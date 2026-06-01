Volcán Sabancaya registra nueva emisión de cenizas y mantiene alerta naranja: IGP advierte posible dispersión hacia el valle del Colca

Explosión volcánica registrada: el Sabancaya emitió cenizas el 8 de marzo de 2026 a las 15:02 horas. (composición: Infobae)

La actividad del volcán Sabancaya volvió a captar la atención de las autoridades encargadas de la vigilancia geológica en el sur del Perú. Durante la tarde del 1 de junio, se registró una nueva emisión de cenizas en el macizo ubicado en la provincia de Caylloma, región Arequipa, un fenómeno que, de acuerdo con los especialistas, permanece dentro de los parámetros previstos para su actual fase eruptiva.

El monitoreo permanente del volcán se realiza a través del servicio oficial de vigilancia volcánica del país, responsable de la observación en tiempo real de 13 volcanes activos y potencialmente activos. Esta labor permite emitir reportes técnicos y alertas dirigidas a las autoridades y a la población expuesta a posibles impactos derivados de la actividad eruptiva.

La reciente evaluación corresponde al periodo comprendido entre el 25 y el 31 de mayo de 2026. Los resultados confirman la continuidad del proceso eruptivo que mantiene el Sabancaya desde hace varios años, motivo por el cual el nivel de alerta volcánica continúa en color naranja.

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El Sabancaya mantiene su proceso eruptivo

El Instituto Geofísico del Perú ratificó que el Sabancaya continúa en nivel de alerta naranja por el incremento sostenido de su actividad interna.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el volcán Sabancaya continúa con actividad relacionada al movimiento de fluidos magmáticos y al fracturamiento interno de la estructura volcánica. Durante el periodo analizado no se detectaron explosiones volcánicas, aunque sí se registraron emisiones de ceniza, vapor de agua y gases.

El reporte técnico señala que estas emisiones alcanzaron hasta 1.200 metros de altura sobre la cima del volcán. La presencia de cenizas forma parte de la dinámica actual del sistema eruptivo y constituye uno de los principales elementos bajo vigilancia debido a sus posibles efectos sobre poblaciones cercanas y actividades económicas de la zona.

En su informe, el IGP indicó: “El proceso eruptivo del volcán Sabancaya continúa. En este periodo, no se detectaron explosiones volcánicas; sin embargo, se registraron emisiones de ceniza, vapor de agua y gases de hasta 1200 m de altura sobre la cima del volcán, además de actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos magmáticos y fracturamiento interno”.

Las autoridades científicas mantienen el nivel de alerta volcánica en color naranja. Esta categoría corresponde a un escenario en el que el volcán presenta un incremento significativo de su actividad eruptiva.

De acuerdo con la clasificación oficial, este nivel contempla el aumento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas junto con bloques balísticos. La permanencia de esta alerta implica la necesidad de sostener medidas preventivas en los sectores ubicados dentro del área de influencia del volcán.

El IGP ratificó esta condición al precisar que, como consecuencia de la actividad observada durante la última semana evaluada, “el nivel de alerta volcánica se mantiene en color naranja”.

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Recomendaciones para la población cercana

El volcán Sabancaya es el segundo más activo del Perú - crédito Andina

Ante la continuidad del proceso eruptivo, las autoridades reiteraron una serie de medidas de prevención dirigidas a los habitantes de las zonas próximas al volcán.

Entre las principales recomendaciones figura evitar el ingreso a un radio menor de 12 kilómetros alrededor del cráter. Esta restricción busca reducir la exposición a posibles eventos asociados a la actividad eruptiva.

Asimismo, en caso de caída de ceniza, se aconseja cubrir nariz y boca mediante paños húmedos o mascarillas. También se recomienda mantener cerradas puertas y ventanas para disminuir el ingreso de partículas al interior de las viviendas.

El organismo especializado exhortó a la población a mantenerse informada mediante los boletines y reportes oficiales difundidos por el IGP, que actualiza de manera permanente la evolución de la actividad volcánica.

Pronóstico de dispersión de cenizas para los próximos días

Dispersión de cenizas: el material volcánico se desplazó hacia sectores sureste y este en un radio aproximado de 10 km. IGP

El análisis de las condiciones atmosféricas permitió establecer posibles escenarios de dispersión de cenizas durante la primera semana de junio.

Según las perspectivas difundidas por el IGP, entre el 1 y el 3 de junio las emisiones que pudieran producirse tendrían una trayectoria hacia los sectores este y sureste del volcán. Posteriormente, entre el 4 y el 7 de junio, la dispersión se orientaría hacia los sectores noreste y este del Sabancaya.

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El informe añade que los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora, factor que influye directamente en el desplazamiento de las partículas volcánicas.

Además, el organismo considera probable la ocurrencia de futuras explosiones capaces de generar columnas eruptivas superiores a dos kilómetros de altura. Estas condiciones podrían afectar a distritos localizados en el valle del Colca y áreas circundantes mediante la dispersión de ceniza, razón por la cual la alerta naranja permanece vigente