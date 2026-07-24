Sigrid Bazán denuncia insultos en podcast de Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner y expone eliminación de contenido tras su reclamo

Sigrid Bazán hizo público el fragmento donde fue insultada y señaló la eliminación del contenido y su imagen tras denunciar el hecho en redes sociales.

La periodista y excongresista Sigrid Bazán se posicionó públicamente tras ser insultada en el programa “Yaco y El Loco”, conducido por Yaco Eskenazi y El Loco Wagner. En una reciente emisión, Wagner relató un episodio de su vida personal y, al mencionar a Bazán y a la conductora Mari Calixtro, utilizó términos despectivos para referirse a ambas, en presencia de Eskenazi. El fragmento, inicialmente difundido en YouTube, fue eliminado tras las quejas públicas de Bazán.

El incidente se originó durante una conversación en la que el 'Loco’ Wagner narró una anécdota sobre un concierto, en la que su esposa habría reaccionado de manera airada al verlo conversando con Sigrid Bazán y Mari Calixtro. Según el video difundido, Wagner citó textualmente el insulto usado por su esposa, denominando a ambas periodistas como “pe***”. La reacción de los conductores incluyó risas, mientras el relato se compartía como parte del contenido humorístico del espacio.

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La alusión despectiva a Bazán generó la inmediata reacción de la comunicadora, quien grabó y publicó un video donde manifestó su indignación por el uso de insultos y cuestionó que se utilice la agresión verbal como recurso humorístico. “Me parece superbajo que dos personas, una casada con dos hijos, realmente crean que es gracioso insultar a una mujer, o sea, que eso sea el fundamento de su humor”, expresó Bazán en su mensaje, difundido en sus redes sociales.

En el video, Bazán consideró que la actitud de los conductores representa una forma de violencia de género y criticó que su nombre y el de una colega sean utilizados para generar vistas y polémica. Según su testimonio, tras hacer pública su queja, el podcast eliminó el fragmento en el que fue mencionada y también retiró su imagen de la promoción del episodio. Bazán calificó la acción como “supercobarde”, señalando que, pese a borrar el clip, la publicación original del programa se mantuvo disponible.

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La excongresista expuso que, tras reclamar públicamente, el programa eliminó el fragmento ofensivo y su imagen de la promoción. Bazán cuestionó el uso de insultos como supuesto humor y reclamó la responsabilidad de los conductores. IG

Productor intentó comunicarse

La periodista mostró además capturas de pantalla que evidencian que el productor del podcast intentó contactarla a través de Instagram, pero luego eliminó el mensaje. Bazán interpretó este gesto como una falta de transparencia y un intento de evitar el diálogo directo tras el reclamo público.

Durante su descargo, Bazán cuestionó abiertamente la falta de límites entre el humor y la violencia verbal. “Si no empezamos a identificar y a diferenciar humor de violencia, estamos retrocediendo como sociedad”, afirmó. Además, recordó que actualmente no mantiene vínculos profesionales con ninguno de los involucrados y que está en un proceso de desvinculación de la vida pública, por lo que consideró especialmente grave que se utilice su nombre para generar contenido sin su consentimiento.

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Sigrid Bazánes excongresista de la República. (Foto: Facebook Sigrid Bazán)

En el mismo episodio, se mencionó a Mari Calixtro, actual conductora de ATV, quien también fue blanco de los insultos. A diferencia de Bazán, Calixtro optó por no pronunciarse sobre el incidente y no respondió a las alusiones ni a la controversia posterior.

El hecho provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios respaldaron a Sigrid Bazán y cuestionaron la permisividad de los conductores del programa. Diversos comentarios criticaron a Yaco Eskenazi por permitir que se emitieran insultos hacia mujeres sin intervenir ni rechazar el contenido, reforzando la necesidad de límites en el uso del humor en plataformas públicas.

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Bazán insistió en la importancia de no normalizar la violencia verbal, especialmente en un contexto donde la exposición pública puede tener repercusiones en la vida personal y profesional de las personas afectadas. “No quiero estar escuchando esas cosas y, y por eso hago este video, porque realmente si no empezamos a identificar y a diferenciar humor de violencia, estamos retrocediendo”, señaló.

Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner son cuestionados por reciente emisión de su podcast.