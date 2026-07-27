Congreso bicameral en Perú: glosario de términos para seguir esta nueva era parlamentaria

Senado y Cámara de Diputados: cómo funcionará el Congreso Bicameral desde 2026| Foto: Gemini IA

Perú retomó este 24 de julio su sistema parlamentario bicameral tras 34 años de operar bajo un Congreso unicameral, al juramentar los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las elecciones generales de abril para el periodo 2026-2031. El nuevo Poder Legislativo quedó dividido en dos cámaras con funciones diferenciadas: el Senado, encargado de revisar y aprobar las iniciativas legislativas, y la Cámara de Diputados, instancia de origen para la mayoría de proyectos de ley. La restauración del modelo bicameral pone fin al esquema establecido en la Constitución de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori tras el autogolpe del 5 de abril de 1992.

La reforma que hizo posible este retorno fue aprobada por el propio Congreso unicameral en 2024, sin necesidad de referéndum, luego de alcanzar consenso suficiente entre sus miembros. El nuevo diseño asigna atribuciones exclusivas a cada cámara: el Senado tiene la potestad de elegir al Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), además de ratificar tratados internacionales y autorizar los viajes del presidente de la República al exterior. Ninguno de los seis partidos con representación parlamentaria obtuvo mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, lo que configura un escenario de equilibrio entre el bloque oficialista —liderado por Fuerza Popular con 22 senadores y 41 diputados— y la oposición.

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Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Este domingo 26 de julio, ambas cámaras eligen a sus respectivas Mesas Directivas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. En el Senado, la votación está programada para las 12:00 horas en el hemiciclo de la Cámara Alta, con dos listas en competencia: la oficialista, encabezada por el senador Miguel Ángel Torres de Fuerza Popular, y la opositora, liderada por el senador Daniel Barragán del Partido Cívico Obras. La elección se da en un contexto de empate exacto —30 senadores por cada bloque—, lo que abre la posibilidad de una segunda ronda de votación, de acuerdo con Infobae Perú. A las 17:00 horas, la Cámara de Diputados celebrará su propia sesión, con la diputada Norma Yarrow de Renovación Popular y el diputado Óscar Reto del Partido del Buen Gobierno como candidatos a la presidencia de esa cámara.

El glosario del nuevo Congreso

El retorno a la bicameralidad trae consigo un conjunto de términos y conceptos que no circulaban en el debate público peruano desde hace más de tres décadas. Con dos cámaras en funcionamiento simultáneo, roles legislativos diferenciados y nuevas instancias administrativas, buena parte de la ciudadanía se enfrenta por primera vez —o después de mucho tiempo— a un vocabulario parlamentario que conviene conocer. A continuación, una guía con las definiciones esenciales del nuevo sistema.

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Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)

Estructura del sistema

Poder Legislativo: Rama del Estado encargada de elaborar, modificar y derogar leyes. En Perú, lo conforma el Congreso de la República, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados desde la restauración de la bicameralidad.

Bicameralidad: Estructura parlamentaria que divide la función legislativa en dos cámaras independientes, cada una con roles específicos dentro del proceso de aprobación de leyes. El modelo estuvo vigente en Perú desde la primera Constitución de 1823 hasta 1992.

Parlamentarismo: Sistema de gobierno en el que el parlamento concentra la función legislativa y ejerce control político sobre el Ejecutivo. En el modelo peruano, el Congreso bicameral fiscaliza la gestión presidencial a través de mecanismos como las interpelaciones y las comisiones investigadoras.

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Una sala de plenos vacía del Congreso de la República del Perú con sobres y calculadoras sobre los escaños señala el debate público sobre las remuneraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reforma Constitucional: Modificación formal de la Carta Magna. En este caso, fue el mecanismo que permitió el retorno a la bicameralidad sin recurrir a un referéndum, tras un acuerdo parlamentario alcanzado en 2024.

Periodo Legislativo: Tiempo de duración del mandato de senadores y diputados. En el nuevo sistema, ambas cámaras ejercen funciones durante cinco años, con prohibición expresa de desempeñar otro cargo público o ejercer otra profesión durante ese lapso.

Legislatura: Periodo anual de sesiones en que el Congreso desarrolla su actividad normativa, dividido en bloques a lo largo del año calendario.

