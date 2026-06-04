Perú

Expresidentes respaldan la candidatura presidencial de Keiko Fujimori para la segunda vuelta del 7 de junio

Los firmantes señalaron que respaldaron “de manera unánime y decidida” la candidatura de Fujimori y argumentaron que su “trayectoria y propuestas” se alinearon con economía de mercado, seguridad ciudadana

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Keiko Fujimori, una mujer de cabello oscuro, habla en un podio transparente con el texto "DEBATE PRESIDENCIAL SEGUNDA VUELTA 2026". Viste una blusa blanca y un collar con una cruz plateada. El fondo es púrpura y borroso con detalles arquitectónicos
a declaración, firmada por integrantes del Grupo Libertad y Democracia, afirmó que el electorado definirá “el rumbo de su nación” en un contexto de demanda por seguridad, estabilidad política y prosperidad económica - Créditos: JNE.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, un grupo de 14 exmandatarios iberoamericanos expresó su respaldo a Keiko Fujimori con un pronunciamiento público que presentó la votación como una decisión “de singular importancia” para el Perú y para el escenario político regional. El documento fue difundido este último miércoles por Iván Duque, expresidente de Colombia.

La declaración, firmada por integrantes del Grupo Libertad y Democracia, sostuvo que el electorado acudirá a las urnas “para decidir el rumbo de su nación” en medio de una demanda social por seguridad, estabilidad política y prosperidad económica. El colectivo planteó que la contienda no se limita al debate interno y que también genera atención en otros países del continente por su impacto sobre el clima institucional y económico.

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En esa línea, la carta señaló que el grupo respaldó “de manera unánime y decidida” la postulación de Fujimori. Los firmantes argumentaron que su “trayectoria y propuestas” representaron, según su lectura, un marco de defensa de la economía de mercado, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento institucional y el respeto a las libertades individuales. La misiva incorporó una apelación directa al electorado peruano y a los actores políticos locales, con énfasis en la necesidad de consolidar un rumbo de gobernabilidad democrática.

Un grupo de 14 exmandatarios iberoamericanos respaldó a Keiko Fujimori con un pronunciamiento público difundido “este último miércoles” por Iván Duque, expresidente de Colombia, a pocos días de la segunda vuelta presidencia - Créditos: @IvanDuque.
Un grupo de 14 exmandatarios iberoamericanos respaldó a Keiko Fujimori con un pronunciamiento público difundido “este último miércoles” por Iván Duque, expresidente de Colombia, a pocos días de la segunda vuelta presidencia - Créditos: @IvanDuque.

El texto también incluyó una crítica a experiencias recientes en América Latina que, a juicio de los exgobernantes, dañaron la vida democrática. En el pronunciamiento se afirmó que “los proyectos de izquierda radical” ocasionaron erosión institucional, concentración de poder, empobrecimiento y retrocesos en libertades civiles. Bajo esa premisa, el documento afirmó que el Perú tuvo ante sí la posibilidad de optar por un camino distinto, asociado a certeza jurídica, apertura económica y estabilidad.

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Los firmantes insistieron en que la candidata de Fuerza Popular simbolizó esa alternativa. En un pasaje central, indicaron que su postura frente al crimen organizado, su visión de “desarrollo económico incluyente” y su compromiso con la institucionalidad democrática la ubicaron, en su interpretación, como la opción que mejor garantizó estabilidad y progreso. “Hacemos, por tanto, un llamado a todas las fuerzas democráticas, a los ciudadanos y a las instituciones del Perú a respaldar con convicción a Keiko Fujimori en esta jornada electoral”, indicó el pronunciamiento.

El documento presentó la votación como una decisión “de singular importancia” para Perú y para el escenario político regional, al sostener que su impacto trascendía el debate interno - Créditos: REUTERS/Alessandro Cinque.
El documento presentó la votación como una decisión “de singular importancia” para Perú y para el escenario político regional, al sostener que su impacto trascendía el debate interno - Créditos: REUTERS/Alessandro Cinque.

La lista de adhesiones incluyó a Iván Duque (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso (Panamá), Vicente Fox (México), Jeanine Añez Chávez (Bolivia), Mauricio Macri (Argentina), Guillermo Lasso Mendoza (Ecuador), Luis Fortuño (Puerto Rico), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile), Jamil Mahuad (Ecuador), Juan Guaidó (Venezuela) y Mariano Rajoy (España). El grupo se definió como un espacio de líderes “comprometidos con los valores de la libertad, el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática”.

El documento cerró con un mensaje de confianza hacia la decisión del electorado y con una expresión de respaldo a quienes, según el texto, trabajaron por “un Perú libre, seguro y próspero”. Esa frase formó parte del tramo final del pronunciamiento, que insistió en que la defensa de la democracia constituyó un compromiso compartido en la región, más allá de fronteras nacionales.

El mensaje de Keiko

Tras conocerse el pronunciamiento, Keiko Fujimori agradeció el apoyo y lo interpretó como un refuerzo a su línea política. “Es un honor recibir el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos a nuestra candidatura a la Presidencia del Perú”, afirmó en una declaración pública en X. Según su respuesta, esa adhesión “reafirma” una convicción democrática y “fortalece” su compromiso con la libertad, el Estado de derecho y el desarrollo nacional.

Keiko Fujimori agredece el respaldo de los expresidentes - Créditos: @KeikoFujimori.
Keiko Fujimori agredece el respaldo de los expresidentes - Créditos: @KeikoFujimori.

La candidata también sostuvo que asumió el pronunciamiento “con responsabilidad” y que renovó su determinación de trabajar por un país “más seguro, ordenado y unido”. En su mensaje, subrayó además un compromiso institucional: “Reafirmo mi compromiso con la Constitución, la alternancia democrática y el equilibrio de poderes”, señaló.

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