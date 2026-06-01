El sur del Perú se congela: Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna en alerta por nevadas y temperatura extrema

Las nevadas y heladas en el sur andino peruano ocasionan temperaturas bajo cero en regiones como Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, según Senamhi. (Andina)

Las recientes nevadas y heladas provocaron temperaturas bajo cero en regiones del sur andino peruano, impactando a varias comunidades en las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Este fenómeno meteorológico, asociado al avance de la temporada invernal, ha generado condiciones climáticas adversas que afectan tanto a la población como a la actividad agropecuaria.

De acuerdo con declaraciones a Exitosa del analista meteorológico del Senamhi, Kevin Vega Zapana, las temperaturas en la zona andina de Tacna y regiones adyacentes continuarán descendiendo las próximas semanas.

El especialista explicó que el cambio de estación intensifica el frío nocturno y matutino, con una sensación térmica más severa debido a la presencia de neblina y camanchaca.

La población de zonas altoandinas sufre el impacto de las bajas temperaturas, con termómetros que marcan valores inferiores a cero grados y frecuentes episodios de nevadas.

En sectores situados por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, los termómetros marcan valores por debajo de cero grados Celsius (32℉), situación que provoca heladas y nevadas recurrentes.

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Las localidades cercanas a la frontera entre Moquegua y Puno, como la provincia de Lampa, sufren el impacto directo de estos eventos. Las nevadas y granizadas han ocasionado afectación al ganado, lo que eleva la preocupación entre los residentes de zonas altoandinas.

Alerta oficial

El Senamhi emitió recientemente un aviso de nevadas para la sierra sur, abarcando los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y parte de Tacna.

Según el organismo, durante el último fin de semana se registraron precipitaciones sólidas en estos territorios, especialmente en áreas limítrofes entre Tacna, Puno y Moquegua.

Senamhi emite alerta amarilla por lluvias intensas y nevadas en la sierra de 14 regiones del país. (Foto: Agencia Andina)

El aviso meteorológico permaneció vigente hasta el inicio de la semana, y se prevé que, en los días siguientes, se observe una recuperación paulatina de las temperaturas, con menor presencia de nubosidad.

En declaraciones recogidas por Exitosa, el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Tacna, Tito Chocano Rabanal, señaló que diversas entidades estatales han sostenido reuniones para reforzar las acciones preventivas frente al descenso térmico en la sierra tacneña.

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“Hemos estado con cuatro días de descenso de temperatura en la sierra, como ustedes habrán visto. Todo lo de encima de cuatro mil metros ha estado con nevadas desde hace tres días”, precisó.

Salud y la agricultura

Las autoridades recomendaron extremar las medidas de prevención, especialmente para proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables a enfermedades respiratorias.

El Senamhi emitió un aviso meteorológico por nevadas en la sierra sur, afectando especialmente a áreas fronterizas de Tacna, Puno y Moquegua durante el fin de semana.

El COER Tacna informó que, ante la situación climática, se han iniciado campañas de vacunación y distribución de medicamentos en las zonas más expuestas, en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) y otras dependencias.

El impacto se extiende al sector agropecuario. Según Exitosa, la Dirección Nacional de Agricultura participa en acciones orientadas al cuidado de los camélidos sudamericanos y ganado local, que sufren las consecuencias de la escasez de pastos y las bajas temperaturas.

Acciones de respuesta

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) mantiene almacenes abastecidos con ayuda humanitaria para atender posibles emergencias derivadas de las inclemencias meteorológicas.

“Nosotros tenemos la posibilidad de tener los cinco almacenes adelantados y el almacén principal completamente stockeado para atender cualquier necesidad de la población de una primera instancia”, afirmó Chocano Rabanal.

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El viernes 14 de marzo se esperan acumulados de nieve próximos a los 9 cm en la sierra sur, y valores cercanos a los 6 cm en la sierra centro. (Composición: Infobae Perú)

Representantes de sectores vinculados a la salud, agricultura y gestión de riesgos se integraron a las mesas de trabajo, con el objetivo de fortalecer los planes de contingencia y garantizar atención oportuna a las comunidades altoandinas.

El funcionario indicó que estas coordinaciones buscan también anticipar escenarios asociados al fenómeno de El Niño, cuya probabilidad aumenta en el contexto actual, según los reportes meteorológicos.

Monitoreo continuo

Exitosa informó que las autoridades regionales continúan con el monitoreo constante en las zonas afectadas, alertando sobre la posibilidad de que el descenso térmico se intensifique entre los meses de junio y julio.

La población ha recibido la recomendación de mantenerse informada a través de los reportes oficiales y de adoptar medidas preventivas ante el avance de la temporada invernal, una etapa marcada por temperaturas extremas y eventos meteorológicos adversos en el sur del país.