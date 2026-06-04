Lima, entre las 10 ciudades con más viajes de movilidad por kilómetro cuadrado en el mundo: ¿Cómo se alistan los aplicativos?

Lima figura entre las 10 ciudades del mundo con mayor densidad de viajes de movilidad urbana por kilómetro cuadrado, según un análisis con datos sectoriales presentados por Yango Perú.
Esta situación es resultado de una combinación de factores estructurales como la limitada infraestructura de transporte público, el crecimiento poblacional y el desarrollo acelerado de plataformas digitales, que han transformado los hábitos de traslado de millones de limeños.
Un mercado que se autorregula y demanda soluciones
El sector de movilidad en Perú exhibe una configuración particular: taxis tradicionales y aplicaciones conviven bajo un esquema de autorregulación.
La ausencia de una regulación restrictiva ha permitido “una integración muy orgánica entre el sector tradicional y el de plataformas”, describe Daniel Prado, gerente general de Yango Ride en el país.
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Esta convivencia facilita que empresas tecnológicas puedan ofrecer soluciones ajustadas a la realidad local, sobre todo en distritos de alta demanda donde las alternativas públicas resultan insuficientes.
Prado resalta el atractivo de Lima para este tipo de negocios: “Lima es una ciudad muy interesante para la movilidad porque la densidad de viajes por kilómetro cuadrado está en el top 10 a nivel mundial”.
Esta característica se potencia por el hecho de que la ciudad solo dispone de una línea de metro, mientras que la población supera los 10 millones de habitantes.
Seguridad e innovación, prioridades para el sector
La seguridad se ha convertido en un pilar fundamental para la industria de la movilidad urbana. “La seguridad es identificada como un foco clave, antes, durante y después del viaje”, afirma Prado.
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Entre las medidas implementadas en el sector, destaca la verificación de antecedentes de conductores, el monitoreo de rutas mediante mapas propios y la atención humana inmediata ante cualquier incidente.
Según el gerente general de Yango, “el 92% de los contactos de soporte se resuelven en menos de 5 minutos”, una cifra que busca diferenciar a las plataformas en un contexto donde los usuarios priorizan la confianza y la respuesta rápida frente a cualquier inconveniente.
Prado subraya que la innovación tecnológica es otro de los grandes motores del sector: “El usuario busca cada vez más opciones seguras y personalizadas para moverse por la ciudad, y la tecnología es la respuesta”.
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Las plataformas apuntan a optimizar tanto la experiencia de los pasajeros como la de los conductores, lo que contribuye a elevar los estándares del mercado y dinamizar la competencia.
Desafíos en la digitalización y segmentación del mercado
A pesar del avance de las plataformas en el rubro de taxis tradicionales, la digitalización no ha alcanzado el mismo nivel en todos los segmentos.
En el caso de los mototaxis, la informalidad y el uso offline siguen predominando. “Digitalizar el mototaxi es un reto enorme porque parte de un servicio históricamente informal”, aclara Prado.
Esta brecha obliga a las empresas a invertir en educación y acompañamiento, tanto para usuarios como para conductores, especialmente en los distritos periféricos donde el mototaxi constituye la principal alternativa de traslado.
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Según estimaciones del sector, en Lima operan cerca de 400.000 mototaxis activos. La penetración y el uso del mototaxi varían entre distritos, pero su peso en la movilidad cotidiana es indiscutible.
En este segmento, Yango se consolidó como el jugador relevante en el mercado formal: “Tenemos más del 90% del mercado en mototaxis en los distritos donde operamos”, detalla Prado.
Las metas de la empresa incluyen consolidar la digitalización del servicio, elevar la seguridad y ampliar la cobertura en Lima, donde todavía existen oportunidades de crecimiento y formalización.
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