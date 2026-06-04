Chiriuchu, el plato milenario del Cusco que nació en el Tahuantinsuyo y que reúne en un solo bocado la costa, la sierra y la selva del Perú

Festival del Chiriuchu. (Foto: Andina)

En un solo plato conviven el mar, los Andes y la selva. El Chiriuchu es, sin discusión, el plato bandera del Cusco: una preparación que tiene más de 500 años de historia, que nació en las ceremonias del Tahuantinsuyo, sobrevivió la colonia española y hoy se sirve frío en las plazas y mercados de la ciudad imperial cada vez que el calendario marca el Corpus Christi. El Parlamento Andino lo declaró Patrimonio Cultural en julio de 2024, un reconocimiento que formalizó lo que los cusqueños ya sabían desde siempre.

¿Qué es el Chiriuchu y por qué es tan especial?

El Chiriuchu es una combinación de diez ingredientes provenientes de las tres regiones del Perú —costa, sierra y selva— que se disponen en un plato grande y se sirven a temperatura fría o ambiente. De la costa llegan el cochayuyo (alga marina) y la huevera de pescado o caucau. De la sierra, el cuy asado, el charqui (carne deshidratada), el queso fresco, la cancha (maíz tostado) y la torreja de maíz. El aporte colonial se expresa en la gallina sancochada, el chorizo y el rocoto en tajadas.

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Lo que hace al Chiriuchu singular no es solo la variedad de sus ingredientes, sino la paradoja que los une: es un plato que, según la tradición, se ofrecía al dios Sol —un ser asociado al calor y la energía— pero se consume frío. Esa contradicción deliberada es parte de su identidad y también la razón de su nombre: en quechua, chiri significa frío y uchu significa ají o picante. “Mezcla fría con un toque picante”, en la traducción más directa.

Un comensal sostiene orgulloso un Chiriuchu, el plato frío tradicional que encarna la rica herencia culinaria de Cusco y es emblemático de festividades como el Inti Raymi. (Emufec S.A. Oficial)

Historia y origen del Chiriuchu

Los relatos sobre el origen del Chiriuchu se remontan al Imperio inca y se entrecruzan en al menos tres narrativas que no se contradicen sino que se complementan.

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La primera y más extendida vincula el plato a la procesión de los mallquis, los cuerpos momificados y embalsamados de los gobernantes incas. Cada año, esos mallquis eran sacados en procesión desde sus palacios y canchas hasta el Qoricancha, el templo del Sol. Pobladores de todas las regiones del Tahuantinsuyo llegaban al Cusco para participar en la ceremonia y, al terminar, compartían sus meriendas. Ese intercambio de alimentos entre viajeros de la costa, la sierra y la selva fue el origen de la mezcla que hoy conocemos como Chiriuchu.

La segunda versión apunta a los Aynis, el sistema de reciprocidad y trabajo colectivo que articulaba la vida comunitaria en el mundo andino. Al concluir cada jornada de trabajo, las familias de cada ayllu compartían lo mejor de sus cocinas. Esa práctica de poner en común los alimentos de diferentes hogares y regiones generó, con el tiempo, banquetes que fusionaban productos de pisos ecológicos distintos.

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La tercera perspectiva es la del cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, quien en 1572 documentó la concepción dual que los antiguos peruanos tenían de sus alimentos: los dividían entre los que venían de la tierra —llamados “machos” u orqo— y los clasificados como “hembras” o china, categoría en la que entraban el maíz, el cuy, la gallina y las algas. Esa dualidad andina se refleja en la composición misma del Chiriuchu.

El Chiriuchu, plato milenario de Cusco, presenta una rica combinación de ingredientes tradicionales que evocan la historia del Tahuantinsuyo y se disfruta en festividades como el Inti Raymi. (Tradiciones del Cusco)

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la Iglesia Católica no eliminó las procesiones de mallquis sino que las transformó: reemplazó los cuerpos de los gobernantes incas por imágenes de santos y vírgenes, y convirtió el ritual en el Corpus Christi cusqueño. En ese proceso de sincretismo, el Chiriuchu incorporó nuevos ingredientes de origen europeo —el chorizo, la morcilla y el queso— sin perder sus raíces prehispánicas. El resultado fue un plato mestizo que resume, en cada bocado, cuatro siglos de historia compartida.

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En la actualidad, la Asociación Civil de Chiriucheras del Cusco, conformada por 180 mujeres, se encarga de preservar y promover esta tradición culinaria. Liderada por Teresa Santos, la asociación continúa el legado de Hilaria Monroe y garantiza que la preparación del plato mantenga sus técnicas y proporciones originales.

