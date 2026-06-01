Las agroexportaciones peruanas no dejan de crecer y ahora superan los USD 3.000 millones en 2026: ¿Qué fruta se llevó la corona?

La balanza comercial agraria de Perú logró un superávit récord de USD 1.368 millones, un 19,3% más que el año anterior.

Las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 3.055 millones entre enero y marzo de 2026, logrando un crecimiento de 6,9% respecto al mismo período del año anterior, según reportó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Este desempeño consolida la presencia de los productos agrarios nacionales en los mercados internacionales y confirma la tendencia positiva del sector.

El sector no tradicional lidera el dinamismo exportador

El grueso de los envíos agrarios al exterior correspondió a productos no tradicionales, que representaron el 94,6% del valor exportado en el primer trimestre, alcanzando US$ 2.889 millones.

Este segmento registró un avance de 5,4% frente a 2025, impulsado principalmente por las frutas frescas y diferentes derivados agrícolas.

Por su parte, el sector tradicional aportó el 6,4% restante (US$ 166 millones), con un notorio repunte de 43% gracias a la mayor demanda de café sin tostar, cuyas ventas externas sumaron US$ 147 millones.

En marzo, los envíos agrarios sumaron USD 824 millones, registrando un incremento del 6,2% frente al año previo.

Frutas frescas y café, los motores del crecimiento

El MIDAGRI precisó que las uvas frescas encabezaron la lista de productos exportados, con US$ 745 millones y una participación del 25,8%.

Les siguieron los arándanos frescos (US$ 321 millones, 11,1%), mangos frescos (US$ 256 millones) y paltas (US$ 237 millones).

Varios productos mostraron un crecimiento porcentual sobresaliente en comparación con el primer trimestre de 2025.

Destacan las preparaciones con cacao, que se incrementaron en 345,9%, el alcohol etílico (+99,6%), semillas de hortalizas (+99,3%), jugo de maracuyá (+52,2%), arándanos frescos (+38,9%) y paltas (+36,6%).

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Estados Unidos y Holanda, los principales mercados de destino

Las exportaciones agrarias peruanas tuvieron como principales destinos a Estados Unidos, Holanda, España, México, Chile, Ecuador, Inglaterra, Canadá, Colombia y China.

Estos 10 mercados concentraron el 80,7% de las compras totales de productos peruanos en el trimestre, reflejando la diversificación y la consolidación de la oferta nacional en plazas estratégicas.

Los productos agrarios no tradicionales representaron el 94,6% de las exportaciones, con ventas de USD 2.889 millones.

Desempeño mensual y superávit comercial agrario

En el mes de marzo, los envíos agrarios totalizaron US$ 824 millones, superando en 6,2% el monto registrado en igual mes del año anterior.

Este resultado trimestral permitió que la balanza comercial agraria alcanzara un superávit de US$ 1.368 millones, lo que representa un incremento de 19,3% respecto a 2025.

El MIDAGRI destacó que estos indicadores reflejan la fortaleza del sector y su capacidad de adaptación frente a los retos globales, mientras el país continúa abriendo nuevos mercados y consolidando su posición en el comercio internacional.

Exportaciones de papa también marcaron un paso clave

En esta misma línea, el ministerio informó que las exportaciones de papa peruana crecieron 19 % durante la campaña 2025, superando las 11 mil toneladas enviadas a 13 mercados internacionales.

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Bolivia, Brasil y Estados Unidos lideran la demanda global, lo que impulsa la economía de miles de familias de la agricultura familiar en regiones como Cajamarca, Junín, Huánuco, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa e Ica.

El ministerio destacó que este avance responde al trabajo articulado con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y al uso de semilla certificada, que permite elevar el rendimiento del cultivo hasta en un 70 %.

Los procesos de registro y certificación, junto con el cumplimiento de exigentes protocolos fitosanitarios, garantizan la competitividad y calidad de la papa peruana en el exigente mercado internacional.