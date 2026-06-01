Hernán Barcos llegó a Lima acompañado de su familia tras cerrar capítulo con FC Cajamarca: “Estoy de vacaciones”

Hernán Barcos ha cerrado su capítulo con FC Cajamarca. Punto final a una etapa que despertó con brillantez y acabó entre sombras por la desprolijidad de la presidencia del club recién ascendido del amateurismo. Así como el ‘Pirata’, otros futbolistas de importancia le seguirán los pasos yéndose a otros clubes de la Liga 1.
Con su carta de libertad en mano, Barcos podrá firmar inmediatamente con cualquier institución que le haga saber su deseo por incorporarlo al tiempo que le presente una oferta económica interesante. En ese contexto, ha irrumpido con fuerza un acercamiento desde Sporting Cristal para que sea el flamante ‘9’ del Torneo Clausura 2026.
A su llegada a la capital, acompañado de su núcleo familiar, HB9 no pasó desapercibido para la prensa local. Saliendo del sector de vuelos nacionales, la pregunta de rigor fue si el movimiento hacia El Rímac era decisivo. “¿Ah”, respondió con seriedad el argentino para luego zanjar: “Estoy de vacaciones”.
PUBLICIDAD
No es desconocido que el siguiente paradero de Hernán Barcos será La Florida, pero hasta que no haya una firma en la documentación todo puede suceder; incluso un vuelco radical en las tratativas avanzadas. Y claro que para que eso suceda debe haber otras consultas, las cuales deben estar apuntadas en la agenda del veterano ariete.
Alejamiento
La última vez que Hernán Barcos representó a FC Cajamarca fue en el duelo frente a Alianza Lima, disputado en el estadio Héroes de San Ramón. El marcador finalizó igualado 1-1.
Tras ese partido, el ‘Pirata’ confirmó su salida del conjunto cajamarquino, después de mantener un diálogo formal con la dirigencia de la institución.
“Estamos conforme por cómo se dieron las cosas. Por ahí los objetivos desde un principio no se cumplieron, pero sí dejamos todo y el compromiso estuvo desde el día uno”, declaró HB9. De esta manera, el atacante resaltó el esfuerzo y la entrega del grupo durante su permanencia.
PUBLICIDAD
Aunque aún no existe confirmación oficial sobre su futuro, todo indica que Hernán Barcos se incorporaría a Sporting Cristal para afrontar lo que resta de la temporada.
Brillantez
Al momento que Barcos quedó afuera de Alianza Lima, después de constituirse como el último ídolo de su historia moderna, distintas propuestas aparecieron a su alcance toda vez que su dispositivo móvil no dejaba de recibir sondeos. Después de un breve periodo de análisis, se decantó por la oferta del novel FC Cajamarca.
El siguiente paso del club ‘azul y oro’ fue confeccionar el plantel con aportación y validación de Hernán. Cerradas las incorporaciones, el equipo echó a andar en su primera participación en la Liga 1. Aunque el inicio fue inestable, el ‘Pirata’ sobresalió con su estilo goleador inigualable.
A pesar de su perfil goleador inagotable, contrastado con los nueve goles cifrados en la tabla de goleo del certamen, tuvo que convivir con una era de crisis después de que los suyos no pudieran levantar cabeza por más de dos meses. Entrando a la recta final del Apertura 2026 hubo una reacción importante.
PUBLICIDAD
Con la resurrección de FC Cajamarca parecía que todo avanzaba de la mejor manera posible. No obstante, las altas esferas de la institución determinaron recortar a varios integrantes de la estructura, entre ellos Hernán Barcos, por carencia de liquidez para amortizar sus salarios. De esa manera, HB9 se desmarcó de una entidad que no supo aprovechar su grandeza.
Más Noticias
La dura lesión de Alex Valera que lo dejó fuera de la selección peruana para amistosos: “No podía ponerse de pie”
El delantero de Universitario no estará presente en los partidos de junio ante Haití y España luego de que un informe médico, revisado en conjunto con su club, revelara la gravedad del golpe recibido ante Sport Huancayo
Pablo Guede rechazó haber señalado a la directiva de Alianza Lima en polémicas declaraciones: “Tengo una lista larga para que me canse”
El entrenador argentino negó que sus controversiales comentarios sobre una persona que perjudica al club haya sido para Fernando Cabada o Salomón Lerner. También contó sus molestias en la institución
Perú celebra en Roland Garros Junior 2026: Nicolás Baena clasificó a octavos de final tras una sólida victoria
El tenista nacional continúa firmando una destacada actuación en París y aseguró su lugar entre los 16 mejores del cuadro juvenil
Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica
La selección asiática confirmó a sus 26 convocados para la Copa del Mundo, con una fuerte presencia de futbolistas de su liga y una ausencia que ha generado debate
Paolo Guerrero augura la llegada de André Carrillo y Renato Tapia a Alianza Lima: “Por sus venas corre sangre blanquiazul”
El ‘Depredador’ se mostró convencido de que ambos futbolistas vestirán la camiseta blanquiazul en el futuro y aseguró que tienen todo para convertirse en protagonistas de una etapa llena de éxitos en Matute
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD