Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 1 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,95 soles, lo que representa una disminución del -0,19% respecto al precio de cierre anterior de 3,96 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,18%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 3,69%.
El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual del 3,55% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,2%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
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