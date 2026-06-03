Perú

Karla Tarazona lanzó advertencia a los asistentes de su boda con Christian Domínguez

En medio de la ceremonia, la presentadora hizo un llamado para controlar la difusión de fotos y videos, recordando a los presentes la importancia de proteger ciertos momentos íntimos del evento.

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Karla Tarazona pide cautela a los invitados de su boda, advierte sobre fotos y videos en redes
Karla Tarazona pide cautela a los invitados de su boda, advierte sobre fotos y videos en redes

La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez en Huaral, luego de su unión civil en San Borja, se convirtió en uno de los acontecimientos más relevantes del espectáculo peruano. Entre los momentos más comentados de la celebración, destacó el mensaje directo que la conductora dirigió a sus invitados, solicitando especial cautela con las fotografías y videos que pudieran difundirse en redes sociales durante la fiesta.

En medio del ambiente festivo, Karla Tarazona tomó el micrófono y captó la atención de todos los asistentes. Las cámaras del programa de espectáculos Amor y fuego registraron el instante en que la presentadora expuso su pedido: “Sí pueden subir videos, pero hay que cuidar mucho sobre todo a los que estamos acá también, es lo único que les voy a pedir”. La frase, que arrancó risas y complicidad entre los presentes, reflejó la intención de la pareja de preservar la privacidad de ciertos instantes de la celebración.

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La advertencia de Tarazona no se limitó a la difusión de contenido, sino que también incluyó una dosis de humor. “Que se cuiden las fotos y los videos, no vaya a ser que por ahí salgamos desgreñados como que en unas dos o tres horas”, añadió la conductora ante la risa de sus invitados. El pedido buscaba evitar la publicación de imágenes poco favorecedoras que suelen surgir a medida que avanza la fiesta, cuando el entusiasmo y la espontaneidad predominan en el ambiente.

Karla Tarazona con vestido de novia blanco y Christian Domínguez de traje gris en dos momentos de su boda, posando y caminando
Karla Tarazona y Christian Domínguez, en su boda, decidieron no recibir regalos, solicitando donaciones para apoyar a escuelas, demostrando su compromiso social.

La ceremonia reunió a familiares, amigos cercanos y figuras del espectáculo nacional, quienes acompañaron a la pareja en un evento que generó expectativa tanto por el despliegue mediático como por las anécdotas compartidas durante la jornada. La boda, celebrada en un club recreacional de Huaral, mantuvo un tono íntimo y exclusivo, con acceso restringido y medidas especiales para resguardar la privacidad de los protagonistas.

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Cantante con chaqueta de lentejuelas en escenario, frente a pareja vestida de boda en pista de baile iluminada con luces azules y guirnaldas brillantes.
Cantante interpreta 'La Incondicional' para Christian Domínguez y Karla Tarazona, quienes comparten un emotivo momento en la pista de baile de su celebración nupcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promesa de Christian Domínguez

Uno de los aspectos más destacados fue la emotiva intervención de Christian Domínguez, quien dedicó sus votos matrimoniales a Karla Tarazona. “Con lealtad y mucho amor”, pronunció el cantante, visiblemente conmovido ante los asistentes. La escena fue recogida por diversos programas de espectáculos, que resaltaron la respuesta emocionada de Tarazona.

En paralelo, la pareja decidió aprovechar la ocasión para realizar un pedido solidario. Durante la ceremonia, se reveló que Christian Domínguez y Karla Tarazona solicitaron a los invitados colaborar con un colegio para niños con habilidades diferentes, en lugar de obsequios personales. Esta iniciativa fue recibida con aplausos y destacó el carácter altruista de la celebración, convirtiéndola en una jornada con impacto más allá del círculo íntimo.

Magaly apareció de negro, cantando y lanzando dardos contra Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly apareció de negro, cantando y lanzando dardos contra Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Otro de los temas que acaparó la atención fue el atuendo de Christian Domínguez durante la ceremonia civil en San Borja. El cantante optó por una prenda confeccionada a medida, diseñada por especialistas que se esmeraron en cada detalle. Aunque los responsables evitaron precisar el costo exacto, trascendió que el traje tendría un valor cercano a 10 mil soles, posicionándose como uno de los aspectos más exclusivos de la boda.

La organización de la boda estuvo marcada por la coordinación minuciosa de cada detalle, desde la selección del menú hasta la ambientación de los espacios. Los invitados disfrutaron de una celebración pensada para generar recuerdos memorables y fortalecer los lazos entre los presentes. El pedido de Karla Tarazona respecto al uso responsable de las redes sociales formó parte del esfuerzo de la pareja por mantener la esencia privada de ciertos momentos, en contraste con la exposición que suele acompañar a las figuras públicas.

El mensaje de Tarazona quedó registrado como un recordatorio para los invitados y para quienes siguen la vida de los protagonistas desde las redes.

Karla Tarazona y Christian Domínguez en su boda: ella con vestido blanco, él con traje. Se les ve riendo, caminando tomados de la mano y bailando
Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron su boda civil en Huaral con un primer baile al ritmo del 'baile del gusano'.

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