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SJL, Carabayllo y otros distritos de Lima tendrán cortes de luz este 4 de junio: Revisa si tu zona está en la lista

La suspensión del servicio eléctrico de Pluz se realizará en distintos horarios como parte de trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes

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Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur.
Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)

La empresa Pluz ejecutará este jueves 4 de junio una nueva programación de cortes de luz en diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao, en el marco de sus trabajos de mantenimiento preventivo y fortalecimiento de la red de distribución.

Las interrupciones, previstas de manera escalonada a lo largo del día, forman parte de un plan orientado a reforzar la estabilidad del sistema eléctrico, mejorar la calidad del servicio y reducir el riesgo de fallas en distintos puntos de la capital. La medida alcanzará zonas de Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Puente Piedra, Lima Cercado y sectores aledaños.

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Zonas y horarios de los cortes del 4 de junio

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Ventanilla — 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

El distrito de Ventanilla concentrará la mayor duración de la jornada, con un corte de hasta 10 horas.

Las interrupciones afectarán calles como Venus, Orión, Betacrúz, Bellatrix y Pólux, además de diversas manzanas de asentamientos humanos como Los Cedros de Ventanilla, Angamos III, Villa Hermosa, Brisas de Ventanilla y Hijos del Almirante Grau, entre otros sectores incluidos en el cronograma.

Ventanilla (Pachacútec) — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En la zona de Pachacútec, el corte alcanzará sectores de la Asociación Proyecto Ciudad Pachacútec, específicamente las manzanas B7 y B8, donde el servicio se suspenderá por aproximadamente ocho horas.

Puente Piedra — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En Puente Piedra, la interrupción afectará la lotización Las Vegas, incluyendo las manzanas H y K. El corte se extenderá por cerca de ocho horas.

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Carabayllo — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el distrito de Carabayllo, la suspensión del servicio eléctrico alcanzará la urbanización La Planicie, en las manzanas A1 y A2, como parte de los trabajos programados en la red.

San Juan de Lurigancho — 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

En SJL, el corte afectará sectores de la asociación Magisterial Canto Grande y el asentamiento humano Huanta II, además de avenidas como Los Álamos y El Bosque, y calles como Los Dátiles.

Lima Cercado — 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

En el Cercado de Lima, la interrupción será de corta duración y afectará vías principales como las avenidas Emancipación, Tacna y Guillermo Dansey, además de jirones como Moquegua, Cañete, Chancay, Huancavelica y Miroquesada.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de sus labores de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de garantizar un servicio más estable, seguro y eficiente.

La empresa precisó que estos trabajos permiten reducir el riesgo de averías, sobrecargas y fallas imprevistas en la red de distribución.

Recomendaciones durante el corte de energía

  • Desconectar equipos eléctricos sensibles antes del inicio del corte.
  • Evitar el uso de velas por riesgo de incendio; se recomienda usar linternas.
  • Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos.
  • Prever sistemas de respaldo en caso de equipos médicos eléctricos.
  • Contar con un kit de emergencia con agua, radio portátil, baterías y alimentos no perecibles.
  • Reportar incidencias o consultar información al Fonocliente de Pluz: 517-1717.

La empresa indicó que cualquier modificación en los horarios o zonas afectadas será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

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