Perú

Perú ocupa el segundo lugar del Top 10 de las banderas más bonitas del mundo: este país le ganó

En la clasificación final difundida, la bandera peruana quedó por detrás con 340.901 apoyos, en una competencia internacional que midió preferencia pública y definió el primer lugar tras varias etapas

Guardar
Google icon
bandera peruana
La bandera de Perú consiguió el segundo puesto en el ranking mundial de símbolos nacionales, solo detrás de México, en la votación de 20 Minutos. (Andina)

Una bandera sudamericana figura en la cima del prestigioso ranking global de símbolos nacionales, solo superada por México en una competencia internacional organizada por el diario español 20 Minutos.

El estandarte de Perú se posicionó como el segundo más valorado del planeta en un certamen digital que reunió a 104 países. Según reportó 20 Minutos, millones de usuarios participaron en sucesivas rondas de votación en línea para elegir la bandera más destacada, evaluando la estética, la historia y el simbolismo de cada diseño nacional.

La competencia impulsada por el diario español atrajo la atención de internautas de todo el mundo. El proceso contempló diversas etapas de eliminación, donde el público calificó tanto el atractivo visual de los emblemas como el valor cultural que representan.

PUBLICIDAD

Fiestas Patrias – bandera – pabellón – Perú – historias – 11 julio
Perú fue la bandera sudamericana mejor valorada a nivel global tras recibir 340,901 votos en el concurso internacional organizado por el diario español 20 Minutos. (Andina)

México, Estados Unidos y Perú destacaron entre los favoritos en cada fase del concurso, aunque solo la bandera mexicana logró superar a la peruana en la clasificación final.

De acuerdo con los datos difundidos por 20 Minutos, México acumuló un total de 901.627 puntos, mientras que Perú recibió 340.901 votos, situándose como la bandera más apreciada de Sudamérica y la segunda a nivel mundial. Este resultado consolidó el respaldo internacional que recibe el diseño peruano y evidenció su impacto visual a escala global.

El Top 10 de las banderas más bonitas

El ranking definitivo, producto de la votación pública, quedó establecido de la siguiente manera:

1. México

2. Perú

3. Guatemala

4. República Dominicana

5. Brasil

6. España

7. Uruguay

8. Argentina

9. Canadá

10. Puerto Rico

Según describió 20 Minutos, el listado final refleja la conexión emocional de los participantes con sus símbolos patrios, así como la percepción global de la belleza y el significado de cada pabellón nacional.

PUBLICIDAD

Manifestantes exhiben una gran bandera peruana durante una protesta contra el aumento de la delincuencia, la inseguridad económica y la corrupción, un día después de que el presidente José Jeri presentara su gabinete, en Lima, Perú, el 15 de octubre de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda
Manifestantes exhiben una gran bandera peruana durante una protesta contra el aumento de la delincuencia, la inseguridad económica y la corrupción, un día después de que el presidente José Jeri presentara su gabinete, en Lima, Perú, el 15 de octubre de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Historia y simbolismo

La insignia de Perú destaca por su diseño de tres franjas verticales simétricas. Las bandas laterales de color rojo representan la sangre derramada por los patriotas en la lucha por la independencia, mientras que la franja central blanca simboliza “la paz y la pureza del pueblo peruano”, según la enciclopedia Britannica, citada por 20 Minutos.

El estandarte original surgió en 1820 bajo la dirección del general José de San Martín. Posteriormente, en 1825, se oficializó la versión actual, que incorporó el escudo nacional. Este escudo exhibe una vicuña, el árbol de la quina y una cornucopia, elementos que aluden a la riqueza natural y la diversidad del país.

20 Minutos detalla que este diseño ha logrado consolidarse como el más apreciado de Sudamérica, superando a banderas históricamente reconocidas como las de Brasil, Uruguay y Argentina.

México, el ganador

El pabellón de México encabezó la lista gracias al respaldo masivo de los votantes. La bandera tricolor, compuesta por franjas verde, blanca y roja de igual tamaño, integra en el centro el Escudo Nacional: un águila sobre un nopal que sostiene una serpiente. Este emblema remite a la fundación de Tenochtitlan y representa la identidad y la herencia del pueblo mexicano.

Aficionados del fútbol mexicano en primer plano, con camisetas verdes, bufandas y cara pintada, gritando y levantando los brazos. Uno sostiene una bandera de México.
Un grupo de entusiastas aficionados del fútbol mexicano, vestidos con la playera de la selección y algunos con los colores nacionales pintados en la cara, gritan emocionados durante un partido en el estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según 20 Minutos, el diseño actual refleja la evolución histórica de México y sintetiza las ideas de esperanza, unidad y lucha nacional. El concurso digital reafirmó la popularidad de la bandera mexicana, otorgándole la mayor puntuación en el certamen.

