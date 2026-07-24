Perú

Sigrid Bazán denuncia insultos en podcast de Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner y expone eliminación de contenido tras su reclamo

La excongresista expuso que, tras reclamar públicamente, el programa eliminó el fragmento ofensivo y su imagen de la promoción. Bazán cuestionó el uso de insultos como supuesto humor y reclamó la responsabilidad de los conductores.

Guardar
Google icon
Sigrid Bazán hizo público el fragmento donde fue insultada y señaló la eliminación del contenido y su imagen tras denunciar el hecho en redes sociales.
Sigrid Bazán hizo público el fragmento donde fue insultada y señaló la eliminación del contenido y su imagen tras denunciar el hecho en redes sociales.

La periodista y excongresista Sigrid Bazán se posicionó públicamente tras ser insultada en el programa “Yaco y El Loco”, conducido por Yaco Eskenazi y El Loco Wagner. En una reciente emisión, Wagner relató un episodio de su vida personal y, al mencionar a Bazán y a la conductora Mari Calixtro, utilizó términos despectivos para referirse a ambas, en presencia de Eskenazi. El fragmento, inicialmente difundido en YouTube, fue eliminado tras las quejas públicas de Bazán.

El incidente se originó durante una conversación en la que el 'Loco’ Wagner narró una anécdota sobre un concierto, en la que su esposa habría reaccionado de manera airada al verlo conversando con Sigrid Bazán y Mari Calixtro. Según el video difundido, Wagner citó textualmente el insulto usado por su esposa, denominando a ambas periodistas como “pe***”. La reacción de los conductores incluyó risas, mientras el relato se compartía como parte del contenido humorístico del espacio.

PUBLICIDAD

La alusión despectiva a Bazán generó la inmediata reacción de la comunicadora, quien grabó y publicó un video donde manifestó su indignación por el uso de insultos y cuestionó que se utilice la agresión verbal como recurso humorístico. “Me parece superbajo que dos personas, una casada con dos hijos, realmente crean que es gracioso insultar a una mujer, o sea, que eso sea el fundamento de su humor”, expresó Bazán en su mensaje, difundido en sus redes sociales.

En el video, Bazán consideró que la actitud de los conductores representa una forma de violencia de género y criticó que su nombre y el de una colega sean utilizados para generar vistas y polémica. Según su testimonio, tras hacer pública su queja, el podcast eliminó el fragmento en el que fue mencionada y también retiró su imagen de la promoción del episodio. Bazán calificó la acción como “supercobarde”, señalando que, pese a borrar el clip, la publicación original del programa se mantuvo disponible.

PUBLICIDAD

La excongresista expuso que, tras reclamar públicamente, el programa eliminó el fragmento ofensivo y su imagen de la promoción. Bazán cuestionó el uso de insultos como supuesto humor y reclamó la responsabilidad de los conductores. IG

Productor intentó comunicarse

La periodista mostró además capturas de pantalla que evidencian que el productor del podcast intentó contactarla a través de Instagram, pero luego eliminó el mensaje. Bazán interpretó este gesto como una falta de transparencia y un intento de evitar el diálogo directo tras el reclamo público.

Durante su descargo, Bazán cuestionó abiertamente la falta de límites entre el humor y la violencia verbal. “Si no empezamos a identificar y a diferenciar humor de violencia, estamos retrocediendo como sociedad”, afirmó. Además, recordó que actualmente no mantiene vínculos profesionales con ninguno de los involucrados y que está en un proceso de desvinculación de la vida pública, por lo que consideró especialmente grave que se utilice su nombre para generar contenido sin su consentimiento.

Sigrid Bazán, congresista de la República. (Foto: Facebook Sigrid Bazán)
Sigrid Bazánes excongresista de la República. (Foto: Facebook Sigrid Bazán)

En el mismo episodio, se mencionó a Mari Calixtro, actual conductora de ATV, quien también fue blanco de los insultos. A diferencia de Bazán, Calixtro optó por no pronunciarse sobre el incidente y no respondió a las alusiones ni a la controversia posterior.

