¿Vendes por Facebook, Instagram o TikTok? Así no emitas boletas, SUNAT te puede encontrar: lo que tienes que saber

Miles de peruanos han encontrado en las redes sociales una vía para generar ingresos. Vender productos importados, ofrecer servicios de asesoría, realizar clases virtuales o gestionar encargos a través de plataformas como Instagram, Facebook o TikTok se ha vuelto moneda corriente.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuatro de cada diez trabajadores en el país obtienen ingresos de forma independiente, una tendencia que sigue en aumento.
Sin embargo, con la campaña de Declaración Anual de Renta 2026 en marcha y el plazo para personas naturales por vencer el 9 de junio, surge una pregunta clave: ¿los ingresos obtenidos por ventas en redes sociales o servicios independientes deben declararse ante SUNAT? La respuesta es afirmativa, según explica Dante Matos, abogado tributario del Estudio Hernández & Cía.
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¿Qué ingresos debes declarar si vendes o trabajas por tu cuenta?
Toda persona que obtenga rentas –sea por alquileres, venta de productos, consultorías o cualquier actividad comercial– debe declarar esos ingresos aunque no haya emitido comprobantes de pago o reciba dinero por aplicaciones como Yape o transferencias bancarias.
La SUNAT ha reforzado su capacidad para rastrear operaciones digitales y bancarias. En la actualidad, los pagos que llegan mediante billeteras electrónicas, transferencias frecuentes o incluso depósitos en efectivo pueden ser detectados y asociados a una actividad económica.
Ignorar esta realidad puede traducirse en observaciones, multas o sanciones, pues el sistema tributario ya no depende exclusivamente de la emisión de recibos o facturas, explica el especialista.
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El régimen tributario adecuado según tu actividad
Uno de los puntos críticos para quienes venden o prestan servicios por su cuenta es identificar bajo qué régimen tributario deben operar.
Si bien un trabajador freelance tributa como persona natural bajo una tasa progresiva del Impuesto a la Renta (que va de 8% a 30%), cuando su actividad crece, alquila un local, contrata personal o adquiere activos, puede pasar a considerarse empresa y enfrentar una tasa corporativa de 29,5%.
Consultar con un asesor tributario o con la propia SUNAT ayuda a evitar errores en la elección del régimen y el cálculo de los impuestos, señala Matos.
Formalización: puerta a nuevas oportunidades y tranquilidad
Dante Matos advierte que el error más común es creer que por no emitir recibos o porque las operaciones son informales, no pasará nada. Para quienes tienen dudas sobre sus obligaciones, aquí un resumen práctico:
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- Todos los ingresos generados por ventas en redes sociales, servicios independientes o asesorías deben declararse ante SUNAT.
- No emitir comprobante de pago o recibir abonos por Yape, transferencia o efectivo no exime de la obligación tributaria.
- SUNAT puede identificar movimientos sospechosos mediante el cruce de información bancaria y digital.
- Es posible regularizar la situación tributaria antes de ser fiscalizado, obteniendo el RUC y presentando las declaraciones de los últimos seis años.
- Formalizarse permite acceder a créditos, contratos con grandes empresas o el Estado y trabajar sin contingencias legales.
La recomendación es regularizar los ingresos cuanto antes, ya que existen mecanismos que reducen las multas si el propio contribuyente decide ponerse al día voluntariamente, antes de que SUNAT inicie un proceso de fiscalización.
Obtener el RUC y declarar los ingresos no solo ayuda a evitar sanciones, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio, acceso a financiamiento y la posibilidad de crecer de forma sostenida.
Formalizarse, lejos de ser una amenaza, es una herramienta para ordenar la actividad económica y operar con mayor tranquilidad en un entorno cada vez más digitalizado y fiscalizado.
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