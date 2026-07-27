No es Lima ni Cusco: un destino peruano se alista para recibir a más de 50 mil turistas en Fiestas Patrias 2026

La proyección turística contempla más de 20 mil visitantes internacionales y 30 mil nacionales en los últimos días de julio. // Video: Exitosa Noticias

Arequipa espera recibir a más de 50 mil turistas durante el feriado largo por Fiestas Patrias 2026. La proyección incluye a más de 30 mil visitantes nacionales y alrededor de 20 mil extranjeros que llegarán a la región entre el 25 y el 31 de julio, según informó Jorge Meza Cruz, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Arequipa.

La Ciudad Blanca se prepara así para una de sus temporadas de mayor movimiento del año. El centro histórico, el Cañón del Colca, la campiña, las canteras de sillar, los museos y los tradicionales espacios gastronómicos figuran entre los principales atractivos que concentrarán a los visitantes.

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La expectativa de las autoridades regionales es que el flujo turístico se mantenga durante agosto, mes en el que las celebraciones por el aniversario de Arequipa podrían generar un movimiento económico superior a los S/ 40 millones.

Arequipa recibirá a más de 50 mil turistas durante Fiestas Patrias

El sillar es el material que se usó para la construcción de lo que ahora es el Centro Histórico de Arequipa

Jorge Meza Cruz explicó que la región registra un importante flujo de visitantes extranjeros, principalmente procedentes de países de Europa, como Alemania, Francia y España, además de viajeros de Estados Unidos. La coincidencia entre las vacaciones de verano en el hemisferio norte y el feriado por Fiestas Patrias favorece la llegada de turistas internacionales a los principales destinos de la región.

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“Arequipa siempre da la bienvenida con este excelente clima que tenemos, y es un clima de fiesta”, señaló el funcionario durante una entrevista con Exitosa Noticias. Según detalló, los viajeros que ya se encuentran en la ciudad no solo recorren el centro histórico, sino que también tienen previsto desplazarse hacia otros puntos turísticos de las ocho provincias de Arequipa.

El Cañón del Colca es otra de las atracciones más visitadas por los turistas que año a año visitan la Ciudad Blanca

La estimación regional contempla más de 20 mil turistas internacionales y más de 30 mil visitantes nacionales durante los días de mayor movimiento de julio. La cifra supera los 50 mil viajeros únicamente en este periodo, mientras que las autoridades esperan que la llegada de visitantes continúe durante agosto, considerado también un mes de alta demanda turística.

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El turismo nacional tendrá un papel importante durante el feriado largo. Muchas familias aprovecharán los días libres para realizar viajes dentro de la región y visitar destinos que combinan patrimonio, naturaleza, gastronomía y actividades recreativas. En ese escenario, el centro histórico de Arequipa se mantiene como uno de los principales puntos de concentración.

Arequipa es uno de los destinos favoritos por los turistas. (Foto: Sparknomad)

La Plaza de Armas, la Catedral, el monasterio de Santa Catalina, la iglesia de la Compañía de Jesús, la capilla de San Ignacio de Loyola, los tambos y los puentes coloniales forman parte del circuito que los turistas pueden recorrer a pie. También destaca el mercado San Camilo, uno de los espacios más visitados por los viajeros que buscan conocer la gastronomía y los productos tradicionales de la región.

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“Arequipa es un gran museo. A donde uno camine, ya está disfrutando del escenario de esta gran ciudad”, sostuvo Meza Cruz al referirse a la oferta turística de la capital regional.

Entre los destinos cercanos también aparecen el distrito de Yura, conocido por sus aguas termales y su oferta gastronómica; la ruta hacia Salinas y la campiña arequipeña. A ellos se suman los atractivos de las provincias de Caylloma, Islay, Camaná, Castilla y Caravelí, que también reciben visitantes durante la temporada alta.

Cañón del Colca y otros destinos concentran la atención de los visitantes

Avistamiento de cóndores en El Colca. Foto: difusión

El valle del Colca será uno de los destinos con mayor movimiento durante las celebraciones patrias. Las proyecciones apuntan a la llegada de aproximadamente 10 mil turistas a esta zona, una cifra superior a la registrada durante el mismo feriado del año pasado.

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El circuito turístico de Caylloma ofrece atractivos como el mirador de la Cruz del Cóndor, uno de los lugares más visitados para observar el vuelo de esta emblemática ave andina. También destacan los baños termales de La Calera, los templos coloniales y el oasis de Sangalle, ubicado en el interior del cañón.

El recorrido por el Colca suele incluir visitas a miradores, pueblos tradicionales y espacios naturales que permiten conocer la geografía de la región. Por ello, el destino se mantiene entre las principales opciones para quienes buscan realizar una excursión de varios días desde la ciudad de Arequipa.

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Otro de los circuitos que despierta interés es la Ruta del Sillar, en las canteras de Añashuayco. El recorrido permite conocer el origen del material volcánico utilizado en buena parte de la arquitectura monumental arequipeña y observar el trabajo de los canteros que extraen y tallan este recurso.

El sillar es uno de los elementos que explica el característico color blanco de la ciudad. A lo largo del circuito, los visitantes pueden apreciar las formaciones rocosas y los trabajos realizados en la piedra, además de conocer parte de la tradición vinculada a la construcción de templos, casonas y monumentos de la región.

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Conoce Arequipa.

Los miradores también forman parte de los recorridos más buscados. El mirador de Yanahuara, con sus arcos de sillar y vistas hacia los volcanes que rodean la ciudad, es uno de los lugares más fotografiados por los turistas. En sus alrededores también se encuentran espacios gastronómicos donde los visitantes pueden probar platos tradicionales y postres como el queso helado.

La expectativa turística también se refleja en la economía regional. Para el feriado largo del 25 al 29 de julio, las autoridades estiman un movimiento de S/ 30 millones en servicios vinculados al turismo. El gasto se distribuirá en sectores como transporte, alojamiento, alimentación, actividades recreativas y otros servicios contratados por los viajeros.

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A nivel nacional, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó el desplazamiento de cerca de 1,9 millones de turistas nacionales durante el feriado largo por Fiestas Patrias 2026. El movimiento económico total alcanzaría aproximadamente los USD 254 millones, por encima de los USD 223 millones registrados durante la campaña del año anterior.

En el caso de Arequipa, la expectativa se extiende hasta agosto. Las actividades por el aniversario de la ciudad, sumadas a la temporada alta y al periodo vacacional de distintos países, podrían generar un movimiento económico superior a S/ 40 millones en la región, de acuerdo con la proyección de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo.