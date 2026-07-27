Óscar Reto derrota a Norma Yarrow y presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

El diputado Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno), fue elegido este domingo como presidente de la primera Mesa Directiva de la cámara baja para el periodo 2026-2027, tras imponerse a la lista encabezada por Norma Yarrow, de Renovación Popular.
La fórmula opositora obtuvo 74 votos de los 130 emitidos y quedó integrada por Analí Márquez (Juntos por el Perú) como primera vicepresidenta; Harvey Colchado (Ahora Nación) como segundo vicepresidente; y José Yataco (Partido Cívico Obras) como tercer vicepresidente.
La nómina derrotada, en tanto, estaba conformada por Karina Beteta (Fuerza Popular) para la primera vicepresidencia; Diego Bazán (Renovación Popular) para la segunda vicepresidencia; y Gilmer Trujillo (Fuerza Popular) para la tercera vicepresidencia.
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Reto juró al cargo ante la titular de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón, y apeló a la “unión de todos los congresistas presentes” para lograr “construir un país mejor”.
“Quiere el destino que asuma esta nueva responsabilidad en un momento en que el fenómeno del Niño costero y global vuelve a poner a prueba a nuestro pueblo y a nuestro Estado, como ocurrió en el verano del 2017″, dijo en su primer mensaje al recordar su paso como jefe del Comando Operacional del Norte (CON) de las Fuerzas Armadas.
“Espero que desde esta cámara impulsemos todas las medidas necesarias para que no se pierdan vidas, para que nuestro pueblo no sufra, para que sus propiedades no se afecten, para que mitiguemos los efectos que ya están ocurriendo en nuestra gente. Les aseguro que con su ayuda volveremos a ser una sola fuerza”, agregó.
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Reto enfatizó que la labor de fiscalización no debe confundirse con la obstrucción y remarcó que el control parlamentario no puede traducirse en la paralización del Estado.
“Fiscalización no es obstrucción. Control no es parálisis. Necesitamos una democracia que se supere a sí misma e ingrese resueltamente en la era del diálogo, muchas veces difícil. Necesitamos una democracia que facilite la creación de consensos imprescindibles en esta hora de nuestra república. Ese es el mandato del pueblo en las urnas”, señaló.
Asimismo, sostuvo que la ciudadanía “reclama austeridad y un alto al despilfarro y al dispendio abusivo”, por lo que afirmó que uno de los objetivos de su gestión será “escuchar ese clamor e instalar una cultura de austeridad republicana que prestigie no solo a esta Cámara, sino al Congreso en general”.
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“Trabajaremos todos los diputados con ese propósito, junto a aquel otro que también es una gran demanda popular: acabar con la corrupción que tanto daño le hace al país, a la ética pública y a la confianza en nuestras instituciones”, mencionó al afirmar que impulsará la derogación de las llamadas leyes procrimen.
Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.
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Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos en un periodo que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido Alberto Fujimori (1990-2000).
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