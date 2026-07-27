Silvana Robles es suspendida por presuntamente incumplir un acuerdo de voto: Roberto Sánchez advierte que podría ser expulsada de Juntos por el Perú

El vocero de la bancada, Roberto Sánchez, anuncia la suspensión de la congresista Silvana Robles por no haber cumplido con el acuerdo de transparentar su voto durante la elección de la Mesa Directiva, calificando el acto como "deslealtad" y anunciando una investigación que podría llevar a su expulsión. Panorama

Cuatro horas después de la elección de la primera Mesa Directiva del Senado para el periodo legislativo, una decisión interna abrió un nuevo frente político dentro de Juntos por el Perú. La controversia surgió a partir del cumplimiento de un acuerdo relacionado con la votación durante la sesión en la que Miguel Torres, de Fuerza Popular, resultó elegido presidente de la cámara.

El episodio se produjo luego de que las bancadas que integraban el bloque opositor acordaran mostrar públicamente el sentido de su voto con el propósito de evitar cambios de última hora. La medida buscaba garantizar transparencia durante una elección considerada decisiva para la conformación de la nueva dirección del Senado.

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Sin embargo, la actuación de la senadora Silvana Robles generó cuestionamientos dentro de su propia agrupación. La legisladora decidió no exhibir su voto, hecho que motivó una reunión de la bancada y el inicio de medidas disciplinarias anunciadas pocas horas después de concluida la elección.

Mientras tanto, Robles respondió a los señalamientos y explicó las razones por las que optó por mantener en reserva el contenido de su cédula de votación, pese al compromiso asumido previamente por el bloque opositor.

Juntos por el Perú anuncia suspensión de Silvana Robles

Juntos por el Perú suspendió a la senadora Silvana Robles por no mostrar su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado. Composición: Infobae

El dirigente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, informó que la bancada resolvió suspender a la senadora Silvana Robles tras considerar que incumplió un acuerdo adoptado por el grupo parlamentario antes de la elección de la Mesa Directiva del Senado.

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Según explicó, los integrantes de la bancada acordaron de forma conjunta mostrar el contenido de su voto como un acto de transparencia. Sánchez sostuvo que ese compromiso no fue respetado por Robles y confirmó el inicio de un procedimiento interno.

“La bancada tuvo un acuerdo de manera conjunta de ser transparente en la emisión de su voto. Como derecho discrecional correspondía mostrar el voto. En ese sentido, la parlamentaria, la senadora Silvana Robles, no lo hizo”, declaró.

También precisó que la legisladora permanecerá suspendida de sus derechos dentro de la bancada mientras se desarrolla una investigación interna. “La senadora está suspendida desde ahora en sus derechos en la bancada. Mientras dure esta investigación sumaria y de verificarse con el debido proceso y el reglamento, corresponderá su expulsión”, afirmó.

Investigación interna y posible expulsión

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se impuso en estas regiones. (Foto: Agencia Andina)

Durante su pronunciamiento, Sánchez señaló que el procedimiento interno buscará determinar si existió una vulneración de los acuerdos adoptados por el grupo parlamentario antes de la votación.

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El legislador sostuvo que cualquier incumplimiento debe ser evaluado conforme al reglamento de la bancada. “Cuando se toma un acuerdo de cumplimiento por los diputados, por los senadores, se tiene que cumplir. Esa es la lección. Y quien transgrede, con el debido proceso, tiene que iniciarse una investigación por una conducta presunta que todo el Perú ha visto”, manifestó.

Asimismo, rechazó que la medida represente una fractura dentro de Juntos por el Perú. Según indicó, la suspensión corresponde únicamente al desarrollo del proceso disciplinario y no modifica la posición política del bloque.

Además del anuncio sobre Silvana Robles, Roberto Sánchez cuestionó el desarrollo de la jornada parlamentaria. Indicó que existieron restricciones para el ingreso de la prensa a la sede legislativa y expresó su desacuerdo con la presencia de asesores de Fuerza Popular durante el proceso.

