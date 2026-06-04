Congreso busca que se creen siete carreras nuevas relacionadas a la IA en universidades

¿La IA en las universidades? Buscan que su responda a ciertos estándares. - Crédito Andina

La inteligencia artificial ya impacta en varios sectores laborales y ante la posibilidad latente de que acabe con una serie de puestos de trabajo por el reemplazo de mano de obra con herramientas que aceleran algunos procesos, la congresista Judith Laura Rojas, del grupo parlamentario Lealtad Nacional —quien entró como accesitaria luego del fallecimiento del parlamentario Carlos Anderson— ha presentado un proyecto de ley que crea ciertos estándares para su uso en universidades.

La “Ley que establece estándares mínimos de inteligencia artificial en el sistema universitario nacional” detalla una serie de principio rectores al usar la IA en la enseñanza. Pero, además propone la creación de una nueva oferta académica relacionada a la IA; específicamente, declara de interés que se creen y fortalezcan las siguiente áreas:

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Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Ingeniería en Robótica y Automatización Inteligente

Ciberseguridad y Seguridad Digital

Ética Digital y Gobernanza Algorítmica

Desarrollo de Software con enfoque en Inteligencia Artificial Generativa

Analítica de Datos para la Gestión Pública y Privada

Transformación Digital y Gestión de la Innovación.

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Buscan poner estándares al uso de IA

“La presente ley tiene por objeto establecer estándares mínimos comunes para la incorporación progresiva de competencias en inteligencia artificial, ciencia de datos, ética digital, pensamiento computacional y uso responsable de tecnologías emergentes en todas las universidades del sistema universitario nacional, públicas y privadas, así como promover la creación de nueva oferta académica pertinente a la transformación digital”, resalta el proyecto de ley.

Así, esta medida sería aplicable a todas las universidades que integran el sistema universitario nacional, sean públicas o privadas, debidamente licenciadas o sujetas a licenciamiento por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Pero también sería aplicable al Ministerio Educación, a la misma Sunedu, al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología Innovación Tecnológica (Concytec), a la Presidencia del Consejo de ministros través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y a las demás entidades públicas vinculadas con la transformación digital, la calidad educativa y la política nacional de inteligencia artificial.

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Google integra inteligencia artificial avanzada en su buscador para elevar la confiabilidad de la información. (Foto: Agencia Andina)

Esta ley busca implementarse en base a unos principios, entre los cuales se incluirían mover a las autoridades pertinentes a aplicar los estándares mínimos de inteligencia artificial en universidad, los que no están detallados necesariamente. Estos principios son:

Autonomía universitaria. Respeto irrestricto a la potestad de cada universidad para definir su gobierno, régimen interno, libertad de cátedra, desarrollo doctrinario, estructura curricular específica, metodologías, perfiles de egreso y estrategias pedagógicas

Estándares mínimos comunes. Establecimiento de competencias básicas compartidas por todo el sistema universitario nacional para garantizar condiciones homogéneas de formación frente a la transformación digital

Ética algorítmica y derechos fundamentales. La integración de la inteligencia artificial se realiza con respeto a la privacidad, protección de datos personales, transparencia, no discriminación y auditoría ética, conforme al Decreto Supremo N° 115-2025-PCM

Equidad e inclusión. Reducción de brechas digitales, territoriales y de capacidad instalada entre universidades, con atención prioritaria a poblaciones vulnerables y zonas rurales

Complementariedad humano-inteligencia artificial. La inteligencia artificial actúa como complemento y no como sustituto de la interacción humana, el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía en los procesos educativos.

El uso de la inteligencia artificial también supone amenazas y preocupaciones. - Crédito Freepik

De tres a cuatros años

Asimismo, las universidades en su totalidad tendrán hasta cuatro años para implementar la Ley, si llega a ser aprobada en el Congreso (recién ha sido presentada).

Las universidades cumplen con la adecuación curricular establecida en el artículo 1 en un plazo máximo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia del reglamento

Las universidades privadas con menos de cinco años de licenciamiento institucional cuentan con un plazo de cuatro años

Para las universidades privadas con menor capacidad instalada, ubicación territorial rural o nivel de madurez digital bajo, el Ministerio de Educación CONCYTEC podrán brindar asistencia técnica prioritaria y, de ser el caso, acceso a fondos concursables no reembolsables, conforme a la disponibilidad presupuestal.