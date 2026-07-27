¿José Carabalí quiere volver a Universitario? La sincera confesión del lateral entorno a su presente en LDU Quito y al nuevo DT

El ecuatoriano aseguró que aún no tiene elementos para opinar sobre el nuevo entrenador tras la salida de Tiago Nunes, en la antesala del duelo ante Barcelona SC por la Liga de Ecuador (Universitario)

José Carabalí volvió a quedar en el centro de la escena tras las versiones que lo conectan otra vez con Universitario de Deportes. El ecuatoriano, hoy en LDU de Quito, fue consultado por la prensa local en la previa del partido ante Barcelona SC, en un contexto marcado por un arranque deportivo adverso desde su llegada: dos derrotas y un empate.

Mientras en Perú crecen los comentarios sobre un eventual retorno al club crema, el futbolista eligió enfocarse en su actualidad, habló del momento del plantel y dejó respuestas puntuales sobre el cambio de entrenador, después de la salida de Tiago Nunes y la asunción de Gustavo Álvarez.

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El presente en LDU y la explicación de la racha sin triunfos

José Carabalí reconoció que LDU de Quito aún no encuentra los resultados esperados y aseguró que el equipo trabaja para corregir detalles que le permitan cortar la racha sin victorias. (Universitario)

Con la mira puesta en el cruce frente a Barcelona SC, Carabalí describió el panorama que atraviesa LDU en la Liga de Ecuador y reconoció que el equipo todavía no tradujo en resultados lo que intenta proponer en el campo. El extremo sostuvo que el grupo sale a competir con la intención de ganar, aunque admitió que, por ahora, la cosecha fue negativa.

“Tengo poco tiempo y creo que siempre salimos a buscar el resultado. Creo que no se nos está dando, faltan detalles pero creo que con el trabajo diario se puede ir dando”, afirmó.

Las palabras del futbolista se dieron mientras el club quiteño atraviesa una etapa de transición, con modificaciones en el comando técnico y la presión por cortar la serie de tropiezos. En ese marco, su situación personal también empezó a ser parte de la conversación, alimentada por comentarios sobre su adaptación y por el impacto que tuvo la salida del entrenador que lo había solicitado.

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El cambio de entrenador y su respuesta sobre Gustavo Álvarez

La llegada de Gustavo Álvarez abrió una nueva etapa en LDU, aunque José Carabalí aclaró que todavía no puede evaluar el trabajo del entrenador por el poco tiempo compartido. (Selección Ecuatoriana)

Carabalí llegó a LDU a pedido expreso de Tiago Nunes, según se informó, pero el ciclo del técnico terminó de manera abrupta por los resultados y el equipo pasó a una nueva conducción con Gustavo Álvarez. Esa modificación en el banco volvió a colocar el nombre del ecuatoriano en el radar de Universitario, en medio de lecturas sobre cómo podría afectar el nuevo escenario interno.

Al ser consultado en Ecuador por la llegada de Álvarez, el jugador evitó profundizar y dejó en claro que todavía no tiene elementos para evaluar el trabajo del nuevo entrenador. “No sé nada de él aún, la verdad no te puedo hablar de eso”, respondió.

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En paralelo, el propio Carabalí también fue interrogado por la importancia de obtener un buen resultado en el próximo compromiso y sostuvo: “Será muy importante sacar un resultado positivo Mañana ante Barcelona SC que está jugando en su casa”.

El cambio de técnico, sumado a la falta de victorias, quedó como uno de los factores que explican el crecimiento de los rumores alrededor del futbolista, mientras en el entorno del club se reacomodan roles y se intenta enderezar el rendimiento en el torneo local.

El vínculo con Universitario y los rumores sobre un posible retorno

Los rumores sobre un posible retorno de José Carabalí a Universitario aumentaron en los últimos días, aunque el futbolista priorizó hablar de su presente y del momento que vive en LDU. (Universitario)

La versión sobre una eventual vuelta a Universitario tomó fuerza a partir de lo dicho por el periodista Gustavo Peralta durante el partido entre Universitario y Cusco FC. Según esa revelación, personas cercanas a Carabalí habrían comentado que el jugador no estaría completamente a gusto en LDU luego de la salida de Tiago Nunes, una situación que, siempre de acuerdo con esa información, podría influir en su interés por regresar al conjunto crema.

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El ecuatoriano dejó Universitario a fines de junio de 2026 y luego firmó por LDU. En el club peruano tuvo participación tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, y se consolidó como una pieza con recorrido por el carril izquierdo, con la posibilidad de ocupar funciones de lateral o extremo. En su etapa con el equipo crema disputó 60 partidos entre 2025 y 2026, con 3 goles y 11 asistencias, y fue parte del plantel que alcanzó el tricampeonato del fútbol peruano.

En el mismo período, también integró el grupo que obtuvo el título nacional de la Liga 1 2025. Su rendimiento y su presencia en la banda izquierda lo llevaron a convertirse en uno de los nombres más valorados por el hincha, lo que explica que, ante cualquier señal de incomodidad en Ecuador, la posibilidad de verlo nuevamente en la “U” vuelva a instalarse con rapidez.

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Por ahora, en público, Carabalí eligió hablar de su presente inmediato: el momento deportivo de LDU, el trabajo cotidiano para corregir detalles y la falta de referencias sobre el nuevo entrenador. Mientras tanto, la idea de un regreso a Universitario sigue sostenida por trascendidos y por lo comentado desde el entorno del jugador, en una historia que se mantiene abierta en medio de un calendario exigente y un arranque sin triunfos en su nuevo club.