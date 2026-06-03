Carlos Zambrano reveló contactos con Pablo Guede tras su accidentada salida de Alianza Lima: “Quiero que me recuerden como una gran persona”

Carlos Zambrano habló sobre su salida de Alianza Lima y otros temas. América TV

Carlos Zambrano ofreció recientemente una entrevista en la que abordó diversos temas de actualidad, entre ellos el reciente título del Torneo Apertura 2026 obtenido por Alianza Lima y el vínculo que mantiene con el entrenador Pablo Guede, a pesar de su salida de la institución a inicios de año en un contexto complejo.

A lo largo de la conversación, el defensa de Sport Boys fue enfático al expresar su satisfacción por el logro del club ‘blanquiazul’. “Feliz por Alianza Lima, soy hincha aliancista. Pase lo que pase, con las cosas positivas y negativas que me han pasado, sigo siendo aliancista”, declaró en diálogo para el programa Desvelados.

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El ‘Kaiser’ aseguró que mantiene contacto regular con varios integrantes del plantel y, en particular, con el entrenador que condujo al equipo al título. “Hablo con todo el grupo, hablo con el ‘profe’ Pablo, soy uno de los más felices también de que le hayan salido las cosas bien”, afirmó.

El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

La relación con Pablo Guede ha trascendido la mera convivencia laboral. Carlos Zambrano compartió que el diálogo con el DT argentino se ha mantenido frecuente desde su salida. “Yo hablaba con el ‘profe’ casi todas las semanas: hablábamos del partido que tocaba, del que no tocaba, de que iba a ser duro en provincia, lo importante era mantener el cero atrás, y siempre se ha mantenido el cero atrás y con un gol ganábamos”, detalló.

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Esta comunicación iba más allá del análisis de los partidos. El veterano jugador percibe que la relación con Guede y con el resto del plantel fue clave para el crecimiento del equipo durante el torneo. “El club ha ido mejorando cada vez más”, sostuvo.

El ‘León’ afirmó que, en el contexto del fútbol peruano, ha logrado construir relaciones cordiales y de respeto con jugadores y técnicos de diferentes equipos. “¿Sigo hablando con Guede? Sí, hablo. A nivel futbolístico, en el fútbol peruano creo que me llevo bien con la gran mayoría de todos los equipos. No tengo envidia de nada, le deseo el bien a todos y eso es lo que me deja tranquilo”, subrayó.

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El zaguero de 36 años dejó en claro que su aspiración tras el retiro está más relacionada con el legado personal que con la fama deportiva. “Cuando acabe el fútbol, no quiero que me recuerden como un gran jugador, sino como una gran persona que pasó por el fútbol”, enfatizó.

Las estadísticas que dejaron la consecución de Alianza Lima del Torneo Apertura 2026 con Pablo Guede. - captura: dataref

Carlos Zambrano sobre su situación legal tras denuncia por abuso sexual

En la misma entrevista, Carlos Zambrano también abordó su situación judicial tras la denuncia de una joven argentina por abuso sexual, ocurrida durante una estadía en Uruguay y que motivó su salida de Alianza Lima a principios de año.

“Cuando salga el veredicto final, que Dios quiera que sea a favor mío porque estoy muy tranquilo con mi conciencia... Así como se habló de 15 a 20 días de ese tema muy delicado para las personas que estaban involucradas, cuando sea lo contrario van a hablar una hora y se acabó el show, porque ya no vende. Es el boom del momento; entiendo que mi nombre era muy fuerte a nivel de selección y a nivel de Perú”, analizó.

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El futbolista consideró que, una vez que se conozca la resolución definitiva, la atención pública sobre el caso disminuirá considerablemente. También explicó que los medios suelen amplificar las situaciones cuando involucran a figuras conocidas, pero anticipó que, en caso de un fallo favorable, la repercusión será mínima. Eso sí, dejó claro que, pese a la presión mediática y social, mantiene la tranquilidad y el compromiso con sus compañeros y el club.

“Llegará el momento en que se toquen los temas con las personas adecuadas y nada más. Si me tienen que seguir matando, yo pondré el pecho por mis compañeros y por el club, no tengo ningún problema”, sentenció.

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