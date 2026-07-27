“Guardería del terror” en Cusco: video muestra presunto maltrato a un niño en cuna jardín sin licencia para operar

Representantes de la UGEL Cusco intentaron inspeccionar el local tras la denuncia, pero no pudieron ingresar. // Video: Exitosa Noticias

Una denuncia por presunto maltrato infantil ha generado indignación en Cusco. Un video registrado por las cámaras de seguridad de la cuna guardería ‘Las Joyitas’, en Wanchaq, muestra a una cuidadora jaloneando a un menor y obligándolo a comer. El caso ya es investigado por la Policía y la Fiscalía, mientras las autoridades verifican las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.

La trabajadora señalada fue identificada como Andrea Delgado Hunda y, hasta el momento, es la única persona denunciada por estos hechos. Aunque los exámenes médico y psicológico practicados al niño no evidenciaron signos de agresión, las imágenes forman parte de la investigación. Además, la UGEL Cusco informó que el local no tendría licencia de funcionamiento y lo encontró cerrado, con las ventanas cubiertas y el nombre del negocio retirado.

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Video muestra presunto maltrato a menor y Fiscalía investiga el caso

Composición: Infobae Perú

La denuncia fue presentada por una madre de familia ante la comisaría de Wanchaq, luego de que se difundieran imágenes registradas dentro de la cuna guardería ‘Las Joyitas’. En el video se observa a una trabajadora sujetando y jaloneando a un niño, además de insistir en que ingiera sus alimentos pese a la resistencia del menor.

El jefe de la Región Policial del Cusco, general PNP Virgilio Velázquez, confirmó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y que se realizaron las primeras diligencias. El menor fue sometido a un examen médico y psicológico para determinar si presentaba lesiones o algún tipo de afectación.

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Según la información proporcionada por la Policía, los resultados de las evaluaciones no evidenciaron signos físicos de agresión. Sin embargo, el contenido de las imágenes será considerado dentro de la investigación que ya se encuentra en manos de la Fiscalía.

La cuidadora denunciada fue identificada como Andrea Delgado Hunda. Hasta el momento, se trata del único caso reportado formalmente relacionado con el establecimiento, aunque las autoridades exhortaron a los padres de familia a comunicar cualquier situación similar que pudiera haber ocurrido.

La difusión del video provocó indignación entre los familiares, debido a que se trata de un espacio al que los padres confiaban el cuidado de sus hijos durante parte del día. El caso volvió a poner en discusión la importancia de conocer quiénes están a cargo de los menores y bajo qué condiciones funcionan los establecimientos que ofrecen servicios de cuidado infantil.

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UGEL Cusco: guardería Las Joyitas no contaría con licencia de funcionamiento

Tras conocerse la denuncia, personal de la UGEL Cusco acudió al inmueble donde funcionaba la guardería para verificar la situación. Sin embargo, los representantes encontraron el establecimiento cerrado. Además, observaron que las ventanas estaban cubiertas con plástico blanco y que el nombre ‘Las Joyitas’ había sido retirado del frontis.

La Policía también se aproximó al lugar, pero no pudo ingresar al inmueble. El director de la UGEL Cusco, Freddy Quiñones, señaló que el establecimiento no contaría con una licencia de funcionamiento y que, según la información preliminar, se trataría de un negocio de carácter familiar.

La situación generó además un debate sobre las competencias de las autoridades educativas. Durante una intervención pública, representantes de la Gerencia Regional de Educación explicaron que las guarderías no forman parte de los establecimientos que la UGEL administra directamente. El sistema educativo formal contempla instituciones como los colegios de nivel inicial y las cunas-jardín, pero no necesariamente los negocios privados que ofrecen servicios de cuidado infantil.

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“Nosotros como UGEL no administramos ningún tipo de guardería”, se explicó al abordar el caso. Esta diferencia resulta relevante para determinar qué entidad tiene la responsabilidad de fiscalizar el funcionamiento de estos locales y qué medidas pueden adoptarse cuando se presenta una denuncia por presunto maltrato contra niños.

Desde la Gerencia Regional de Educación también se reconoció que existen limitaciones establecidas por el marco legal para actuar de manera directa y oportuna en determinados espacios. No obstante, las autoridades indicaron que se busca articular esfuerzos con otras instituciones para evitar que estos casos queden sin seguimiento.

El debate ocurre en un contexto en el que las autoridades educativas también reportan denuncias de violencia escolar en la región. De acuerdo con la información expuesta por representantes del sector, durante el año se contabilizaron 191 reportes, una cifra que —según indicaron— mostraría una disminución respecto de periodos anteriores.

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Sin embargo, también se remarcó que la reducción de los registros no significa que los casos deban ser ocultados, sino que cada denuncia debe ser identificada para brindar apoyo a los estudiantes y activar los mecanismos correspondientes.