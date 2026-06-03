Perú ocupa el segundo lugar del Top 10 de las banderas más bonitas del mundo: este país le ganó

Una bandera sudamericana figura en la cima del prestigioso ranking global de símbolos nacionales, solo superada por México en una competencia internacional organizada por el diario español 20 Minutos.
El estandarte de Perú se posicionó como el segundo más valorado del planeta en un certamen digital que reunió a 104 países. Según reportó 20 Minutos, millones de usuarios participaron en sucesivas rondas de votación en línea para elegir la bandera más destacada, evaluando la estética, la historia y el simbolismo de cada diseño nacional.
La competencia impulsada por el diario español atrajo la atención de internautas de todo el mundo. El proceso contempló diversas etapas de eliminación, donde el público calificó tanto el atractivo visual de los emblemas como el valor cultural que representan.
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México, Estados Unidos y Perú destacaron entre los favoritos en cada fase del concurso, aunque solo la bandera mexicana logró superar a la peruana en la clasificación final.
De acuerdo con los datos difundidos por 20 Minutos, México acumuló un total de 901.627 puntos, mientras que Perú recibió 340.901 votos, situándose como la bandera más apreciada de Sudamérica y la segunda a nivel mundial. Este resultado consolidó el respaldo internacional que recibe el diseño peruano y evidenció su impacto visual a escala global.
El Top 10 de las banderas más bonitas
El ranking definitivo, producto de la votación pública, quedó establecido de la siguiente manera:
1. México
2. Perú
3. Guatemala
4. República Dominicana
5. Brasil
6. España
7. Uruguay
8. Argentina
9. Canadá
10. Puerto Rico
Según describió 20 Minutos, el listado final refleja la conexión emocional de los participantes con sus símbolos patrios, así como la percepción global de la belleza y el significado de cada pabellón nacional.
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Historia y simbolismo
La insignia de Perú destaca por su diseño de tres franjas verticales simétricas. Las bandas laterales de color rojo representan la sangre derramada por los patriotas en la lucha por la independencia, mientras que la franja central blanca simboliza “la paz y la pureza del pueblo peruano”, según la enciclopedia Britannica, citada por 20 Minutos.
El estandarte original surgió en 1820 bajo la dirección del general José de San Martín. Posteriormente, en 1825, se oficializó la versión actual, que incorporó el escudo nacional. Este escudo exhibe una vicuña, el árbol de la quina y una cornucopia, elementos que aluden a la riqueza natural y la diversidad del país.
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20 Minutos detalla que este diseño ha logrado consolidarse como el más apreciado de Sudamérica, superando a banderas históricamente reconocidas como las de Brasil, Uruguay y Argentina.
México, el ganador
El pabellón de México encabezó la lista gracias al respaldo masivo de los votantes. La bandera tricolor, compuesta por franjas verde, blanca y roja de igual tamaño, integra en el centro el Escudo Nacional: un águila sobre un nopal que sostiene una serpiente. Este emblema remite a la fundación de Tenochtitlan y representa la identidad y la herencia del pueblo mexicano.
Según 20 Minutos, el diseño actual refleja la evolución histórica de México y sintetiza las ideas de esperanza, unidad y lucha nacional. El concurso digital reafirmó la popularidad de la bandera mexicana, otorgándole la mayor puntuación en el certamen.
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Un reconocimiento internacional
El impacto de la competencia superó las fronteras de América Latina y alcanzó gran repercusión en redes sociales y plataformas digitales. 20 Minutos subrayó que la iniciativa permitió a las comunidades mostrar su orgullo nacional y fortalecer la conexión con sus símbolos patrios.
Varios medios replicaron los resultados, destacando la preferencia del público por los estandartes latinoamericanos, en particular los de México y Perú. La elevada participación confirmó el interés global por la historia y la estética de las banderas, así como la importancia de estos símbolos en la identidad colectiva.
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