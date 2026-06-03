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Primera universidad peruana obtiene el Sello SOFÍA, acreditación basada en estándares europeos

La Universidad Continental subraya que este logro forma parte de su estrategia orientada a la internacionalización, la innovación académica y la mejora continua

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Foto: Difusión
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La Universidad Continental se convirtió en la primera institución de educación superior del Perú en obtener el Sello SOFÍA, una acreditación internacional que reconoce la calidad educativa institucional bajo estándares europeos.

El reconocimiento se sustenta en los Estándares y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) y fue otorgado por la Fundación para el Conocimiento madri+d, entidad española de evaluación universitaria registrada en el European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

Acreditación internacional con estándares europeos

De acuerdo con la información institucional, la acreditación tiene carácter integral y abarca a los siete campus de la Universidad Continental en el país, evaluando aspectos como calidad académica, gestión institucional, investigación, vinculación con el entorno, internacionalización y mejora continua.

“Este reconocimiento no es solo una distinción institucional. Es una evidencia de que la Universidad Continental está formando profesionales bajo estándares internacionales, con una cultura de mejora continua y con una visión educativa conectada con los desafíos del país y del mundo”, señaló Christina Saksanian, rectora de la Universidad Continental.

La institución precisó que, a diferencia de otras acreditaciones centradas en programas o carreras específicas, el Sello SOFÍA evalúa a la universidad en su conjunto, incluyendo su sistema interno de aseguramiento de la calidad, los recursos, la transferencia de conocimiento y la relación con el entorno.

Impacto en estudiantes y proyección internacional

Según lo comunicado, la obtención de esta acreditación confirma que la universidad cumple con criterios de calidad comparables con los marcos europeos de aseguramiento, considerados entre los más exigentes en educación superior.

Asimismo, la universidad indicó que el reconocimiento tiene impacto en la formación de sus estudiantes, al desarrollarse en una institución evaluada bajo estándares internacionales de calidad.

Foto: Difusión
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En ese contexto, la institución señaló que entre los principales efectos para los estudiantes se encuentran:

  • Mayor reconocimiento internacional de su formación
  • Mayor confianza de empleadores, familias e instituciones externas
  • Más oportunidades de internacionalización, a través de convenios y movilidad académica
  • Formación alineada a estándares globales, con enfoque en entornos internacionales

“Hoy celebramos un nuevo reconocimiento de calidad internacional que impulsa la evolución y proyección de miles de profesionales peruanos, confirmando el valor de una educación superior conectada con el mundo y orientada al futuro”, agregó Saksanian.

Un hito para la educación superior peruana

De acuerdo con el registro de la entidad acreditadora, el Sello SOFÍA es otorgado a un número reducido de instituciones en la región, por lo que su obtención posiciona a la Universidad Continental dentro del grupo de universidades latinoamericanas que adoptan estándares europeos de calidad educativa.

La universidad señaló que este logro forma parte de su estrategia orientada a la internacionalización, la innovación académica y la mejora continua, en un contexto de creciente exigencia en la educación superior.

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