Perú

Renzo Reggiardo dice que acatará “con dignidad” el fallo del PJ que rechaza suspender la segunda vuelta

Alcalde de Lima afirma que respeta la decisión del Juzgado Constitucional y adelanta que acudirá a votar este domingo por la candidatura “mejor garantice la defensa de la democracia, la propiedad, la inversión”

Guardar
Google icon
Alcalde de Lima afirma que acatará la resolución del Quinto Juzgado Constitucional de Lima que declara improcedente su pedido para suspender la segunda vuelta. Video: MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que acatará el fallo del Poder Judicial que rechazó su pedido de medida cautelar para suspender la segunda vuelta de este domingo 7 de junio.

“Como hombre de Estado, siendo la única autoridad en nuestro país que pasó de la palabra a la acción y como demócrata convencido, anuncio que acataré dicho fallo con dignidad, con serenidad y absoluto respeto por el orden constitucional”, dijo en conferencia de prensa

Según el burgomaestre, la medida cautelar solicitada buscaba “reparar el derecho al voto de cientos de miles de peruanos que viven en nuestra capital” cuando en realidad buscaba suspender indefinidamente el balotaje de este domingo y paralizar el proceso electoral.

PUBLICIDAD

Precisó que solo se ha rechazado la solicitud de medida cautelar, pero sigue en trámite la demanda principal para que se anule el acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de unas elecciones complementarias.

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia que respetará fallo judicial adverso. Foto: MML
Alcalde Renzo Reggiardo anuncia que respetará fallo judicial adverso. Foto: MML

“Aún cuando discrepe de los fundamentos de esta decisión, la respetaré plenamente, porque creo en la democracia, en la Constitución y en el Estado de derecho. Sin embargo, el cierre de una batalla judicial (...) no puede significar el cierre de un debate nacional. Lo ocurrido en el Perú el 12 de abril debe llamarnos a una profunda reflexión colectiva. La democracia no se fortalece cuando los ciudadanos sienten que sus voces son ignoradas. La democracia se fortalece cuando existe confianza, cuando existe transparencia, cuando existe imparcialidad y cuando existen garantías para todos”, dijo.

PUBLICIDAD

Como se recuerda, el último miércoles, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima reconoció que las fallas logísticas de la primera vuelta del 12 de abril pudieron afectar el sufragio de miles de electores en Lima, pero concluyó que paralizar el balotaje vulneraría los derechos del conjunto de ciudadanos convocados a votar y comprometería la seguridad jurídica del país.

Reggiardo acudirá a votar este domingo

Por otro lado, Renzo Reggiardo anunció que acudirá a votar este domingo porque “creo en la fuerza del voto y porque jamás renunciaré a mis principios republicanos”. Y escogerá la candidatura que “mejor garantice la defensa de la democracia”.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial del domingo 31 de mayo.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial del domingo 31 de mayo.

“Participaré en la próxima segunda vuelta electoral este domingo 7, expresando lo que fue arrebatado a muchos limeños el último 12 de abril, mi derecho al sufragio. Iré a votar como lo he hecho en toda mi vida desde que tengo mayoría de edad, con libertad, con convicción y pensando únicamente en el futuro del Perú”, señaló.

Y Reggiardo agregó: “Lo haré escogiendo entre dos alternativas que han sido definidas por este proceso electoral irregular y lo haré respaldando la opción que a mi juicio mejor garantice la defensa de la democracia, las libertades individuales, la propiedad, la inversión, el desarrollo económico y los valores fundamentales sobre los cuales se construye una nación libre”.

Finalmente, el alcalde de Lima reiteró que no postulará a ningún cargo público en los próximos comicios regionales y municipales. “Lo hago porque considero que las actuales condiciones políticas e institucionales no ofrecen las garantías que una democracia moderna debe brindar”, indicó.

Temas Relacionados

Renzo ReggiardoPoder JudicialMMLSegunda vuelta electoralElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”

El cómico evidenció su preocupación al quedarse sin ahorros y vender su herramienta de trabajo para recuperar la movilidad de su muñeca

Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”

SBS disolvió cooperativa de ahorro y crédito que fue intervenida por pérdida de S/984 mil

La Superintendencia también ha dispuesto excluirla del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público

SBS disolvió cooperativa de ahorro y crédito que fue intervenida por pérdida de S/984 mil

Congreso busca que se creen siete carreras nuevas relacionadas a la IA en universidades

Un proyecto de ley que establece estándares mínimos en la enseñanza sobre y con inteligencia artificial también buscaría promover nuevas especialidades

Congreso busca que se creen siete carreras nuevas relacionadas a la IA en universidades

Chiriuchu, el plato milenario del Cusco que nació en el Tahuantinsuyo y que reúne en un solo bocado la costa, la sierra y la selva del Perú

Su nombre viene del quechua: chiri significa frío y uchu significa ají. El Chiriuchu es el plato más representativo del Cusco, declarado Patrimonio Cultural por el Parlamento Andino en 2024, y cada año protagoniza el Festival Gastronómico del Corpus Christi en la Plaza San Francisco

Chiriuchu, el plato milenario del Cusco que nació en el Tahuantinsuyo y que reúne en un solo bocado la costa, la sierra y la selva del Perú

Lima: este es el precio de la gasolina este jueves 4 de junio

El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana

Lima: este es el precio de la gasolina este jueves 4 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Defensor del Pueblo afirma que reubicación de más de 500 mesas de votación es por motivos de seguridad

Defensor del Pueblo afirma que reubicación de más de 500 mesas de votación es por motivos de seguridad

Cierre de campaña de Roberto Sánchez EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Juntos por el Perú en Lima

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Fuerza Popular en Lima previo a las elecciones del 7 de junio

Fernando Rospigliosi defiende leyes del Congreso consideradas ‘procrimen’: “¡Son anticrimen!”

Keiko Fujimori no descarta alegar “fraude” si pierde ante Roberto Sánchez: “Vamos a ver”

ENTRETENIMIENTO

Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”

Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”

Salsa Lima Festival 2026 a un paso del sold out en el Estadio San Marcos

John Kelvin responde tras sentencia por agresión a Dalia Durán y confirma que cumplirá shows fuera de Perú

Abuela de Paul Michael hace desplante a Pamela López y Tito Vega revela lo que le dijo: “Mi nieto se merece más, ella lo grita”

Shirley Arica envía mensaje a Samahara Lobatón tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “No va a ser nada fácil estar acá, te extraño”

DEPORTES

Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026

Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026

Mano Menezes sorprende con inclusión de nuevo delantero en Perú para amistoso ante Haití: su primer once que paró en Miami

¿Cuándo arranca el Torneo Clausura 2026?: Así se jugará la fecha 1 del campeonato de la Liga 1

Voleibolista peruana de 13 años mide 1.90 metros y se confiesa tras ganar medalla en Copa Panamericana: “Mis papás siempre están presentes”

Figura de Haití recordó a Guerrero y le mandó sorpresivo mensaje previo al duelo con Perú por fecha FIFA: “Paolo, abrazo”