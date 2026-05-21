SUNAT está citando a las empresas a precisar cumplimiento de NIIF en la declaración jurada: ¿qué implica esta medida?

Una declaración inexacta en la consulta sobre NIIF puede derivar en observaciones tributarias por parte de la SUNAT.

Una reciente consulta impulsada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ha generado inquietud en el sector empresarial peruano.

Y es que muchas compañías han comenzado a preguntarse si cumplen adecuadamente con estas normas y qué consecuencias podría tener una respuesta negativa en sus declaraciones fiscales. ¿Pueden acarrear penalidades tributarias?

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Un entuerto contable: ¿Qué son las NIIF?

Las NIIF son normas contables internacionales que buscan estandarizar la información financiera de empresas de distintos países, permitiendo la comparabilidad y transparencia de los estados financieros.

En Perú, la Ley General de Sociedades establece que las empresas deben llevar su contabilidad conforme a principios contables, los cuales han sido definidos por el Consejo Normativo de Contabilidad como las NIIF. Hay tres categorías según el nivel de ingresos:

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Más de 2.300 UIT: aplicación de NIIF plenas.

Entre 150 y 2.300 UIT: NIIF para pymes.

Menos de 150 UIT: normas peruanas de contabilidad.

Aunque la normativa existe desde fines de los años noventa, el cumplimiento efectivo solo se observa en las empresas que cotizan en bolsa o emiten bonos, porque requieren auditorías obligatorias de la SMV.

Por tanto, la mayoría de empresas peruanas no aplica completamente las NIIF, llevando una contabilidad enfocada en cumplir con las exigencias tributarias de SUNAT y no con los estándares internacionales.

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La SUNAT incorporó en la declaración jurada anual preguntas específicas sobre la aplicación de las NIIF para empresas peruanas.

SUNAT y una búsqueda inédita de datos contables

El problema está en que, recientemente, SUNAT ha incluido en el formulario de declaración jurada anual preguntas específicas sobre si las empresas aplican NIIF, desde cuándo y bajo qué modalidad.

Esto ha generado dudas y temores entre empresarios y contadores, aunque no existe una sanción directa estipulada para quienes no apliquen NIIF, según explica Juan Santivañez, socio de BKR Santivañez.

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“No hay una multa directa por no aplicar NIIF, pero sí podrían existir sanciones indirectas si la SUNAT interpreta que la información registrada es falsa o los libros contables no cumplen la normativa”, refiere para Infobae Perú.

La adopción de NIIF mejora la gestión empresarial al reflejar con mayor fidelidad los activos, pasivos, ingresos y gastos.

De acuerdo con el jurista, la inquietud en el sector privado responde, más que a la amenaza de una sanción concreta, a la falta de claridad sobre el verdadero alcance de la medida.

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Pasa que el Consejo Normativo de Contabilidad, órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es el encargado de definir cuáles son los principios contables aplicables en Perú.

Sin embargo, esta entidad actúa únicamente como referente técnico y regulador en materia contable, así que carece también de facultades para fiscalizar directamente el cumplimiento dentro de cada empresa.

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Las empresas están marcando que “sí” aplican NIIF por temor

Con todo, la consulta de SUNAT ha provocado, en la práctica, que muchas empresas opten por declarar que cumplen con NIIF, incluso si en realidad no lo hacen, ante el temor de una fiscalización futura.

“Algunos empresarios prefieren marcar ‘sí’ para evitar cualquier señalamiento, aunque eso también implica el riesgo de incurrir en una declaración inexacta, que podría ser cuestionada como información falsa”, advierte Santivañez.

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El experto señala que la raíz del problema es estructural: la mayoría de empresas en Perú prioriza los criterios tributarios por encima de los principios contables internacionales.

La falta de capacitación en NIIF entre contadores peruanos dificulta su adecuada implementación y aumenta el riesgo fiscal.

Esto genera una “contabilidad tributarizada”, en la que la información se ajusta a los requerimientos de la SUNAT y no a los estándares globales.

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“La consecuencia principal no es necesariamente una sanción inmediata, sino el hecho de que las decisiones empresariales se tomen sobre cifras que no reflejan la realidad financiera del negocio”, precisa.

En ese sentido, aclara, el cumplimiento de las NIIF no solo debe responder a una obligación legal, sino que representa una herramienta clave para la gestión y la toma de decisiones.

“La contabilidad bajo NIIF muestra con mayor fidelidad el valor de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Si la empresa no aplica estos estándares, corre el riesgo de basar su estrategia en datos incompletos o inexactos”, sostiene.

Capacitación y asesoría: el reto para la adopción efectiva de NIIF

El desafío, según Juan Santivañez, también pasa por la formación del personal contable. Muchos contadores no dominan las NIIF, lo cual dificulta su implementación.

Por eso, recomienda que las empresas busquen asesoría especializada para adecuar sus procesos y aprovechar el potencial de una contabilidad internacionalmente alineada, y así evitar futuras contingencias tributarias.

Ojo: para determinar si una empresa debe aplicar NIIF y considerarlo en la declaración jurada, se toma en cuenta el valor de la UIT vigente en el año que corresponde a la declaración: para 2026, el monto es de 5.500 soles, y la contabilidad que se lleva bajo ese criterio es la que debe informarse.

En cuanto a la magnitud del universo empresarial afectado, el especialista estima que, aunque no existen datos exactos recientes, el número de compañías obligadas a aplicar NIIF plenas ha crecido en la última década: en 2011, se calculaba que cerca de 5.000 empresas superaban el umbral de ventas requerido para aplicar estas normas en su totalidad.

“Mientras no exista una supervisión concreta, la brecha entre la obligación legal y el cumplimiento real de las NIIF seguirá siendo amplia”, concluye el socio de BKR Santivañez.