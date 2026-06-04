Renzo Reggiardo dice que acatará “con dignidad” el fallo del PJ que rechaza suspender la segunda vuelta

Alcalde de Lima afirma que acatará la resolución del Quinto Juzgado Constitucional de Lima que declara improcedente su pedido para suspender la segunda vuelta. Video: MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que acatará el fallo del Poder Judicial que rechazó su pedido de medida cautelar para suspender la segunda vuelta de este domingo 7 de junio.

“Como hombre de Estado, siendo la única autoridad en nuestro país que pasó de la palabra a la acción y como demócrata convencido, anuncio que acataré dicho fallo con dignidad, con serenidad y absoluto respeto por el orden constitucional”, dijo en conferencia de prensa

Según el burgomaestre, la medida cautelar solicitada buscaba “reparar el derecho al voto de cientos de miles de peruanos que viven en nuestra capital” cuando en realidad buscaba suspender indefinidamente el balotaje de este domingo y paralizar el proceso electoral.

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Precisó que solo se ha rechazado la solicitud de medida cautelar, pero sigue en trámite la demanda principal para que se anule el acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de unas elecciones complementarias.

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia que respetará fallo judicial adverso. Foto: MML

“Aún cuando discrepe de los fundamentos de esta decisión, la respetaré plenamente, porque creo en la democracia, en la Constitución y en el Estado de derecho. Sin embargo, el cierre de una batalla judicial (...) no puede significar el cierre de un debate nacional. Lo ocurrido en el Perú el 12 de abril debe llamarnos a una profunda reflexión colectiva. La democracia no se fortalece cuando los ciudadanos sienten que sus voces son ignoradas. La democracia se fortalece cuando existe confianza, cuando existe transparencia, cuando existe imparcialidad y cuando existen garantías para todos”, dijo.

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Como se recuerda, el último miércoles, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima reconoció que las fallas logísticas de la primera vuelta del 12 de abril pudieron afectar el sufragio de miles de electores en Lima, pero concluyó que paralizar el balotaje vulneraría los derechos del conjunto de ciudadanos convocados a votar y comprometería la seguridad jurídica del país.

Reggiardo acudirá a votar este domingo

Por otro lado, Renzo Reggiardo anunció que acudirá a votar este domingo porque “creo en la fuerza del voto y porque jamás renunciaré a mis principios republicanos”. Y escogerá la candidatura que “mejor garantice la defensa de la democracia”.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial del domingo 31 de mayo.

“Participaré en la próxima segunda vuelta electoral este domingo 7, expresando lo que fue arrebatado a muchos limeños el último 12 de abril, mi derecho al sufragio. Iré a votar como lo he hecho en toda mi vida desde que tengo mayoría de edad, con libertad, con convicción y pensando únicamente en el futuro del Perú”, señaló.

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Y Reggiardo agregó: “Lo haré escogiendo entre dos alternativas que han sido definidas por este proceso electoral irregular y lo haré respaldando la opción que a mi juicio mejor garantice la defensa de la democracia, las libertades individuales, la propiedad, la inversión, el desarrollo económico y los valores fundamentales sobre los cuales se construye una nación libre”.

Finalmente, el alcalde de Lima reiteró que no postulará a ningún cargo público en los próximos comicios regionales y municipales. “Lo hago porque considero que las actuales condiciones políticas e institucionales no ofrecen las garantías que una democracia moderna debe brindar”, indicó.