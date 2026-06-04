Defensor del Pueblo afirma que reubicación de más de 500 mesas de votación es por motivos de seguridad

Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció respecto al cambio de ubicación de mesas de votación a nivel nacional y confirmó que más de 500 de ellas estarán ubicadas en nuevos locales. Según afirmó, la decisión sobre estas modificaciones se dió debido a motivos de seguridad, tal como ya lo había informado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en días previos.

En conversación con RPP, Gutiérrez indicó que el número total de mesas reubicadas a nivel nacional es de 549, por lo que 161.000 electores se verán afectados. El funcionario también afirmó que solo en Lima los votantes que se verán afectados asciende a 78.864 personas quienes tendrán que asistir a un lugar diferente al asignado en primera vuelta para la jornada del próximo 7 de junio, pero que este no será asignado fuera del distrito en el que sufraga, sino que se reubicó a estas mesas en locales cercanos.

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“En la medida de que ha sido posible, digamos, poder ubicar un local con las garantías y las seguridades que corresponden, un local más cercano y en la comodidad de dar a la persona. Pero ojo, no estamos hablando de otros distritos. O sea, que el que votó por, pónganse un ejemplo, en Lince, no es que se va a ir a Miraflores. No”, aseguró el defensor del Pueblo al medio radial.

Gutiérrez aseguró que las instituciones correspondientes se comunicarán con los votantes afectados para notificarlos sobre los cambios de local de votación, una modificación que puede revisarse desde la web habilitada por la ONPE a la que se puede acceder desde AQUÍ e ingresando el número del DNI.

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Una mano sostiene un smartphone mostrando la página web de la ONPE para la consulta del local de votación, reflejando el acceso digital a servicios electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy día comenzamos con una campaña para poder notificar a todos los que estaban en esas mesas y decirles dónde les toca. Pero no va a ser cambios fuertes ni abruptos que permita los equívocos o las confusiones que en su momento se puedan dar”, aseguró el titular de la Defensoría.

El ausentismo es la preocupación central

El defensor del Pueblo remarcó que el estándar previo de participación había ubicado el ausentismo entre 16 % y 18 %, y advirtió que aceptar cifras de 26 % o 30 % como un resultado tolerable implicaría retroceder en la fortaleza democrática.

“Hemos iniciado una fuerte campaña, no solamente en el Perú, porque el estadio internacional es mucho más crítico, porque hay un ausentismo de más de 66 % (...) hagamos que más allá de respetar opiniones diversas, todos los demócratas nos juntemos en una posición de liderar este proceso para tener una participación masiva, amplia, que todos vayamos a votar”, sostuvo el funcionario.

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Josué Gutiérrez también defendió la intervención de su institución frente a conflictos sociales activos en plena coyuntura electoral. Explicó que la Defensoría trabaja en alerta, mediación y verificación de cumplimiento de acuerdos, porque cuando una de las partes incumple, la desconfianza crece y cualquier nueva mediación se vuelve más difícil.

El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía

Mensaje contra el voto nulo o viciado

Consultado por críticas a la Defensoría por haberse pronunciado contra el voto viciado, Gutiérrez sostuvo que cualquier opinión es respetable en un Estado de derecho, pero remarcó que las instituciones deben orientarse a consolidar la democracia. Bajo ese criterio, defendió las campañas para reducir el ausentismo y promover la participación electoral.

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“Nosotros no estamos diciendo que voten por uno o por otro, sino que cumplan el deber cívico”, dijo, y recordó que en el Perú el voto no solo es un derecho, sino también una obligación.

En ese punto, contrapuso la conducta de adultos mayores y jóvenes. Señaló que personas de más de 70 años, aun cuando ya no están obligadas a sufragar, son las que más desean ir a votar, mientras que muchos jóvenes prefieren otras actividades antes que acudir a las urnas.

Al final de la entrevista, también se refirió a las garantías para personeros y a la custodia de actas y ánforas. Dijo que la cobertura del Ministerio Público y el despliegue operativo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben asegurar la protección de miembros de mesa y votantes durante todo el proceso.

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