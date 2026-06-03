Tiktoker Ninho Viejo debuta como cantante y graba videoclip en la selva con reconocida actriz de Televisa

El tiktoker Ninho Viejo inicia su carrera musical.

El creador de contenido Ninho Viejo da un giro en su carrera al incursionar en la música, apostando por un lanzamiento profesional que promete captar la atención de sus seguidores en toda Latinoamérica. El influencer grabó su primer videoclip oficial en la selva peruana, una producción que estará disponible durante la primera semana de junio a través de sus redes sociales y que marca el inicio de su nueva etapa artística.

Para este debut, Ninho Viejo contó con la colaboración de un equipo de productores colombianos, especialistas en música urbana y tropical, quienes aportaron su experiencia para lograr un sonido y una estética competitivos en el mercado internacional. El videoclip fue filmado íntegramente en escenarios de la Amazonía peruana, integrando paisajes selváticos y elementos visuales que refuerzan la identidad latinoamericana del proyecto.

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Uno de los aspectos que más expectativa genera entre los fans es la participación de una reconocida actriz internacional, conocida por su trabajo en Televisa. Se trata de Michelle González, con varias producciones bajo el brazo como la serie La Rosa de Guadalupe, Papás por Siempre, Golpe de Suerte, Mi fortuna es amarte, entre otros.

Michelle González aparecerá en videoclip de Ninho Viejo.

Ninho Viejo dará maás detalles de esta unión junto con el lanzamiento oficial del videoclip. "Quería que este primer proyecto musical fuera algo grande, diferente y muy especial para mí. Hemos trabajado muchísimo durante meses y estoy feliz con el resultado”, expresó Ninho Viejo. El influencer, que ha logrado consolidar una comunidad importante en plataformas como TikTok, enfatizó su compromiso con la calidad y la profesionalización de su propuesta musical.

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En clases y talleres para mejorar

Como parte de la preparación para su debut, Ninho Viejo llevó clases intensivas de coreografía durante más de tres meses, acompañado de profesores y coaches reconocidos en el ámbito de la performance artística. “He tomado esto con mucha seriedad. No quería lanzar algo improvisado, sino prepararme realmente para ofrecerle al público un proyecto de calidad”, afirmó, resaltando el esfuerzo invertido en cada etapa de la producción.

El rodaje en la selva peruana no solo aportó un marco visual impactante, sino que también permitió resaltar la riqueza natural y cultural de la región. El videoclip combina paisajes exuberantes, coreografías y una narrativa audiovisual que busca conectar con el público a través de la música y la imagen. La elección de locaciones refuerza la intención de rendir homenaje a la diversidad de Latinoamérica y de mostrar escenarios poco explorados en la industria musical.

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Ninho Viejo grabó un videoclip en la selva peruana, acompañado por una actriz de La Rosa de Guadalupe

El enfoque internacional de la producción se ve reflejado en cada detalle, desde la elección de los productores hasta la selección de la actriz invitada. El equipo técnico trasladó equipamiento especializado hasta la Amazonía, asegurando una calidad de imagen y sonido comparable con los estándares de los grandes videoclips latinoamericanos. El objetivo, según el propio Ninho Viejo, es posicionarse como una propuesta innovadora dentro de la música digital y atraer la atención de nuevas audiencias fuera del entorno de las redes sociales.

La participación de la actriz Michelle González añade un elemento de sorpresa y atractivo mediático, pues se trata de una figura conocida por el público latinoamericano y con amplia experiencia en producciones televisivas.

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El lanzamiento de este proyecto representa una apuesta de Ninho Viejo por consolidarse como artista integral, ampliando su presencia en la industria del entretenimiento más allá de las plataformas digitales. Su recorrido como creador de contenido le ha permitido conectar con millones de usuarios, y ahora busca replicar ese éxito en el ámbito musical, manteniendo siempre una propuesta original y ligada a sus raíces latinoamericanas.

La producción que resalta paisajes amazónicos y apuesta por estándares internacionales.