El hecho provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios respaldaron a Sigrid Bazán y cuestionaron la permisividad de los conductores del programa. Diversos comentarios criticaron a Yaco Eskenazi por permitir que se emitieran insultos hacia mujeres sin intervenir ni rechazar el contenido, reforzando la necesidad de límites en el uso del humor en plataformas públicas.

Bazán insistió en la importancia de no normalizar la violencia verbal, especialmente en un contexto donde la exposición pública puede tener repercusiones en la vida personal y profesional de las personas afectadas. “No quiero estar escuchando esas cosas y, y por eso hago este video, porque realmente si no empezamos a identificar y a diferenciar humor de violencia, estamos retrocediendo”, señaló.

Dos hombres sentados en taburetes frente a un telón azul. Uno con barba y camiseta negra, el otro con bigote y camiseta bicolor verde y blanca, ambos con micrófonos
Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner son cuestionados por reciente emisión de su podcast.

Temas Relacionados

Sigrid BazánYaco EskenaziEl Loco Wagnerperu-entretenimiento

Más Noticias

Fiestas Patrias 2026: SAMU activa operativo especial y refuerza emergencias médicas para el 28 y 29 de julio

El Ministerio de Salud despliega ambulancias, equipos prehospitalarios y personal especializado para garantizar atención inmediata durante los eventos oficiales y masivos de la celebración nacional, con énfasis en la protección de la ciudadanía

Fiestas Patrias 2026: SAMU activa operativo especial y refuerza emergencias médicas para el 28 y 29 de julio

Daniela Muñoz se une a los descargos tras eliminación de Perú en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Es fácil criticar desde afuera”

La opuesta nacional se pronunció en sintonía con lo expuesto por la capitana Kiara Montes y su compañera Brenda Lobatón

Daniela Muñoz se une a los descargos tras eliminación de Perú en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Es fácil criticar desde afuera”

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’ buscará su segunda victoria en este certamen ante un rival que tiene viejos conocidos como Miguel Silveira y Javier Rabanal. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Ale Fuller no se arrepiente de la polémica cena con Pablo Heredia y aclara que actor es su amigo: “Me da mucho pena”

La actriz afirmó que su vínculo con Pablo es amical y que retomaron el contacto tras “ocho años” separados, luego de un proceso.

Ale Fuller no se arrepiente de la polémica cena con Pablo Heredia y aclara que actor es su amigo: “Me da mucho pena”

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cremas’ llegan tras vencer a ADT en Tarma, mientras que los ‘aurinegros’ golearon a Alianza Atlético en casa. Consulta los horarios de este cotejo

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Jaime Quito juró por Pedro Castillo, rechazó que Miguel Torres le colocara la medalla y llamó “traidor” a José María Balcázar

Jaime Quito juró por Pedro Castillo, rechazó que Miguel Torres le colocara la medalla y llamó “traidor” a José María Balcázar

Pedro Castillo en prisión: Las razones por las que la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó su última solicitud

Ollanta Humala reaparece a días de que el TC publique fallo que podría devolverle su libertad

Senado de la República quedó constituido: 60 legisladores juramentaron para el periodo 2026-2031

No habrá indulto ni gracia para Pedro Castillo: Ministerio de Justicia rechaza su última solicitud

ENTRETENIMIENTO

Ale Fuller no se arrepiente de la polémica cena con Pablo Heredia y aclara que actor es su amigo: “Me da mucho pena”

Ale Fuller no se arrepiente de la polémica cena con Pablo Heredia y aclara que actor es su amigo: “Me da mucho pena”

Quién era ‘La Chocolatita’, mujer vinculada con Pedro Aquino que fue hallada sin vida en La Molina

Susana Alvarado revela la condición que le puso a Paco Bazán para ser su enamorada: “Fue hablar con mis papás”

Keiko Fujimori promete invitar a la agrupación BTS a Palacio de Gobierno: “Me voy a aprender sus canciones”

Mayra Couto exige justicia para su amiga Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’: “No es justo, quiero volver a verte”

DEPORTES

Daniela Muñoz se une a los descargos tras eliminación de Perú en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Es fácil criticar desde afuera”

Daniela Muñoz se une a los descargos tras eliminación de Perú en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Es fácil criticar desde afuera”

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026: selecciones clasificadas y cruces confirmados del torneo

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026