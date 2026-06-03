JNE pide al presidente Balcázar que garantice las condiciones para la segunda vuelta en el extranjero

Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez gesture before a televised debate, ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió al presidente José María Balcázar que tome las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la segunda vuelta electoral en el extranjero el próximo 7 de junio de 2026.

En un oficio enviado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, fechado el 2 de junio, y dirigido al mandatario, el funcionario sostuvo que el voto de los peruanos fuera del país forma parte de la legitimidad del proceso y reclamó medidas para preservar la operatividad de la jornada electoral en las circunscripciones fuera del Perú.

La preocupación del Jurado Nacional de Elecciones se produce luego de que el gobierno del presidente Balcázar cesara de sus funciones a los embajadores del Perú en 17 países como Estados Unidos, España, Francia, Costa Rica, y otros; aunque el canciller Carlos Pareja aseguró que este procedimiento es normal y los representantes volverán al país en julio.

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La entidad electoral advirtió que la elección fuera del territorio nacional requiere condiciones institucionales estables en la recta final del proceso y pidió preservar las condiciones operativas e institucionales para el normal desenvolvimiento de la jornada en las distintas circunscripciones consulares.

La organización electoral en el extranjero supera cifras previas y garantiza cobertura a votantes peruanos

“La participación de nuestros connacionales residentes en el extranjero constituye una expresión fundamental del derecho al sufragio y un componente esencial de la legitimidad del proceso electoral”, indicó el Jurado Nacional de Elecciones en el documento oficial.

En la carta remitida al jefe de Estado, Burneo precisó qué tipo de resguardo esperaba de parte del Ejecutivo. “Agradeceré se sirva evaluar la adopción de las medidas que, en el ámbito de sus atribuciones, estime pertinentes para asegurar la continuidad operativa, el adecuado soporte institucional y la estabilidad necesaria para el desarrollo de las acciones vinculadas al proceso electoral en el exterior a realizarse el próximo domingo”, señaló Roberto Burneo en el oficio del JNE.

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Cancillería termina las funciones de embajadores en 17 países

En solo dos días, el gobierno del presidente José María Balcázar ha publicado una serie de resoluciones supremas que dan por terminadas las funciones de representantes diplomaticos en un total de 17 países y dos organizaciones internacionales, como Estados Unidos, España, Francia, Brasil, entre otros.

Según los 8 documentos legales, publicados en el Diario Oficial El Peruano entre el 1 y 2 de junio, los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Perú en estos 17 países verán canceladas sus credenciales oficiales, al igual que sus Plenos Poderes, por lo que deberán regresar al Perú en una fecha aún no determinada.

Canciller Carlos Pareja invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela. (Foto: Cancillería)

En algunos casos, funcionarios tenían la representación del Perú en más de un país, como es el caso de Claudia Giuliana Betalleluz Otiura, que era la embajadora en Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Barbados, además de la Comunidad del Caribe (CARICOM); Javier Manuel Paulinich Velarde, que cumplía las funciones de embajador en India, Bangladesh, Maldivas, Nepal y Sri Lanka ; y Luis Carlos Antonio Iberico Núñez, ahora ex embajador de España, Andorra, y la Organización Mundial de Turismo (ONU Turismo).

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En general, los países que tendrán cambios de los embajadores peruanos son: Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Barbados, Nueva Zelanda, Brasil, Suriname, Costa Rica, Francia, India, Bangladesh, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Estados Unidos, España, Andorra.