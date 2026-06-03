Alessia Rovegno celebra que más peruanas estén en el casting de Victoria’s Secret: “La rompieron, ¡Vamos Perú!”

La modelo se mostró contenta con la oportunidad de haber podido asistir al casting y aseguró que sería una gran noticia tener a una peruana entre las ángeles | América TV

Participar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se ha convertido en uno de los momentos más importantes para Alessia Rovegno y para el modelaje nacional. La ex Miss Perú compartió cómo fue el proceso de postulación y el entusiasmo que ha sentido durante todo el camino, especialmente al coincidir con otras compatriotas en una pasarela que suele reunir a figuras internacionales.

“Tú tienes que aplicar a través de la web y mandas unas fotos, de tu biografía, un video corto de dos minutos en el que cuentas un poco de ti, tus fortalezas, tus debilidades, por qué quieres ser parte de Victoria’s Secret. Luego te llega el mensaje de confirmación”, explicó Rovegno sobre la mecánica para acceder al esperado casting.

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La modelo aprovechó la atención mediática para expresar su agradecimiento a quienes la han acompañado desde el inicio de esta experiencia. El respaldo que ha recibido, tanto en redes sociales como de parte de colegas y seguidores, la motivó a compartir parte de su recorrido y la emoción que siente por haber llegado a esta instancia.

La modelo Alessia Rovegno es entrevistada mientras celebra la participación de más peruanas en el casting de Victoria's Secret, cuyo video se muestra en una pantalla.

En cada aparición pública, Alessia Rovegno no solo ha transmitido su alegría personal, sino que ha puesto en valor el desempeño de las otras peruanas seleccionadas.

“Muy lindo, la rompieron, estoy contenta que haya más peruanas en la pasarela, aplicando en este casting. Demasiado feliz ¡Vamos Perú!”, expresó la modelo, resaltando el orgullo de ver a su país representado por varias figuras en una de las plataformas más importantes del modelaje internacional.

Alessia Rovegno sonríe mientras es entrevistada por múltiples micrófonos, expresando orgullo por las peruanas en el casting de Victoria's Secret.

Las peruanas que desfilaron en el casting de Victoria’s Secret

El casting presencial de Victoria’s Secret 2026 reunió a cuatro modelos peruanas que viajaron a Estados Unidos con la ilusión de formar parte del desfile más reconocido de la industria de la lencería. Natalie Vértiz, Luciana Fuster, Alexandra Morillo y Alessia Rovegno integraron la delegación nacional y desfilaron ante un jurado internacional en ciudades como Miami y Houston.

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Natalie Vértiz fue la primera en confirmar su presencia. Con una trayectoria que incluye títulos de belleza y experiencia en televisión, la modelo relató cómo vivió el proceso de selección, marcado por la competencia entre postulantes de diferentes nacionalidades. Para Vértiz, la experiencia representó una oportunidad de mostrar el talento peruano ante expertos de la moda y de abrir nuevas puertas para futuras generaciones de modelos.

A la lista se sumó Luciana Fuster, actual Miss Grand International 2023. Fuster recibió la invitación oficial para participar en el evento y compartió detalles de su preparación en redes sociales. Su incorporación al proceso fue celebrada por sus seguidores, quienes la acompañaron virtualmente durante las jornadas de audición.

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Alessia Rovegno se muestra entusiasmada por la destacada participación de más modelos peruanas en el proceso de selección de Victoria's Secret, deseándoles el mayor de los éxitos.

La tercera representante nacional fue Alexandra Morillo, quien desfiló en la pasarela del casting con un conjunto negro. Morillo describió el momento como un logro personal y profesional, destacando la importancia de haber sido considerada para una de las pruebas más exigentes del rubro. Sus publicaciones reflejaron la emoción de haber compartido escenario con otras compatriotas y de haber mostrado su estilo ante el jurado.

Finalmente, Alessia Rovegno completó el grupo de peruanas en la convocatoria. La ex Miss Perú viajó a Houston para asistir a la etapa presencial y expresó su entusiasmo por haber sido seleccionada para una oportunidad tan relevante. Su participación cerró la lista de modelos nacionales que buscan un lugar en el desfile de Victoria’s Secret.

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La presencia de estas cuatro peruanas en el casting presencial pone en relieve el crecimiento y la visibilidad del modelaje nacional. Todas comparten la misma aspiración: llegar a la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show y demostrar el potencial del talento peruano ante el mundo.