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El dirigente también afirmó que los coordinadores y asesores de su bancada no recibieron el mismo trato que representantes de otras agrupaciones. Según relató, él mismo fue retirado de las instalaciones junto con otros integrantes del equipo de apoyo.

Sánchez sostuvo que esos hechos afectaron el desarrollo de la elección y pidió que futuros procesos parlamentarios garanticen condiciones iguales para todas las bancadas.

Silvana Robles rechaza las acusaciones y niega apoyo a Fuerza Popular

La senadora Silvana Robles responde enérgicamente a las acusaciones de haber votado por la lista fujimorista, negándolo rotundamente y calificándose como una 'enemiga de clase' de dicha fuerza política. Aclara que no mostrar su voto fue un 'descuido involuntario'. Panorama

Tras el anuncio de su suspensión, la senadora Silvana Robles ofreció declaraciones al programa Panorama, donde rechazó las acusaciones formuladas por integrantes de Juntos por el Perú y negó haber favorecido con su voto a la lista encabezada por Miguel Torres.

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La legisladora calificó de irresponsables los señalamientos en su contra y sostuvo que su trayectoria política demuestra una posición opuesta a Fuerza Popular. “Jamás habría yo votado por una lista fujimontesinista. En la práctica, con hechos, con mis votos, en todo este devenir de mi carrera política, he sido una fehaciente enemiga de clase de este partido político. Por tanto, yo descarto rotundamente que mi persona le haya dado un voto a favor de esta fuerza política”, afirmó.

Robles también respondió a las declaraciones de otros integrantes de su bloque, quienes la señalaron como responsable de la presunta deserción durante la elección del Senado. “Reitero esta burda acusación que se me hace y yo voy a salir como una fiera a defender mi postura y mi imagen política desde todo punto de vista”, señaló.

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Explica por qué no mostró su voto

Silvana Robles defendió su decisión de mantener en reserva su voto pese al compromiso asumido previamente por el bloque opositor.

Durante la entrevista, la senadora confirmó que existía un acuerdo entre las bancadas opositoras para exhibir el voto al momento de depositar la cédula, pero aseguró que no cumplir con ese compromiso obedeció a un error involuntario.

“Por un descuido involuntario, lo acontecido el día de hoy debe quedar muy claro. De ninguna manera ha sido con dolo no querer mostrar mi voto y darle mi voto al fujimontesinismo”, manifestó.

Según explicó, su voto correspondió a la lista opositora y pidió revisar el material audiovisual registrado durante la sesión. “Por supuesto que yo he marcado por la lista número dos, como en la primera votación que mostré mi voto. Yo quisiera que se revisen bien las cámaras de dónde provino este voto viciado”, indicó.

La parlamentaria también cuestionó que la prensa no pudiera ingresar a la sesión. A su juicio, esa restricción impidió contar con imágenes suficientes para esclarecer lo ocurrido durante la elección.

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Silvana Robles sostuvo que no fue la única legisladora que no mostró completamente su cédula durante la votación y pidió que la investigación interna considere todos los registros disponibles.

“Yo lo que sí he pedido es que se revisen bien los videos, porque no todos han mostrado abiertamente su voto”, declaró. Incluso mencionó que una senadora del partido Obras tampoco habría exhibido su cédula y posteriormente identificó a Agripina Flores como la parlamentaria a la que hacía referencia.

La legisladora también afirmó que no descarta otras hipótesis sobre lo ocurrido durante la elección. “Yo señalo que pudo haber sido cualquiera de los que no han mostrado su voto. Y también no puedo descartar que estas artimañas fujimontesinistas hayan estado allá arriba en la mesa directiva, en la junta preparatoria”, expresó.

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Respecto a la decisión anunciada por Roberto Sánchez, Robles indicó que la bancada de senadores sostuvo una reunión antes de cualquier pronunciamiento formal y aseguró que espera que la investigación respete el debido proceso. “Voy a esperar que estos resultados se den”, señaló.