Ingredientes principales del Chiriuchu

El Chiriuchu para seis personas requiere los siguientes ingredientes:

2 cuyes asados

1 gallina pelada y sancochada

½ kilo de charqui (cecina o chalona, carne deshidratada)

4 chorizos hervidos

2 tullanes (morcilla de tripa de cuy rellena con papas picadas)

½ kilo de huevera de pescado (caucau)

½ kilo de cochayuyo (alga marina)

4 torrejas de maíz

¼ kilo de cancha (maíz tostado)

4 tajadas de queso fresco

1 rocoto cortado en tajadas

Para la torreja de maíz se necesita: 2 a 3 huevos batidos, 100 gramos de harina de maíz, 100 gramos de harina preparada, una cucharadita de polvo de hornear, media taza de puré de zapallo, dos tallos de cebolla china picada, sal y pimienta al gusto.

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Una cocinera sonriente presenta el Chiriuchu, el plato milenario de Cusco, durante un festival gastronómico dedicado a esta ancestral delicia del Tahuantinsuyo. (Emufec S.A. Oficial)

Cuándo probar el Chiriuchu este 2026

El Chiriuchu se puede encontrar durante todo el año en el Mercado de San Pedro y en restaurantes del Centro Histórico del Cusco como Chicha de Gastón Acurio, Pachapapa y Cicciolina. Pero su momento cumbre es el Corpus Christi, la festividad más importante de la ciudad imperial.

En 2026, el Festival Gastronómico del Chiriuchu organizado por EMUFEC se celebrará el 4 de junio en la Plaza San Francisco, a tres cuadras de la Plaza de Armas. Ese día, las chiriucheras instalarán sus puestos al aire libre para atender a locales y visitantes. El 3 de junio es la entrada del Corpus Christi, cuando 15 imágenes de santos y vírgenes procesionan desde los principales templos hasta la Catedral del Cusco.

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El Chiriuchu, plato milenario del Tahuantinsuyo, se disfruta en Cusco como parte fundamental de las festividades del Inti Raymi, combinando diversos ingredientes tradicionales. (Emufec S.A. Oficial)

Ocho días después, el 11 de junio, se celebra la Octava del Corpus Christi: los puestos de comida vuelven a levantarse en la Plaza San Francisco, lo que representa una segunda oportunidad para quienes no pudieron asistir a la fecha central. El precio del plato oscila entre S/ 25 y S/ 40, según el puesto o restaurante.

Si visitas Cusco en esas fechas, la recomendación es llegar temprano a la Plaza San Francisco, llevar efectivo en soles y prepararse para compartir la feria con el poblador local en uno de los eventos gastronómicos más auténticos del calendario andino.

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¿Cómo se prepara el tradicional Chiriuchu?

La preparación del Chiriuchu requiere planificación: cada componente se elabora por separado y el plato se arma frío al momento de servir.

El cuy: se sazona con huacatay, comino, sal y ajo, se unta por dentro y por fuera, y se coloca en su vientre ramas de huacatay. Se asa al horno durante 45 minutos hasta que quede dorado y crujiente.

La gallina: se hierve en agua con apio, orégano, ajo, cebolla, pimienta negra y sal hasta que esté tierna. El caldo resultante es la base para la torreja.

El charqui: se cocina en agua hasta que se ablande por completo.

Los demás ingredientes: la huevera se remoja y hierve; el cochayuyo se lava con agua hervida; la cancha se tuesta o fríe en aceite hasta que reviente; el queso se corta en tajadas; el rocoto se rebana y se sala al gusto.

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Familias y turistas disfrutan del tradicional plato Chiriuchu en una mesa al aire libre en la histórica Plaza de Armas de Cusco, Perú, durante una celebración cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torreja de maíz: se baten los huevos y se mezclan con harina de maíz, caldo de gallina, puré de zapallo, cebolla china picada, sal, pimienta y polvo de hornear hasta obtener una masa homogénea. Se fríe en porciones hasta que queden doradas.

El montaje: se disponen primero las carnes —gallina, cuy y charqui— junto con la torreja. Se agrega la cancha y el chorizo, y se decora con cochayuyo, rocoto y huevera. El secreto para disfrutarlo como un local es tomar un trozo de cochayuyo, combinarlo con huevera, un pedazo de torreja, queso y chalona, y luego añadir cuy, gallina, morcilla, tostado y tullan. El rocoto va al final, para cerrar con el toque picante que le da nombre al plato.