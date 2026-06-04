¿Leyes procrimen en la mira?: Roberto Sánchez solicita que el Congreso debata su derogatoria

El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez solicitó formalmente que el Congreso de la República incluya en la agenda del pleno del jueves 4 de junio el debate sobre la derogación de nueve normas conocidas como “leyes procrimen”. La petición se fundamenta en que el Ministerio Público y otras entidades consideran esas disposiciones como un obstáculo en la lucha contra la criminalidad, según el oficio enviado por el legislador, al que tuvo diversos medios de comunicación.
En el documento, Sánchez Palomino pidió a la Junta de Portavoces programar la discusión de estas normas, argumentando que su vigencia favorece la continuidad de delitos como la extorsión y el sicariato. “Formulamos este pedido debido a que son varias las normas consideradas como pro crimen por el Ministerio Público y otras entidades y es muy importante que el Congreso debata su derogatoria, en la medida que continúan los casos de extorsiones, sicariato y otros delitos cometidos en la mayoría de los casos contra los emprendedores y transportistas”, expresó el parlamentario en el oficio.
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Fundamentos y respaldo de la solicitud
De acuerdo con la información transmitida, el legislador respaldó su solicitud en informes y pronunciamientos del Ministerio Público, así como de otras instituciones vinculadas a la seguridad y la administración de justicia. Estas entidades han señalado que las llamadas “leyes procrimen” dificultan la persecución penal y la prevención del delito al otorgar beneficios legales a personas procesadas por actividades ilícitas.
El documento enviado por Sánchez también menciona que existen proyectos de ley presentados por diversas bancadas para derogar iniciativas legislativas específicas. Entre las normas cuestionadas se encuentra la ley que precisa la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, así como la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo durante el período 1980-2000.
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El impacto de las “leyes procrimen” en la seguridad ciudadana
Según el oficio, la permanencia de estas disposiciones estaría asociada al incremento de delitos violentos en distintas regiones del país. La preocupación principal de Sánchez reside en la protección de los sectores más vulnerables, en particular los emprendedores y transportistas, quienes han sido blanco recurrente de la delincuencia organizada.
Voceros y miembros del Ministerio Público han advertido en varias entrevistas que la existencia de normas que favorecen a imputados por delitos graves limita las capacidades del sistema judicial para sancionar y prevenir conductas ilícitas. Este argumento ha sido reiterado por organizaciones de la sociedad civil y especialistas en seguridad, quienes han solicitado al Congreso revisar la vigencia de las leyes cuestionadas para fortalecer el combate a la criminalidad.
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Proyectos de derogatoria y respuesta del Congreso
En el Congreso, ya se han presentado iniciativas para derogar varios artículos y leyes señaladas como “procrimen”. Las propuestas abarcan desde la eliminación de beneficios procesales hasta la redefinición de conceptos fundamentales en materia penal, como los crímenes de lesa humanidad y la amnistía a agentes estatales. Aunque la solicitud de Sánchez cuenta con respaldo técnico y político de algunos sectores, hasta el cierre de la nota los portavoces de las demás bancadas no han emitido una respuesta formal.
La Junta de Portavoces, órgano encargado de definir la agenda parlamentaria, aún no se pronuncia sobre la inclusión del tema para su debate. La falta de respuesta ha generado expectativa entre diversas organizaciones sociales y gremios afectados por la criminalidad, que aguardan una definición clara sobre las acciones legislativas en materia de seguridad.
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Reacciones y perspectivas
La iniciativa de Sánchez se inscribe en un contexto de creciente demanda ciudadana por reforzar la lucha contra el crimen organizado. Diversas agrupaciones han expresado apoyo a la derogatoria de las normas señaladas, resaltando la necesidad de dotar de mayores herramientas legales a las autoridades judiciales y policiales. “Es fundamental que el Parlamento escuche el reclamo de la sociedad y actúe de forma decidida frente a la inseguridad”, señaló un vocero de un gremio de transportistas.
La expectativa sobre el tratamiento del pedido en el pleno del Congreso permanece alta, en un escenario político marcado por la proximidad de los procesos electorales y la presión social para enfrentar el avance de delitos complejos. Mientras tanto, la discusión sobre las denominadas “leyes procrimen” se ha convertido en un punto de interés central para la agenda legislativa y el debate público en Perú.
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