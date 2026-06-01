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Huayna Picchu cerrará todo junio de 2026: estas son las razones que dio el Ministerio de Cultura

Las autoridades exhortaron a operadores turísticos y visitantes a tomar previsiones, mientras se ejecutan obras técnicas sin presencia de turistas

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Turismo en Perú.
Huayna Picchu: ¿Cómo llegar a este destino turístico y cuál es el costo?

La montaña Huayna Picchu, uno de los recorridos más demandados dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu, permanecerá fuera del acceso turístico durante todo junio de 2026. La medida responde a una intervención técnica orientada a la conservación de estructuras arqueológicas y a la mejora de las condiciones de seguridad en una de las rutas más exigentes de la ciudadela inca.

La disposición fue anunciada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Descentralizada de Cultura de Cusco, que precisó que el cierre se extenderá desde el 1 hasta el 30 de junio. Durante ese periodo, especialistas trabajarán en distintos sectores de la Ruta 3-A del Circuito 3, tramo que conduce desde la caseta de control hasta la cima de la montaña.

Las autoridades señalaron que la suspensión temporal del ingreso permitirá ejecutar labores especializadas sin presencia de visitantes, con el objetivo de preservar el estado de conservación de este espacio arqueológico y garantizar condiciones adecuadas para futuras visitas.

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Intervenciones en la ruta de ascenso

El acceso a Huayna Picchu se suspendió en marzo por el colapso de un tramo de la vía debido a un deslizamiento de tierra. (Difusión)
El acceso a Huayna Picchu se suspendió en marzo por el colapso de un tramo de la vía debido a un deslizamiento de tierra. (Difusión)

Según informó el Ministerio de Cultura, las acciones programadas abarcan diversos puntos del recorrido hacia Huayna Picchu. Entre las principales tareas figura la consolidación de escalinatas prehispánicas, muros de contención y sistemas de drenaje que forman parte de la infraestructura original de la montaña.

Asimismo, se efectuará mantenimiento en los pisos de circulación mediante técnicas tradicionales utilizadas en la conservación del patrimonio arqueológico. Estas labores buscan reforzar la estabilidad de los sectores que reciben tránsito constante durante las temporadas de visitas.

Otra de las intervenciones previstas corresponde a la renovación de las barandas con cable acerado instaladas en los tramos de mayor pendiente. De acuerdo con la información oficial, estos sectores presentan un nivel de riesgo superior debido a las características del terreno y requieren mejoras para fortalecer la seguridad del recorrido.

Conservación ambiental dentro del santuario

Huayna Picchu permanecerá cerrada del 1 al 30 de junio de 2026 por disposición del Ministerio de Cultura. Andina
Huayna Picchu permanecerá cerrada del 1 al 30 de junio de 2026 por disposición del Ministerio de Cultura. Andina

Los trabajos no se limitarán a las estructuras arqueológicas. El plan también contempla acciones vinculadas a la conservación ambiental en distintos puntos de la ruta.

Entre las medidas programadas se encuentra la limpieza de musgos presentes sobre estructuras arqueológicas, así como el retiro de maleza acumulada en determinados sectores. También se ejecutará la extracción controlada de raíces y arbustos que afectan la estabilidad de plataformas y caminos.

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Estas acciones buscan reducir el impacto de la vegetación sobre elementos patrimoniales que forman parte de la montaña y mantener las condiciones necesarias para su preservación a largo plazo.

El jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, César Medina Alpaca, explicó que la intervención resulta necesaria para asegurar la adecuada conservación de Huayna Picchu.

Según indicó el funcionario, “estas labores son indispensables para garantizar la adecuada conservación de Huayna Picchu y permitir una intervención técnica integral sin la presencia de visitantes”.

Medina también precisó que los trabajos contarán con apoyo permanente de personal especializado en rescate para los sectores considerados de mayor riesgo dentro de la ruta. Además, especialistas en biología supervisarán las acciones relacionadas con el manejo y control de especies vegetales presentes a lo largo del recorrido.

Recomendaciones para operadores y visitantes

El cierre responde a trabajos de conservación y seguridad en la Ruta 3-A del Circuito 3 de Machu Picchu. Andina
El cierre responde a trabajos de conservación y seguridad en la Ruta 3-A del Circuito 3 de Machu Picchu. Andina

La Dirección Descentralizada de Cultura de Cusco exhortó a los operadores turísticos y a los visitantes a tomar las previsiones correspondientes durante el periodo de cierre.

La entidad recordó que la restricción temporal busca proteger uno de los espacios más representativos del Santuario Histórico de Machu Picchu, permitiendo la ejecución de trabajos de conservación que abarcan tanto la infraestructura arqueológica como las condiciones de seguridad y el entorno natural de la montaña.

Durante junio, el acceso a Huayna Picchu permanecerá suspendido mientras se desarrollan las intervenciones técnicas previstas por el Ministerio de Cultura en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la Llaqta de Machu Picchu.

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