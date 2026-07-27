Asesinan a balazos a medallista bolivariano de bádminton en La Victoria: Bryan Roque soñaba con competir en los Panamericanos 2027

Composición: Infobae Perú

El deporte peruano está de luto. Brian Roque Caycho, medallista bolivariano de bádminton de 24 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 26 de julio en el distrito de La Victoria. El joven se encontraba conversando con un grupo de amigos en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra él.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 4:45 de la madrugada. De acuerdo con la información preliminar recogida en la zona, los atacantes habrían disparado directamente contra el deportista y luego escapado rápidamente del lugar. Peritos de Criminalística hallaron ocho casquillos de bala en la escena, mientras que la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y establecer qué motivó el ataque contra el reconocido representante del bádminton peruano.

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Brian Roque Caycho ganó tres medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Comunicado: Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB)

La muerte de Brian Roque Caycho generó consternación entre sus familiares, amigos y la comunidad deportiva. El joven había logrado destacar en el bádminton peruano y formaba parte de la nueva generación de deportistas que representaban al país en competencias internacionales, entre ellos el Mundial Junior de Rusia 2019 y el Sudamericano Juvenil de Brasil 2015.

Durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Roque Caycho consiguió dos medallas en la modalidad de dobles masculino, junto a su compañero Sharon Durand. Además, obtuvo una presea adicional en la misma competencia, consolidándose como uno de los medallistas internacionales más destacados del bádminton peruano.

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Su desempeño en el torneo multideportivo lo posicionó como una de las promesas de esta disciplina y como uno de los deportistas que proyectaban continuar representando al país en futuras competencias internacionales. Según el portal gob.pe, las meta principal de Roque era subir al podio en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Tras conocerse el asesinato, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó sus condolencias por el fallecimiento del joven. La institución recordó que Brian Roque Caycho fue medallista bolivariano, exalumno del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Deportivo (CEDE) y representante del bádminton nacional.

El Comité Olímpico Peruano también lamentó la muerte del deportista y destacó su trayectoria en las competencias internacionales. La organización expresó sus condolencias a los familiares, amigos y a toda la comunidad del bádminton peruano.

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Canales de ayuda

El Gobierno de transición prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao, una medida que permanece vigente desde septiembre de 2024, cuando fue implementada tras una ola de ataques contra transportistas y comerciantes vinculados a casos de extorsión.

La nueva ampliación fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, luego de que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitara mantener el régimen de excepción debido a la continuidad de delitos como homicidio, sicariato y extorsión.

Debido al aumento de criminalidad, se ha puesto a la disposici

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde a emergencias médicas que se presentan en la vía pública, en domicilios o durante el traslado de pacientes. Marcando el número 106, cualquier persona puede solicitar asistencia médica inmediata.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, accidentes de tránsito, rescates y desastres naturales. El número 116 está disponible las 24 horas para reportar incidentes que pongan en riesgo vidas humanas o bienes materiales, permitiendo la intervención rápida de brigadas especializadas en salvamento y control de siniestros.

La Policía Nacional del Perú (PNP) es responsable de la seguridad ciudadana y la atención de hechos delictivos, violencia doméstica o cualquier situación que comprometa el orden público. Comunicándose al número 105, los ciudadanos pueden denunciar delitos, solicitar patrullaje o pedir apoyo ante amenazas, garantizando la presencia policial y la protección de las personas involucradas.