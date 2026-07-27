El secreto del premier Luis Arroyo: su hermano fue beneficiado con contrado de S/6.000 en el IPD, entidad adscrita a la PCM

Cuarto Poder reveló que el hermano del premier Luis Arroyo obtuvo un contrato de S/6.000 en el IPD, entidad adscrita a la PCM, para brindar apoyo en programas y eventos deportivos

El hermano del jefe de Gabinete, Luis Arroyo, fue beneficiado con un contrato de S/6.000 en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

De acuerdo con el reportaje, durante la gestión del premier, su hermano mayor, Jaime Arroyo (72), fue contratado para brindar el servicio de apoyo en programas y eventos deportivos de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.

La orden de servicio fue emitida el pasado 27 de mayo, pocos días después de que el beneficiario obtuviera su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) para realizar labores vinculadas a la promoción de la actividad física y el deporte a nivel nacional.

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José Trelles, experto en contrataciones del Estado, declaró al dominical que la legislación prohíbe a los ministros contratar a familiares dentro de su propio sector, aunque precisó que esa restricción no necesariamente se extiende a otras entidades del Estado.

La orden de servicio se emitió el 27 de mayo, pocos días después de que Jaime Arroyo, de 72 años, se inscribiera en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

No obstante, indicó que corresponde determinar si existió algún tipo de intervención del entonces presidente del Consejo de Ministros. “Lo que hay que verificar aquí es si esta contratación ha tenido algún nivel de injerencia, indirecta o directa, de esta alta autoridad para la contratación del hermano”, sostuvo.

El reportaje también indicó que el hermano casi no registra antecedentes como proveedor del Estado. De acuerdo con los portales públicos, únicamente aparecen dos órdenes de servicio emitidas en 2017 por la Municipalidad Provincial de Ascope, en La Libertad, para labores de vigilancia de una obra.

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El dominical revisó las declaraciones juradas del primer ministro y encontró que este consignó que su hermano no tenía ocupación ni profesión conocida. Además, en el apartado correspondiente al centro de trabajo figuraba la anotación “no aplica”.

Sobre las características de la contratación, Trelles cuestionó el proceso seguido por la entidad. “En esencia, esto es esencialmente una invitación a un número determinado cerrado de proveedores para que presenten una oferta y con ella se proceda a la contratación”, dijo.

La PCM aseguró que Luis Arroyo conoció la contratación solo tras las consultas del programa periodístico y afirmó que su hermano recibió S/3.000 por un único entregable antes de renunciar al servicio

“El proveedor no era un proveedor con experiencia en contratos con el Estado, es decir, recientemente había inscrito, se había inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Estas son las preguntas que la entidad va a tener que absolver. Cómo así convoca a alguien que recientemente había obtenido un RNP y cómo así el perfil del requerimiento calzaría con los requisitos que tiene este profesional o esta persona para ser contratado por el Estado”, avanzó.

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Descargos de PCM

Cuarto Poder intentó obtener la versión del beneficiario, pero no logró ubicarlo ni por teléfono ni en Ascope y Trujillo. Por su parte, el área de comunicaciones de la PCM señaló que el jefe del Gabinete tomó conocimiento de la contratación de su hermano recién después de las consultas formuladas por el programa periodístico.

Además, precisó que Jaime Arroyo solo presentó un entregable, cobró S/3.000 y luego renunció a continuar con el servicio. “Corresponde al Instituto Peruano del Deporte brindar las explicaciones y sustentar los criterios que motivaron dicha contratación”, señaló el despacho.