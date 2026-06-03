Jugador de Haití sorprende con su opinión sobre el nivel de Perú previo al amistoso: “No es exactamente el mismo equipo”

Perú se prepara para disputar un nuevo amistoso en los próximos días, esta vez frente a Haití, selección que llega tras vencer 4-0 a Nueva Zelanda y que participará en la Copa del Mundo 2026.

En este contexto, Derrick Etienne, integrante del equipo haitiano, compartió su perspectiva sobre la selección peruana en una entrevista con Jax Latin Media. Destacó el respeto hacia el conjunto nacional, aunque reconoció cambios respecto a equipos anteriores.

“Obviamente no es exactamente el mismo equipo, pero es un equipo que ha jugado contra Brasil, un equipo que tiene un historial conocido de ser un buen equipo, y creo que nos va a presentar algunos desafíos. Así que va a estar bien enfrentarlos en Florida. Pienso que van a tener una buena cantidad de aficionados allí también, así que creo que será un buen partido para estar presente”, señaló.

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Etienne explicó que, por el momento, el plantel no ha analizado en detalle al rival, pero subrayó la importancia de no subestimar a ningún oponente.

“Todavía no hemos hecho ningún análisis sobre ellos. Ahora mismo estamos enfocados partido a partido. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sentarnos, vamos a regresar y después empezaremos a prepararnos para eso. Pero creo que es muy importante para el grupo no subestimar a nadie. Obviamente vamos a respetar a todos los equipos a los que enfrentemos, pero también vamos a intentar dar lo mejor de nosotros”.

Por último, el futbolista expresó su entusiasmo ante la posibilidad de disputar su primer Mundial. “Me siento muy bien, sinceramente. Ha sido un camino largo. Jugué mi primer partido a los 19 años, así que, diez años después, poder estar en el grupo que clasifica y poder ir al Mundial es un sueño hecho realidad. Obviamente, cada jugador quiere representar a su país y, gracias a Dios, he podido hacerlo. Así que sé que voy a tratar de hacer sentir orgulloso al pueblo haitiano, pero también a mi familia”.

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Jugador de Haití sorprende con su opinión sobre el nivel de Perú previo al amistoso por fecha FIFA.

Perú vs Haití: programación del amistoso por fecha FIFA

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció un nuevo amistoso: Perú enfrentará a Haití, selección que logró su clasificación al Mundial 2026. El partido está previsto para el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión iniciará a las 20:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay y Brasil será a partir de las 21:00 horas.

La transmisión estará disponible tanto en señal abierta como en cable. América TV (canales 4 y 704 HD) confirmó la emisión en directo, aunque aún no está definido si también se verá por América TVGO. ATV transmitirá el partido en señal abierta por los canales 9 y 709 HD, incluyendo una previa de treinta minutos con análisis y comentarios.

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La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)

Movistar Deportes, en los canales 3 y 703 HD, ofrecerá la cobertura habitual, aunque todavía no se ha confirmado si el partido estará disponible por Movistar Play o si habrá contenidos adicionales en su canal de YouTube.

El partido podrá seguirse por América TV, ATV y Movistar Deportes, con transmisiones en alta definición y espacios previos al inicio. Infobae Perú realizará un seguimiento minuto a minuto con información sobre goles, jugadas destacadas y declaraciones, actualizando permanentemente desde su sitio web.