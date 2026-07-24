Quién era ‘La Chocolatita’, mujer vinculada con Pedro Aquino que fue hallada sin vida en La Molina

Rayza Martínez, conocida como La Chocolatita, fue encontrada sin vida.

Rayza Martínez, la modelo peruana conocida como ‘La Chocolatita’, fue hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina, el jueves 23 de julio, según confirmó el programa Magaly TV: la firme. Su muerte se produjo en circunstancias que actualmente son materia de investigación policial, tras ser encontrada en la habitación del hijo de la propietaria del inmueble. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y puso nuevamente en el foco mediático el nombre de una figura que, en los últimos años, se volvió habitual en las polémicas de la farándula limeña.

Rayza Joselyn Martínez Ccopa, de 34 años, se hizo conocida como ‘La Chocolatita’. Su carrera se desarrolló en el ámbito del modelaje y la creación de contenido para adultos, donde logró reunir miles de seguidores en diversas plataformas digitales. Su presencia en redes sociales se caracterizó por un estilo provocador y directo, lo que le permitió consolidar una audiencia propia y convertirse en personaje recurrente de programas de espectáculos.

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Protagonista de ‘ampays’

La atención mediática que alcanzó ‘La Chocolatita’ se disparó a raíz del llamado “ampay” protagonizado junto al futbolista Pedro Aquino. En 2026, el programa Magaly TV: la firme difundió imágenes donde el entonces jugador de Alianza Lima fue captado ingresando al departamento de Martínez en Surquillo durante la mañana. El hecho generó controversia porque Aquino mantenía una relación de más de una década con su esposa, Katherine Fernández. La modelo no solo confirmó la reunión, sino que además expuso fragmentos de sus conversaciones privadas con el futbolista, incluyendo mensajes y coordinaciones para verse.

En declaraciones posteriores, ‘La Chocolatita’ detalló que el intercambio de mensajes con Pedro Aquino comenzó a finales de 2025 y que con el tiempo adquirió un tono más íntimo. Según su testimonio, ambos mantuvieron comunicación frecuente hasta concretar el encuentro en su domicilio. En la televisión, la modelo mostró chats y audios, lo que incrementó el interés y la polémica en torno a su figura. “Hace una semana aproximadamente los mensajes se pusieron más intensos”, sostuvo en una de sus intervenciones en medios.

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La Chocolatita fue vinculada con Pedro Aquino.

No era la primera vez que el nombre de Rayza Martínez figuraba en situaciones polémicas. En 2024, también fue vinculada al actor argentino Julián Zucchi, quien admitió haber mantenido conversaciones de contenido subido de tono con la modelo, pese a estar en pareja con la reportera Priscila Mateo. “Julián ha estado pendiente de mis videos desde enero, reaccionaba con corazones y siempre estaba al tanto de mis publicaciones más provocativas”, relató ‘La Chocolatita’ en una oportunidad.

La popularidad de Martínez en el ambiente digital la llevó a relacionarse con otras figuras del espectáculo, como la modelo Xoana González, con quien compartía amistad y participación en eventos. A lo largo de su carrera, supo capitalizar el impacto de los escándalos mediáticos para afianzar su presencia en redes y aumentar su número de seguidores, convirtiéndose en referencia para un segmento de la audiencia que sigue de cerca la farándula peruana.

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Terrible hallazgo

El hallazgo sin vida de ‘La Chocolatita’ se produjo en una situación aún no esclarecida. De acuerdo con la información difundida por Magaly TV: la firme, la propietaria del inmueble, Zelma Muñoz, de 67 años, denunció el hecho en la comisaría tras encontrar a la modelo en el suelo de la habitación de su hijo, Oscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años. Según el parte policial, Arias fue intervenido en el lugar, donde se hallaron bebidas alcohólicas, presuntas sustancias ilegales y el cuerpo de la modelo con cinta adhesiva en la boca. La policía investiga si la causa del deceso está vinculada a consumo de drogas, violencia o un hecho accidental.

La muerte de Rayza Martínez reavivó el interés en torno a su vida personal y profesional, así como en los vínculos que mantuvo con personajes de la farándula y el deporte. Sus apariciones en televisión, los testimonios sobre relaciones con futbolistas y actores, y su actividad como creadora de contenido para adultos la convirtieron en un personaje controversial y recurrente en los medios de espectáculos.

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Mientras el principal sospechoso permanece detenido y acogido al derecho al silencio, la Policía y el Ministerio Público continúan realizando diligencias para esclarecer el caso. ATV/ En otra cancha.