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Entradas a la venta para ‘Casa Warner’ en Perú: fans de Harry Potter y el universo de Warner Bros. podrán vivir la exhibición

La experiencia oficial de Warner Bros. Discovery aterriza en Mallplaza Plaza Norte con más de 18 salas temáticas y 35 espacios inmersivos, ofreciendo a los fanáticos peruanos de Harry Potter y otras franquicias la oportunidad de explorar sus mundos favoritos.

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Casa Warner llega a Lima, los fans de Harry Potter y el universo Warner podrán vivir una experiencia inmersiva desde el 11 de junio
Casa Warner llega a Lima, los fans de Harry Potter y el universo Warner podrán vivir una experiencia inmersiva desde el 11 de junio

La magia de Harry Potter y los universos de Warner Bros. llegan por primera vez a Lima con la apertura de Casa Warner, la experiencia oficial licenciada por Warner Bros. Discovery que abrirá sus puertas el 11 de junio en Mallplaza Plaza Norte. Las entradas ya se encuentran a la venta y prometen agotar rápidamente entre fanáticos peruanos de la saga y de la cultura pop en general.

Casa Warner se perfila como una de las principales atracciones de entretenimiento familiar del año en Perú. Luego de su éxito en Ecuador, donde recibió a miles de visitantes en Quito y Guayaquil, la exhibición desembarca en Lima con una propuesta de más de 1,800 metros cuadrados dedicados a los mundos más emblemáticos del cine y la televisión. Entre las franquicias presentes destacan, además de Harry Potter, los superhéroes de DC como Superman y Batman, además de producciones legendarias como Friends, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, Rick and Morty, The Matrix, The Lord of the Rings y The Powerpuff Girls.

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La propuesta de Casa Warner incluye más de 18 salas temáticas y 35 espacios inmersivos para fotografías, todos especialmente diseñados para que los asistentes puedan vivir y registrar su paso por los escenarios de sus historias favoritas. Para los seguidores de Harry Potter, la experiencia promete transportar a los visitantes al mágico universo creado por J.K. Rowling, con espacios interactivos inspirados en Hogwarts, el Callejón Diagon y otros rincones icónicos de la saga.

Salas inmersivas y actividades especiales

Cada sala ofrecerá actividades especiales, elementos interactivos y contenido audiovisual exclusivo, permitiendo que grandes y chicos participen en juegos, recorridos y retos temáticos. Los visitantes podrán posar junto a réplicas de objetos emblemáticos, caracterizarse como sus personajes favoritos y compartir sus fotografías en redes sociales, recreando momentos inolvidables de las películas.

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Entre las atracciones más esperadas por los fans peruanos se encuentran las salas inmersivas dedicadas a Harry Potter, adaptadas para que quienes han soñado con recibir la carta de Hogwarts o participar en un partido de Quidditch puedan hacerlo por un día. Otras salas temáticas recrean la Fortaleza de la Soledad de Superman, la Baticueva de Batman, y la legendaria cafetería Central Perk de Friends, junto a escenarios de Looney Tunes y Scooby-Doo que apelan a la nostalgia de varias generaciones.

Casa Warner abre sus puertas en Lima: una experiencia mágica para los fans del universo Warner Bros.
Casa Warner abre sus puertas en Lima: una experiencia mágica para los fans del universo Warner Bros.

La experiencia está pensada para durar aproximadamente una hora, con horarios de ingreso programados que aseguran comodidad y fluidez durante el recorrido. La organización garantiza una visita dinámica, donde cada grupo podrá disfrutar al máximo de las actividades y los espacios sin aglomeraciones, replicando el estándar de las grandes experiencias internacionales.

Casa Warner no solo propone una jornada de entretenimiento, sino también una oportunidad única en Lima para que los seguidores de Harry Potter y otras franquicias puedan interactuar de cerca con los universos que han marcado su infancia y juventud. La producción, a cargo de un equipo especializado, cuida cada detalle para lograr una ambientación fiel a las películas, con decorados, luces y efectos que buscan sorprender a los asistentes.

¿Dónde comprar las entradas?

La venta de entradas se realiza exclusivamente a través de Joinnus, y la expectativa por la llegada de Casa Warner a Perú se refleja en la alta demanda registrada en los primeros días. La organización recomienda a los interesados adquirir sus boletos con anticipación para asegurar su acceso en las fechas y horarios preferidos.

La llegada de Casa Warner marca un hito en la oferta de entretenimiento en Lima, permitiendo que los fanáticos de Harry Potter y los mundos de Warner Bros. vivan una aventura distinta, llena de sorpresas y momentos para compartir en familia o con amigos. Desde el 11 de junio, Mallplaza Plaza Norte se convertirá en el punto de encuentro de magos, superhéroes y personajes inolvidables, en una cita obligada para quienes desean sumergirse en la magia y la fantasía de sus historias favoritas.

Las entradas ya están disponibles y la emoción crece entre los seguidores peruanos, que cuentan los días para vivir la experiencia oficial que, hasta ahora, solo era posible en las grandes capitales del entretenimiento mundial.

Entradas a la venta para Casa Warner en Lima, la exhibición oficial de Harry Potter y los universos de Warner Bros.
Entradas a la venta para Casa Warner en Lima, la exhibición oficial de Harry Potter y los universos de Warner Bros.

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