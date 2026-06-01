Flash electoral 2026: ¿Cuándo se conocerán los resultados a boca de urna en la segunda vuelta?

Ipsos y Datum Internacional publicarán los datos preliminares de la segunda vuelta peruana| Foto: Creada por Gemini IA

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se definirá este domingo 7 de junio. El esperado Flash Electoral con los resultados a boca de urna se difundirá a las 5:00 p. m. a través de múltiples plataformas informativas.

¿A qué hora se conocerá los resultados a boca de urna 2026 de la segunda vuelta?

La cobertura especial iniciará a las 5:00 a. m. y mantendrá seguimiento a la jornada electoral hasta la publicación de los primeros resultados de boca de urna, que se conocerán exactamente a las 5:00 p. m. De acuerdo con lo adelantado por Latina y Perú 21, la encuestadora Ipsos será la encargada de elaborar y difundir este primer reporte nacional.

Mesas de sufragio 900000 permitieron ampliar acceso al voto en comunidades rurales del país. (Foto: Agencia Andina)

En paralelo, la consultora Datum Internacional realizará su propio Flash Electoral, que será transmitido simultáneamente por América Multimedia. Ambas mediciones buscan ofrecer una fotografía preliminar del resultado apenas cierren las mesas de votación.

La transmisión de estos resultados marca el momento clave en que la ciudadanía podrá conocer una primera proyección sobre quién ocupará la presidencia de la República desde el próximo 28 de julio.

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La cobertura de la segunda vuelta presidencial incluye a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, quienes disputan la jefatura de Estado tras una campaña marcada por alta expectativa nacional.

El debate estuvo marcado por confrontaciones directas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con acusaciones mutuas y referencias personales.

¿Por qué se conoce como boca de urna?

Se denomina boca de urna al resultado obtenido a partir de encuestas realizadas a los votantes inmediatamente después de que han emitido su voto, al salir del local de votación. El término hace referencia al hecho de recoger la opinión del elector “en la puerta” o “a la salida” de la urna, es decir, justo tras depositar su sufragio.

Estas encuestas permiten ofrecer una primera proyección del resultado electoral antes de que se realice el conteo oficial. Las empresas encuestadoras suelen tomar muestras representativas en diversos locales del país y procesan los datos para difundir estimaciones apenas cierran las mesas de votación.

El flash electoral a boca de urna se considera una herramienta informativa relevante porque brinda una tendencia inicial sobre el desenlace de la elección, aunque no sustituye los resultados oficiales que publica la ONPE.

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¿A qué hora se cerrarán las mesas de votación?

Las mesas de votación en las elecciones generales de 2026 en Perú abrirán a las 7:00 horas, según lo establecido por la Ley 32166, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones. El proceso de sufragio se realiza hasta las 17:00 horas, momento en el que concluye la posibilidad de emitir el voto.

De acuerdo con el artículo 274 de la normativa vigente, los locales de votación cierran a las 17:00 horas. Solo en caso de retrasos excepcionales, como los ocurridos el 12 de abril debido a la demora en la entrega de materiales por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría extender el horario mediante una disposición especial.

Por lo tanto, el cierre oficial de los locales de votación está previsto para las 17:00 horas, salvo que existan situaciones extraordinarias que requieran una ampliación puntual autorizada por el JNE.

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