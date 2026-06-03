Elecciones 2026: ¿Desde qué hora puedes ir a votar este domingo 07 de junio?

Personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas tienen atención preferente - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Los peruanos volverán a las urnas este domingo 7 de junio para la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. La jornada de votación comenzará a las 7:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m., de acuerdo con el cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La entidad recordó que las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas cuentan con atención preferente en todos los locales y sugirió que acudan en horarios de menor afluencia.

Por su parte, el día de la elección, los miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 a. m. para instalar las mesas antes del inicio del sufragio.

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La segunda vuelta será el domingo 7 de junio y la votación irá de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Consulta tu local de votación

Para confirmar dónde corresponde votar, la plataforma oficial es el portal consultaelectoral.onpe.gob.pe. En ese sitio, el ciudadano debe ingresar su número de documento nacional de identidad (DNI) para acceder al nombre del local, la dirección exacta, un mapa de referencia, el número de mesa y el orden de lista. El sistema también informa si la persona fue seleccionada como miembro de mesa.

La recomendación de revisar el local de votación cobra relevancia en Lima, donde la ONPE reubicó 136 mesas de sufragio en siete distritos. El organismo explicó que la mayoría de cambios corresponde a puntos que en la primera vuelta funcionaron en parques u otros espacios al aire libre. En esos casos, las mesas pasaron a instituciones educativas del mismo distrito, con el criterio de mantener la ubicación lo más cerca posible del lugar original y reforzar las condiciones de seguridad.

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La reubicación respondió a dos razones. La primera fue una sugerencia de las Fuerzas Armadas, luego de que en abril se habilitaran 10 espacios abiertos por la falta de locales cerrados disponibles. La segunda fue la negativa de propietarios privados a ceder instalaciones para la jornada del 7 de junio, lo que obligó a mover ocho locales adicionales en San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.

Entre los distritos con más modificaciones figuran Jesús María, Lince y Miraflores, donde mesas que operaban en parques fueron trasladadas a colegios cercanos. Por ejemplo, en Jesús María, las mesas del Parque Cáceres pasaron al IEP Saco Oliveros - Cuba; en Lince, varias mesas salieron de parques como el Gran Mariscal Ramón Castilla o Santos Dumont y se trasladaron a centros educativos; y en Miraflores, puntos ubicados en el Boulevard Tarata o el Parque Kennedy fueron derivados a instituciones escolares del distrito.

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Los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. para instalar las mesas antes del inicio del sufragio - Créditos: Andina.

Multas por no votar

El voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 69 años. Quienes no acudan a votar enfrentarán multas que varían según la clasificación socioeconómica del distrito registrado en el DNI, calculadas sobre la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente, fijada en S/ 5.500 para 2026: S/ 110 en distritos no pobres, S/ 55 en distritos pobres no extremos y S/ 27,50 en distritos en pobreza extrema.

En paralelo, quienes fueron designados miembros de mesa y no se presenten sin justificación válida recibirán una sanción adicional de S/ 275; si además no votan, las multas se acumulan y pueden sumar S/ 385.

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