Un reconocimiento internacional

El impacto de la competencia superó las fronteras de América Latina y alcanzó gran repercusión en redes sociales y plataformas digitales. 20 Minutos subrayó que la iniciativa permitió a las comunidades mostrar su orgullo nacional y fortalecer la conexión con sus símbolos patrios.

Varios medios replicaron los resultados, destacando la preferencia del público por los estandartes latinoamericanos, en particular los de México y Perú. La elevada participación confirmó el interés global por la historia y la estética de las banderas, así como la importancia de estos símbolos en la identidad colectiva.

Temas Relacionados

PerúMéxicosímbolos patriosBandera peruanaperu-noticias

Más Noticias

Primera universidad peruana obtiene el Sello SOFÍA, acreditación basada en estándares europeos

La Universidad Continental subraya que este logro forma parte de su estrategia orientada a la internacionalización, la innovación académica y la mejora continua

Primera universidad peruana obtiene el Sello SOFÍA, acreditación basada en estándares europeos

Carlos Zambrano reveló contactos con Pablo Guede tras su accidentada salida de Alianza Lima: “Quiero que me recuerden como una gran persona”

El defensa de Sport Boys dio su opinión sobre el Torneo Apertura ganado por el cuadro ‘blanquiazul’ y se refirió al técnico argentino, de quien confesó sus charlas

Carlos Zambrano reveló contactos con Pablo Guede tras su accidentada salida de Alianza Lima: “Quiero que me recuerden como una gran persona”

Tiktoker Ninho Viejo debuta como cantante y graba videoclip en la selva con reconocida actriz de Televisa

El popular tiktoker inicia su carrera musical con una producción filmada en la Amazonía peruana, acompañado por una reconocida actriz internacional y un equipo de productores colombianos especializados en música urbana y tropical.

Tiktoker Ninho Viejo debuta como cantante y graba videoclip en la selva con reconocida actriz de Televisa

¿Qué tener en cuenta antes de pedirle consejo de salud a un chatbot de IA?

Desde síntomas hasta resultados de laboratorio, los datos que los usuarios escriben en los chatbots pueden quedar fuera de su control

¿Qué tener en cuenta antes de pedirle consejo de salud a un chatbot de IA?

Joaquín de Orbegoso habla de su actual relación con Federico Salazar tras separación de su hermana Katia Condos

El actor se refirió a cómo se llevan las dinámicas familiares luego de la separación de su hermana con el padre de sus hijos

Joaquín de Orbegoso habla de su actual relación con Federico Salazar tras separación de su hermana Katia Condos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

JNE pide al presidente Balcázar que garantice las condiciones para la segunda vuelta en el extranjero

JNE pide al presidente Balcázar que garantice las condiciones para la segunda vuelta en el extranjero

Aprueban sancionar con hasta 8 años de prisión la suplantación en exámenes de admisión

Propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: sus planes en seguridad, economía, salud y educación

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

TC rechaza anular la condena de 14 años de prisión de Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker Ninho Viejo debuta como cantante y graba videoclip en la selva con reconocida actriz de Televisa

Tiktoker Ninho Viejo debuta como cantante y graba videoclip en la selva con reconocida actriz de Televisa

Joaquín de Orbegoso habla de su actual relación con Federico Salazar tras separación de su hermana Katia Condos

Karla Tarazona lanzó advertencia a los asistentes de su boda con Christian Domínguez

Alessia Rovegno celebra que más peruanas estén en el casting de Victoria’s Secret: “La rompieron, ¡Vamos Perú!”

Entradas a la venta para ‘Casa Warner’ en Perú: fans de Harry Potter y el universo de Warner Bros. podrán vivir la exhibición

DEPORTES

Carlos Zambrano reveló contactos con Pablo Guede tras su accidentada salida de Alianza Lima: “Quiero que me recuerden como una gran persona”

Carlos Zambrano reveló contactos con Pablo Guede tras su accidentada salida de Alianza Lima: “Quiero que me recuerden como una gran persona”

Programación de la semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y resultados en vivo

Jugador de Haití sorprende con su opinión sobre el nivel de Perú previo al amistoso: “No es exactamente el mismo equipo”

Se reveló que Esmeralda Sánchez decidió no jugar en la selección peruana de vóley: el motivo de su ausencia

Carlos Zambrano lanzó ácido comentario contra Hernán Barcos tras fichaje en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026: “Es indiferente”