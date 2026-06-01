Pablo Guede rechazó haber señalado a la directiva de Alianza Lima en polémicas declaraciones: “Tengo una lista larga para que me canse”

El técnico argentino que la directiva ha sido cuestionada por él y dejó en claro que aquel personaje perjudica al club 'íntimo'. (Video: Juego en Corto)

Alianza Lima celebró la obtención del Torneo Apertura 2026 tras imponerse sobre Los Chankas en la penúltima fecha, un logro que desató alegría entre los hinchas pero que se vio matizado por las declaraciones de su entrenador, Pablo Guede, quien lejos de sumarse a los festejos, dejó ver su incomodidad al referirse públicamente a la existencia de un personaje dentro del club que, según sus palabras, no trabaja en sintonía con el resto y causa daño al proyecto deportivo.

El argentino sorprendió al aclarar que decidió no celebrar la victoria porque considera que ese gesto corresponde a los jugadores. “Primero dije que no celebro porque no me gusta, creo que eso es de los jugadores”, explicó para Juego en Corto.

De la misma manera, Guede fue tajante al desvincular de cualquier sospecha a los principales responsables de la administración del club. “Nada que ver con la administración ni con la gente de arriba. Porque también me llegó que si era contra Fernando Cabada o Salomón Lerner, a quien no tengo el gusto de haber hablado, pero no fue para ellos”, puntualizó.

PUBLICIDAD

“Fue porque creo que dentro de lo que es el club, hay gente que nos hace daño. Y si yo supiera el nombre, no tengan la menor duda que lo hubiera dicho y le hubiera cantado las cosas a la cara”, precisó Pablo, dejando en evidencia que su malestar obedece a hechos concretos vividos desde su llegada, sin poder identificar aún al responsable.

El técnico argentino habló de la conquista del cuadro 'blanquiazul' e hizo llamativa crítica. (Video: Movistar Deportes)

Pablo Guede sobre sus molestias en Alianza Lima

Pablo Guede detalló los motivos que lo llevaron a manifestar su fastidio en público: “Inventaron que yo estuve en un partido de Liga 3 muy fastidioso porque perdimos 4-0, muy enojado, y era mentira. Después salió detalles de un entrenamiento mío contado tal cual. Y no es culpa de los periodistas porque hacen su trabajo, el problema es quién te contó a ti todo lo que yo iba a hacer”.

La preocupación del DT argentino aumentó al comprobar que los datos filtrados eran tan precisos que ni sus propios jugadores recordaban el orden exacto de las decisiones tomadas durante la práctica. “Yo le pregunté a los jugadores al día siguiente cómo fue el orden de los cambios y no me supieron contestar”, relató.

PUBLICIDAD

El entrenador de 51 años admitió que comprende que las filtraciones ocurren en todos los clubes, pero se mostró sorprendido por la exactitud y la recurrencia en el caso de Alianza Lima. “¿Tan detallista? Porque estás ayudando a los rivales, le estás pasando información. Qué casualidad que, después de eso, eché a todo el mundo del entrenamiento, a todos: me quedé solo con el cuerpo técnico y con los jugadores, y no salió más nada. A la semana, volví a abrir todo y no salió más nada”, narró Guede, evidenciando que al restringir el acceso se frenó la fuga de información.

Pablo ahondó en la importancia de mantener la unidad interna y en la necesidad de identificar al responsable. “Yo entiendo que se van a filtrar cosas, por eso terminé diciendo ‘ojalá que en este equipo tan grande, tan hermoso, se unan todos para cumplir el objetivo’. ¿Por qué? Una alineación te la pueden decir, pero algo tan detallado... A cosas como esas uno está acostumbrado y sabes que pasan, pero no tanto y con un montón de cosas”.

PUBLICIDAD

Pablo Guede, en su peor momento en Alianza Lima, fue respaldado por los Navarro. - captura: Alianza Lima TV

Guede Barriero explicó que su reticencia a posar para fotografías o a abrirse a todos los integrantes del club proviene de la falta de certezas sobre la identidad de quien filtra información. “Cuando yo digo que no quiero salir para sacarme una foto con alguien, es porque no sé quién es. Porque si yo supiera con nombre y apellido quién es, quédate tranquilo que lo resuelvo, como resolví un montón de cosas. Tengo una lista larga como para que yo me canse y haya explotado de esa manera”.

La desconfianza persiste hasta que se aclare el panorama, y Pablo Guede reconoce que el desafío de encontrar al responsable es mayúsculo: “¿Siente que hasta fin de año todos empujarán hacia el mismo objetivo? Su problema es el que hace las maldades. Nosotros trabajamos todos los días, nos rompemos todos los jugadores para poder lograr el objetivo. Y los que tengan que descubrirlo, no sé cómo hacerlo porque Alianza es muy grande”.

PUBLICIDAD