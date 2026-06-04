Día de la Cultura Afroperuana: estas son las expresiones declaradas Patrimonio Cultural de la Nación

El Perú celebra este 4 de junio el Día de la Cultura Afroperuana, una fecha establecida para reconocer la influencia de las comunidades afrodescendientes en la formación de la identidad nacional. La conmemoración coincide con el natalicio de Nicomedes Santa Cruz Gamarra, una de las figuras más representativas de la cultura afroperuana y referente en la difusión de sus tradiciones artísticas y culturales.
En este contexto, diversas manifestaciones vinculadas a la población afroperuana cuentan con el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación, una distinción otorgada por el Ministerio de Cultura para proteger prácticas, conocimientos y expresiones que forman parte del legado histórico del país.
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Las declaratorias abarcan desde instrumentos musicales y géneros dancísticos hasta tradiciones orales y festividades religiosas. Estas expresiones no solo reflejan la presencia afrodescendiente en la historia peruana, sino también la permanencia de costumbres que continúan transmitiéndose en distintas regiones del territorio nacional.
Instrumentos afroperuanos
Uno de los símbolos más conocidos de la música afroperuana es el cajón, instrumento de percusión que trascendió las fronteras del país y se convirtió en un referente de la música peruana a nivel internacional. Su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación en 2001 destacó su valor como una creación asociada a las comunidades afrodescendientes y como un elemento fundamental en la interpretación de diversos géneros musicales de la costa.
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A esta lista se suma la cajita rítmica afroperuana, declarada patrimonio en 2007. Este instrumento, utilizado en agrupaciones tradicionales afroperuanas, posee una técnica singular que combina la percusión con la apertura y cierre de una caja de madera. Su permanencia a lo largo de los siglos la ha convertido en una muestra de la creatividad desarrollada por los cultores afroperuanos.
También figura el checo, instrumento elaborado a partir de un calabazo y característico de localidades de la costa norte como Zaña. Reconocido en 2011, representa una tradición musical vinculada a las comunidades afrodescendientes de Piura y Lambayeque, donde continúa utilizándose en la interpretación de ritmos tradicionales y en actividades culturales.
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Danzas y fiestas tradicionales
Entre las manifestaciones culturales reconocidas se encuentran el Hatajo de Negritos y el Hatajo de Pallitas, dos expresiones tradicionales que forman parte de las celebraciones navideñas en la región Ica. Ambas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación en 2012 debido a su importancia histórica y a su papel en la transmisión de conocimientos culturales entre generaciones.
El Hatajo de Negritos reúne a niños, jóvenes y adultos que recorren calles, plazas e iglesias interpretando cantos y ejecutando complejas secuencias de zapateo. La tradición mantiene una estrecha relación con la memoria de las poblaciones afrodescendientes asentadas en la región y constituye una de las manifestaciones más representativas de la Navidad iqueña.
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Por otro lado, el Hatajo de Pallitas destaca por el protagonismo de niñas y adolescentes que participan en danzas y cantos acompañados por guitarra o violín. La práctica es considerada un espacio de transmisión cultural liderado por mujeres y una expresión que ha logrado mantenerse vigente gracias al trabajo de las comunidades portadoras.
Tradición oral y fe popular
La herencia afroperuana también se manifiesta a través de la palabra. La cumanana, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación en 2004, es una composición en versos que puede adoptar la forma de improvisación, diálogo o desafío verbal entre participantes. Esta tradición, presente principalmente en la costa norte, ha servido durante generaciones como vehículo para expresar experiencias, reflexiones y conocimientos populares.
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Su valor cultural radica en la capacidad de transmitir saberes colectivos mediante un lenguaje cercano a las comunidades donde se practica. Además de su carácter artístico, constituye un registro vivo de la memoria social de los pueblos afroperuanos.
A esta lista se suma la Festividad del Señor de los Milagros, declarada patrimonio en 2005. Aunque hoy congrega a millones de fieles dentro y fuera del Perú, sus orígenes se remontan al siglo XVII y están vinculados a una cofradía de afrodescendientes establecida en Lima. Con el paso de los años, la devoción se convirtió en una de las expresiones religiosas más importantes del país.
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Identidad y legado cultural
El tondero, género musical y dancístico desarrollado principalmente en la costa norte, completa el conjunto de expresiones afroperuanas reconocidas por el Estado. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1993, es considerado una muestra del intercambio cultural entre las tradiciones afrodescendientes, indígenas y españolas que dieron forma a diversas manifestaciones artísticas del país.
Cada una de estas declaratorias pone en valor prácticas culturales que han sobrevivido a lo largo de los siglos gracias a la transmisión familiar y comunitaria. Asimismo, permiten visibilizar el aporte de las poblaciones afroperuanas en ámbitos como la música, la danza, la oralidad y la religiosidad popular.
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En el Día de la Cultura Afroperuana, estas expresiones cobran especial relevancia al representar una parte fundamental de la historia y diversidad cultural del Perú. Su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación busca asegurar que continúen siendo preservadas y difundidas como parte del legado que identifica al país dentro y fuera de sus fronteras.
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