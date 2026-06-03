Joaquín de Orbegoso habla de su actual relación con Federico Salazar tras separación de su hermana Katia Condos

El actor Joaquín de Orbegoso posa en un estudio, mientras que Katia Condos y Federico Salazar sonríen juntos en un restaurante, en una composición que ilustra su compleja relación familiar.

La separación de Katia Condos y Federico Salazar marcó un punto de inflexión en el ámbito del espectáculo peruano. Aunque ambos han decidido mantener bajo perfil respecto a los motivos y detalles del distanciamiento, la familia continúa enfrentando cambios en su dinámica diaria. Joaquín de Orbegoso, actor y hermano de Katia, abordó el tema en un reciente encuentro con la prensa, donde subrayó que, pese a la ruptura, el trato entre él y el periodista se mantiene con respeto y discreción.

Durante una presentación cinematográfica, De Orbegoso fue consultado sobre la situación de su hermana y la relación que conserva con Salazar, figura reconocida de la televisión peruana. El intérprete explicó que Katia Condos no asistió al evento por encontrarse de viaje, aunque remarcó que se encuentra estable y afrontando esta transición con fortaleza.

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“Katia es un ser de luz, habrán momentos altos y bajos, pero tiende a estar bien”, expresó el actor, dejando entrever el equilibrio emocional que, según él, mantiene su hermana en medio de este proceso.

El actor se refirió a cómo se llevan las dinámicas familiares luego de la separación de su hermana con el padre de sus hijos | Instarándula

Sobre el vínculo con Federico Salazar, De Orbegoso prefirió no ahondar en detalles personales y recalcó el carácter privado del asunto. “Somos familia. No quiero hablar del tema porque es tema de ellos, no están divorciados, están separados, paso a paso”, señaló el actor ante la consulta de la prensa, según el portal Instarándula.

Con estas palabras, dejó claro que la separación de los padres de sus sobrinos aún no se ha formalizado legalmente y que las decisiones internas permanecen dentro del círculo familiar.

A pesar de la atención mediática, ni Katia Condos ni Federico Salazar han emitido declaraciones públicas extensas sobre los motivos de la separación. Ambos han optado por preservar la privacidad, especialmente en lo relacionado con la crianza de sus hijos y la reorganización de la vida familiar. El actor reiteró que los lazos familiares no se rompen tras una separación y que, hoy por hoy, la prioridad sigue siendo el bienestar de los hijos que la expareja tiene en común.

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Joaquín de Orbegoso, hermano de Katia Condos, se refiere a su actual vínculo con Federico Salazar tras la reciente separación de la pareja.

Katia Condos habló por primera vez tras su separación de Federico Salazar

La noticia del fin de la relación entre Katia Condos y Federico Salazar tomó por sorpresa tanto al público como a colegas del ambiente artístico. Tras casi tres décadas juntos, la actriz eligió hablar abiertamente sobre el proceso en una entrevista para el pódcast de Cristian Rivero. Allí, compartió su perspectiva sobre el cierre de esta etapa, el impacto en la familia y sus planes para el futuro.

Durante la conversación, Condos evitó referirse a la ruptura como un fracaso y destacó los logros alcanzados durante su matrimonio. “Yo sé que ahora todo el mundo sabe que ya no estoy con Federico, después de treinta años, pero yo no puedo decir, por ejemplo, que ese ha sido un fracaso. Ha sido un matrimonio exitoso. Hemos construido algo maravilloso en treinta años”, manifestó la actriz, mostrando una postura de aceptación y gratitud frente al pasado compartido.

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El testimonio de Katia Condos también abordó la complejidad de adaptarse a una nueva realidad. Reconoció que el proceso genera cierta confusión, aunque confía en que la familia encontrará un nuevo equilibrio.

Katia Condos habla por primera vez sobre su separación de Federico Salazar después de 30 años. Lejos de considerarlo un fracaso, lo ve como un éxito y comparte cómo transita este nuevo capítulo en su vida. Cristian rivero El Podcast.

“Ahorita es un poco confuso y caótico, pero tengo la absoluta seguridad de que todo se va a acomodar. Los dos vamos a tratar de que la familia que hemos hecho se vea lo menos perjudicada posible con este tránsito a otra forma. Nunca vamos a dejar de ser papás de nuestros hijos ni de velar por su bien. Tengo la certeza de que vamos a estar bien todos, incluidos mis hijos”, agregó durante la entrevista.

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La actitud de Condos y las declaraciones de Joaquín de Orbegoso reflejan un intento por preservar la armonía y la privacidad familiar, aun frente a la exposición pública. Aunque la separación sigue generando interés, ambos coinciden en que la prioridad está puesta en el bienestar de sus hijos y en la construcción de una convivencia respetuosa, más allá de los cambios personales.

Hasta el momento, ni Katia Condos ni Federico Salazar han avanzado con un proceso de divorcio formal, según lo expresado por el entorno familiar. El cuidado de los hijos y la toma de decisiones conjuntas continúan guiando las dinámicas familiares mientras la expareja define los pasos a seguir en este nuevo capítulo de sus vidas.

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