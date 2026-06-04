Perú

Otra cooperativa es disuelta por la SBS, pero depósitos están protegidos: Este es el monto máximo

La SBS disolvió la cooperativa de ahorro y crédito Rural Abancay, por pérdida de casi un millón de soles que no lograron recuperar

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Mano con billetes de 100 soles depositandolos en cuenta
Para esta cooperativa la SBS informó que los fondos están protegidos hasta por S/5.000. - Crédito Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha disuelto otra cooperativa de ahorro y crédito. Se trata de la Coopac Rural Abancay, una entidad que fue intervenida a fines de abril por tener una pérdida de -S/984 mil 168,48.

Tras la falta de solución con respecto a este patrimonio negativo, la SBS dictó la disolución de esta, algo que podría preocupar a los socios de la entidad. Sin embargo, se debe apuntar que las cooperativas ya cuentan con un fondo de seguro de depósitos.

“Los depósitos de los socios se encuentran protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) hasta por el monto máximo de cobertura, el cual asciende a S/5.000 por depositante, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 30822 y la Resolución SBS N.º 5061-2008 y sus modificatorias”, aclaró la entidad. Por esto, los socios no deberán preocuparse al perder su dinero, en tanto no supere esta cantidad.

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Ahorrista de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop) exigen la devolución de sus ahorros. | Latina Noticias

Resuelven dudas ante disolución de Coopac Rural Abancay

Ante la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay (Coopac Rural Abancay), de Nivel 1, declarada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), mediante la Resolución SBS N° 01525-2026, los depósitos de los socios sí están protegidos, hasta por S/5.000. Para las COOPAC de nivel modular 3 y nivel modular 2B, el monto es de S/10.000.

Asimismo, la SBS ha resaltado que “en los próximos días se anunciará la fecha y la entidad supervisada por la SBS a la cual podrán acercarse los socios depositantes de la disuelta Coopac Rural Abancay para cobrar la cobertura que brinda el FSDC”.

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Como se sabe, la información será publicada en la página web institucional del FSDC https://fsdcoop.org.pe/ y de la SBS https://www.sbs.gob.pe/.

SBS - cooperativas
La Cooperativa fue intervenida la última semana de abril y no pudo levantar las observaciones sobre la causal de pérdida. - Crédito SBS

¿Qué pasó con la coopac?

Como se recuerda, la Coopac Rural Abancay se encontraba incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, establecida en el literal b. del subnumeral 4-B.1. del numeral 4-B de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General. Es decir, la SBS la supervisó y encontró que tenía pérdidas que la hacían insostenible.

La resolución SBS N° 01525-2026, declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay dado que no levantó la pérdida del capital social y de la reserva cooperativa, al mantenere el patrimonio negativo de -S/984 mil 168,48. Asimismo, la SBS la excluirá del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

Foto de SBS con manos con billetes de 100 soles y trabajadora de Finanpop entregando dinero
SBS publicó resolución que disuelve a nueva cooperativa. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Paula Díaz/Finanpop/Andina

La SBS agregó en su resolución que mediante comunicación electrónica uno de los socios propuso trasladar US$ 300 mil, que mantendría en una entidad financiera en Suecia a una cuenta que abriría en la misma entidad a nombre de la Cooperativa (“ello, para fines de acreditar el levantamiento de la causal de intervención”), esto como parte de solución ante la situación de la cooperativa.

Pero la SBS respondió que “considerando que el capital social de una entidad debe ser de libre y fácil disposición de la misma, (...) a fin de considerar su propuesta como una acción concreta que puedan ser tomada en cuenta para efectos de acreditar el levantamiento de la causal de intervención de la Cooperativa, los fondos líquidos mantenidos en la citada entidad extranjera, debían ser transferidos a la cuenta que mantiene la Coopac Rural Abancay en una entidad del sistema financiero".

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