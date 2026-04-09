SUNAT eleva de 8 a 12 las pruebas informativas para quienes generan rentas de tercera: ¿Qué cambia para las empresas?

El Decreto Supremo N° 055-2026-EF busca perfeccionar los sistemas de evaluación de la SUNAT antes de aplicar de forma definitiva el perfil de cumplimiento tributario.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó un incremento en la cantidad de calificaciones de prueba que la SUNAT debe realizar antes de asignar el perfil de cumplimiento tributario a las empresas, pasando de 8 a 12 evaluaciones informativas según el Decreto Supremo N° 055-2026-EF.

Esta medida busca perfeccionar el sistema y ajustar la metodología antes de que la herramienta tenga efectos legales y prácticos para los contribuyentes que generan rentas de tercera categoría.

Perfil tributario: evaluaciones informativas sin efectos legales

De acuerdo con la nueva normativa publicada en el diario oficial El Peruano, las calificaciones de prueba que aplicará la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) mantienen un carácter exclusivamente informativo. No generan obligaciones ni sanciones para los contribuyentes evaluados.

Según el marco legal, la finalidad es que tanto la administración tributaria como los sujetos afectados puedan familiarizarse con la metodología, las variables de evaluación y los posibles impactos del perfil de cumplimiento antes de su implementación definitiva.

La SUNAT comunicó que estas pruebas periódicas permiten identificar posibles correcciones en los sistemas informáticos internos y en los parámetros usados para la asignación de los perfiles, un aspecto que ha generado debate en sectores empresariales y legales por el impacto potencial en la reputación y el acceso a beneficios tributarios.

El perfil de cumplimiento tributario clasifica a las empresas de la A a la E según su desempeño fiscal, puntualidad y situación legal, de acuerdo con criterios establecidos por la SUNAT.

Un sistema aún en prueba: variables y parámetros de evaluación

El perfil de cumplimiento tributario consiste en una calificación asignada por la SUNAT a los contribuyentes empresariales, con niveles que van desde “muy alto” hasta “muy bajo” (A, B, C, D y E).

Según el Decreto Legislativo N° 1535, la metodología de asignación considera variables como el cumplimiento de obligaciones, la existencia de procesos penales, la vinculación con otros contribuyentes calificados negativamente, la presencia de deudas en cobranza coactiva y otros criterios definidos en la normativa y su reglamento.

Las evaluaciones informativas de la SUNAT no generan sanciones ni modifican derechos de los contribuyentes, permitiendo detectar errores en la asignación del perfil tributario.

Las calificaciones de prueba no representan pruebas distintas o separadas, sino rondas periódicas en las que se simula la aplicación del sistema para todos los contribuyentes de tercera categoría.

Los resultados permiten a la SUNAT y a los contribuyentes observar el funcionamiento del sistema y corregir errores antes de que la herramienta pase a ser vinculante.

SUNAT ajusta el sistema de evaluación del IR antes de aplicar sanciones

La ampliación de las calificaciones de prueba responde a la necesidad de otorgar más tiempo tanto a la administración tributaria como a los contribuyentes para adaptarse al nuevo esquema.

La medida busca evitar perjuicios reputacionales y asegurar que la asignación de perfiles sea lo más precisa y justa posible, considerando la complejidad de los sistemas informáticos y los cambios que pueden surgir tras la retroalimentación de los evaluados.

La sucesión de 12 simulaciones generales ayudará a ajustar los sistemas informáticos y parámetros de calificación del perfil de cumplimiento tributario.

El sistema de perfil de cumplimiento permitirá, en el futuro, otorgar facilidades a los contribuyentes con calificación alta y establecer limitaciones o controles adicionales a quienes presenten una calificación baja.

Los detalles técnicos y los parámetros específicos de cada evaluación permanecen definidos en reglamentos y manuales internos de la SUNAT, pero no existen 12 pruebas diferenciadas sino 12 simulaciones generales previas a la entrada en vigor del sistema.

La ampliación de las pruebas informativas se mantendrá vigente hasta que la administración tributaria considere que el sistema está listo para su implementación efectiva, momento en que la calificación del perfil de cumplimiento comenzará a tener consecuencias en los procedimientos tributarios y aduaneros.