Los senadores recién electos juran sus cargos para el periodo legislativo 2026-2031 en el hemiciclo del Congreso de la República de Perú, durante una sesión formal. (Flickr / Congreso de la República)

Las cámaras

Cámara Alta: Denominación del Senado dentro del sistema bicameral. Posee atribuciones de revisión final de leyes, designación de altos funcionarios del Estado y fiscalización especializada.

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Senado: Cámara alta del Congreso. Integrada por 60 senadores, aprueba, modifica o rechaza los proyectos legislativos provenientes de la Cámara de Diputados. También elige al Defensor del Pueblo, magistrados del TC y tres miembros del directorio del BCR, ratifica tratados internacionales y autoriza los viajes presidenciales al exterior, según detalló Andina.

Senadores: Legisladores que integran el Senado. Elegidos por cinco años, representan tanto distritos electorales únicos como múltiples, con una distribución que garantiza presencia territorial y nacional.

Vista general del Congreso tras la ceremonia de toma de posesión del presidente de Perú, Pedro Castillo, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2021. REUTERS/Angela Ponce

Cámara Baja: Nombre alternativo de la Cámara de Diputados. Es la instancia inicial donde se presentan y debaten la mayoría de los proyectos de ley antes de ser remitidos al Senado para su revisión.

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Cámara de Diputados: Órgano legislativo compuesto por 130 diputados. Sus funciones principales incluyen la representación directa de la ciudadanía y la discusión inicial de iniciativas legales.

Diputados: Miembros electos de la Cámara de Diputados. Representan al electorado en proporción a la población de cada región y ejercen su mandato durante cinco años.

El recinto del Congreso de Perú se muestra decorado y preparado para la ceremonia de transmisión de mando presidencial, con la alfombra roja central y el escudo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organización interna

Hemiciclo: Espacio físico semicircular donde sesionan los integrantes de cada cámara. El hemiciclo del Senado y el de la Cámara de Diputados funcionan de manera separada dentro del Palacio Legislativo. Es también el escenario donde este domingo se eligen las Mesas Directivas de ambas cámaras.

Mesa Directiva: Equipo de legisladores elegido para dirigir los debates y la administración interna de cada cámara. Organiza la agenda parlamentaria, preside las sesiones y representa institucionalmente a cada estamento. Su elección es uno de los primeros actos del nuevo Congreso bicameral.

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Junta Preparatoria: Órgano provisional que instala formalmente cada cámara al inicio del periodo legislativo. Coordina la juramentación de los nuevos legisladores y conduce el proceso de elección de la Mesa Directiva.

Este gráfico detalla la distribución de escaños por partidos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado peruano, mostrando la composición legislativa actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oficial Mayor: Funcionario administrativo de más alto rango en cada cámara. Supervisa el cumplimiento del reglamento interno, asesora a la Mesa Directiva en materias procedimentales y coordina las tareas de gestión institucional. Ante la Oficialía Mayor se inscriben, además, las listas de candidatos a la Mesa Directiva.

Reglamento Interno: Conjunto de normas que regula el procedimiento legislativo, los derechos y deberes de los congresistas, y los mecanismos de control parlamentario. La publicación de estos reglamentos es requisito para que los partidos participen en la elección de la Mesa Directiva.

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Bancada: Agrupación de legisladores pertenecientes a un mismo partido o alianza dentro del Congreso. Las bancadas coordinan posiciones, negocian votos y designan portavoces oficiales ante cada cámara.

Dos urnas ceremoniales de plata descansan sobre una mesa de madera, preparadas para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el Congreso de Perú. (Agencia Andina)

Dinámica bicameral

Representación Política: Principio que asegura la presencia proporcional de las fuerzas políticas en ambas cámaras, reflejando la pluralidad del electorado. Actualmente, ningún partido alcanza la mayoría absoluta ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados.

Control Político: Conjunto de herramientas mediante las cuales el Congreso supervisa y fiscaliza la gestión del Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado, a través de interpelaciones, comisiones investigadoras y revisión de decretos y tratados.

Distrito Electoral Único: Sistema de elección en que una parte de los senadores es elegida por el voto de todos los ciudadanos del país sin distinción de región.

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Distritos Electorales Múltiples: Permiten elegir senadores por regiones o circunscripciones, garantizando representación territorial. De los 60 senadores, 30 fueron elegidos por distrito único y 30 por distritos múltiples, con escaños adicionales para Lima, Callao y peruanos residentes en el exterior.