Perú

Fuerte oleaje abre gran forado en la pista del malecón de San Bartolo y genera alerta en la zona

La Municipalidad de San Bartolo informó que el ingreso de vehículos al sector del Malecón Rivera Norte Baja quedará restringido de manera temporal desde hoy, miércoles 3 de junio, debido al inicio de trabajos de reparación de pistas

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El fuerte oleaje que afecta el litoral de Lima Sur provocó la formación de un gran forado en la pista del malecón de San Bartolo, lo que obligó a restringir el tránsito vehicular y encendió la alerta entre vecinos y autoridades. La erosión del mar también ha debilitado varios tramos de la vía, generando grietas y hundimientos. Fuente: TV Perú Noticias

El oleaje que golpea el litoral de Lima Sur abrió un forado en la pista del malecón de San Bartolo y obligó a restringir el tránsito en una de las vías que conecta con restaurantes, hoteles y viviendas del circuito turístico del distrito. El daño quedó a la vista a pocos metros del mar, en un tramo donde el agua ya alcanza veredas y muros de contención.

El fenómeno marítimo, que se intensifica por temporada, ha debilitado la base de la infraestructura vial del “camino norte” y ha generado grietas, huecos y desprendimiento de rocas. En la zona, el tránsito vehicular quedó restringido por seguridad, mientras personal de serenazgo realiza vigilancia constante ante posibles emergencias.

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Según informes de TV Perú Noticias, el forado es tan grande que incluso podría albergar un vehículo pequeño, y mostró el nivel de erosión que afecta la pista. Vecinos advierten que la situación viene agravándose desde hace meses, mientras el mar continúa ganando terreno hacia la zona urbana.

La situación en San Bartolo se agravó bajo una alerta por oleajes anómalos a lo largo del litoral. En la misma transmisión, se recordó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) advirtió que el fenómeno mantendría una intensidad de ligera a fuerte hasta el jueves 11 de junio, lo que eleva la probabilidad de más daños en zonas expuestas del malecón.

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Vista aérea de un gran forado en el malecón de San Bartolo, cercado con mallas de seguridad y cinta amarilla, con el mar agitado al fondo
Un forado en la pista del malecón de San Bartolo, Lima Sur, causado por oleajes anómalos, ha obligado a restringir el tránsito vehicular por seguridad. (Captura: TV Perú Noticias)

Fuerte oleaje abre enorme forado en pista de San Bartolo

El forado se formó sobre la vía principal del malecón y, de acuerdo con lo mostrado por el equipo periodístico, permitió ver el mar a través de la estructura dañada. La cavidad tomó casi el ancho de dos carriles y, por su tamaño, “un automóvil chico cabría en este hueco”, describió el reportero durante la cobertura en vivo.

El riesgo no se limitó al punto más visible. En el trayecto hacia la zona afectada, la pista presentó varias grietas y hundimientos, con rocas que caían o quedaban esparcidas sobre el camino.

El municipio estimó queserían más de 100 metros del tramo afectado tendrían las bases debilitadas. Personal de serenazgo en distintos puntos evitó que peatones y vehículos se acerquen a un borde que, por la erosión y el golpe de las olas, podría seguir cediendo.

Forado grande en una carretera costera asfaltada, con rocas expuestas, cercado con malla de seguridad naranja y cinta amarilla. El mar agitado se ve al fondo
Un forado de gran tamaño ha sido abierto en la pista del malecón de San Bartolo, Lima, debido a los fuertes oleajes anómalos, obligando a las autoridades a restringir el tránsito vehicular por seguridad. (Composición: Infobae Perú)

Vecinos afectados por restricciones y falta de acceso vehicular

Las restricciones cambiaron la rutina de quienes viven o trabajan en el área. Un vecino que se identificó como administrador de un edificio explicó a TV Perú Noticias que personal municipal acudió por la mañana. “Vinieron los ingenieros y hablaron con los vecinos a las 9 de la mañana”, señaló.

Consultado sobre una alternativa, precisó que la intervención dependería de que el oleaje disminuya. “Nos dijeron que ni van a empezar con los arreglos. Lamentablemente, por ahora no por el tema del oleaje que hay ahorita, pero tal vez el día lunes puedan empezar”, afirmó. En el mismo diálogo, confirmó el alcance de la restricción: “Ahora todos los vehículos que están arriba no pueden ingresar por el tema de que la pista también está un poco débil”.

Un cartel informativo de la Municipalidad de San Bartolo, Perú, anuncia una restricción temporal de acceso vehicular a Playa Norte debido a reparaciones viales
La Municipalidad de San Bartolo anuncia la restricción vehicular temporal a Playa Norte para reparar los daños causados por los oleajes anómalos en el malecón del distrito. (Foto: Municipalidad Distrital de San Bartolo )

La limitación alcanzó incluso a servicios básicos. En la zona, el tránsito vehicular quedó prohibido y existían registros de que no se permitió el paso del camión de basura.

Otra vecina sostuvo que el problema se venía advirtiendo desde antes y cuestionó la demora en la respuesta. “El forado era muy chico y pudo haber hecho algo, pero ha esperado”, afirmó. En su testimonio agregó un elemento de preocupación ambiental y sanitaria: “El problema es que tenemos la tubería de desagüe abajo. Si hace daño, esto va a ser un daño realmente hacia el mar, porque el desagüe iría a parar al mar”.

La vecina también dio un marco temporal a la evolución de las fisuras: “Esto tiene unos tres años. Ellos parcharon con cemento unas partes. Se les dijo que eso no iba a ayudar, pero esto tiene unos cuatro meses. El forado era así, así y como lo ven ahora. Y va a seguir”.

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Advertencias y recomendaciones de INDECI y la Marina de Guerra del Perú

En la transmisión, TV Perú Noticias recordó el aviso del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): oleajes de ligera a fuerte intensidad “desde hoy, miércoles 3 de junio hasta el jueves 11 de junio”, con recomendaciones orientadas a evitar accidentes y reducir daños en zonas expuestas.

En paralelo, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), emitió un aviso especial de oleaje que describió variaciones por sectores del litoral, con incrementos previstos entre el sábado 6 y el martes 9 de junio, y un tramo de mayor impacto proyectado para el sur, donde se mencionó una condición de “muy fuerte intensidad” y alerta roja.

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