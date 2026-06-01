Hernán Barcos llegó a Lima acompañado de su familia tras cerrar capítulo con FC Cajamarca: “Estoy de vacaciones”

Hernán Barcos establece punto final en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Hernán Barcos ha cerrado su capítulo con FC Cajamarca. Punto final a una etapa que despertó con brillantez y acabó entre sombras por la desprolijidad de la presidencia del club recién ascendido del amateurismo. Así como el ‘Pirata’, otros futbolistas de importancia le seguirán los pasos yéndose a otros clubes de la Liga 1.

Con su carta de libertad en mano, Barcos podrá firmar inmediatamente con cualquier institución que le haga saber su deseo por incorporarlo al tiempo que le presente una oferta económica interesante. En ese contexto, ha irrumpido con fuerza un acercamiento desde Sporting Cristal para que sea el flamante ‘9’ del Torneo Clausura 2026.

Hernán Barcos deja FC Cajamarca tras un periodo lleno de goles. - Crédito: Difusión

A su llegada a la capital, acompañado de su núcleo familiar, HB9 no pasó desapercibido para la prensa local. Saliendo del sector de vuelos nacionales, la pregunta de rigor fue si el movimiento hacia El Rímac era decisivo. “¿Ah”, respondió con seriedad el argentino para luego zanjar: “Estoy de vacaciones”.

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No es desconocido que el siguiente paradero de Hernán Barcos será La Florida, pero hasta que no haya una firma en la documentación todo puede suceder; incluso un vuelco radical en las tratativas avanzadas. Y claro que para que eso suceda debe haber otras consultas, las cuales deben estar apuntadas en la agenda del veterano ariete.

El 'Pirata' desestimó cualquier pregunta relacionada a su futuro, en el que se avista un posible movimiento determinante a Sporting Cristal. | VIDEO: Inka Digital

Alejamiento

La última vez que Hernán Barcos representó a FC Cajamarca fue en el duelo frente a Alianza Lima, disputado en el estadio Héroes de San Ramón. El marcador finalizó igualado 1-1.

Tras ese partido, el ‘Pirata’ confirmó su salida del conjunto cajamarquino, después de mantener un diálogo formal con la dirigencia de la institución.

Hernán Barcos se marchó de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

“Estamos conforme por cómo se dieron las cosas. Por ahí los objetivos desde un principio no se cumplieron, pero sí dejamos todo y el compromiso estuvo desde el día uno”, declaró HB9. De esta manera, el atacante resaltó el esfuerzo y la entrega del grupo durante su permanencia.

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Aunque aún no existe confirmación oficial sobre su futuro, todo indica que Hernán Barcos se incorporaría a Sporting Cristal para afrontar lo que resta de la temporada.

El 'Pirata' jugó su último partido con el cuadro 'azul y oro' ante Alianza Lima y respondió por un eventual arribo al Rímac. (Video: Jax Latin Media)

Brillantez

Al momento que Barcos quedó afuera de Alianza Lima, después de constituirse como el último ídolo de su historia moderna, distintas propuestas aparecieron a su alcance toda vez que su dispositivo móvil no dejaba de recibir sondeos. Después de un breve periodo de análisis, se decantó por la oferta del novel FC Cajamarca.

El siguiente paso del club ‘azul y oro’ fue confeccionar el plantel con aportación y validación de Hernán. Cerradas las incorporaciones, el equipo echó a andar en su primera participación en la Liga 1. Aunque el inicio fue inestable, el ‘Pirata’ sobresalió con su estilo goleador inigualable.

Hernán Barcos suma diez goles con FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

A pesar de su perfil goleador inagotable, contrastado con los nueve goles cifrados en la tabla de goleo del certamen, tuvo que convivir con una era de crisis después de que los suyos no pudieran levantar cabeza por más de dos meses. Entrando a la recta final del Apertura 2026 hubo una reacción importante.

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Con la resurrección de FC Cajamarca parecía que todo avanzaba de la mejor manera posible. No obstante, las altas esferas de la institución determinaron recortar a varios integrantes de la estructura, entre ellos Hernán Barcos, por carencia de liquidez para amortizar sus salarios. De esa manera, HB9 se desmarcó de una entidad que no supo aprovechar su grandeza.