Cuánto me pagan por ser miembro de mesa este domingo 7 de junio en la segunda vuelta

Los miembros de mesa de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 recibirán una compensación económica por cumplir su labor el domingo 7 de junio, según confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente y se suma al pago ya recibido por la primera vuelta del 13 de abril, ya que la retribución corresponde a cada jornada electoral por separado.
El beneficio alcanza tanto a titulares como a suplentes que ejerzan el cargo el día de la votación. La ONPE precisó que el monto podría actualizarse si la entidad lo establece antes del proceso, aunque hasta el momento la cifra se mantiene en S/ 165.
Tres formas de cobrar
El organismo electoral habilitó tres modalidades para recibir el pago. La primera es el depósito en cuenta de ahorros en alguno de los bancos autorizados: Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank. La cuenta debe estar a nombre del propio beneficiario y el cobro es personal e intransferible, por lo que se requiere presentar el DNI vigente.
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La segunda opción es el depósito a través de la billetera digital Yape, que permite acceder al dinero desde cualquier lugar. Si el depósito digital fuera rechazado por algún motivo, el miembro de mesa deberá retirar el monto de forma presencial en una agencia del Banco de la Nación.
La tercera alternativa es el cobro presencial directamente en ventanilla del Banco de la Nación, para quienes prefieran esa vía o no hayan registrado ninguna modalidad antes de la jornada. En ese caso, basta con presentarse con el documento de identidad después de la elección para recibir el monto correspondiente.
Un día libre adicional
Además de la compensación económica, la ONPE estableció para los miembros de mesa el derecho a un día de descanso laboral no compensable, válido tanto en el sector público como en el privado. Este beneficio puede coordinarse con el empleador dentro de los 90 días posteriores a la elección y busca reconocer la extensión de la jornada electoral, que va desde la instalación de la mesa a las 6:00 a.m. hasta el cierre del escrutinio por la tarde.
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Quiénes deben presentarse
Para la segunda vuelta no hay nuevo sorteo. Según lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones, los ciudadanos designados para la primera vuelta —ya sea como presidente, secretario, tercer miembro o suplente— mantienen su obligación el 7 de junio. La única excepción son quienes reemplazaron a ausentes el día de la primera vuelta de manera circunstancial, pues su participación anterior no fue producto del sorteo original.
La ONPE también duplicó el número de suplentes por mesa para esta segunda vuelta: cada mesa contará con tres titulares y seis suplentes, con el objetivo de garantizar la instalación desde las 6:00 a.m. y evitar demoras en el inicio de la votación, prevista para las 7:00 a.m.
Multas por no presentarse
Quien no cumpla con la función de miembro de mesa el 7 de junio sin justificación válida enfrentará una multa de S/ 275. Las sanciones son acumulativas: si esa persona ya fue multada por ausentarse en la primera vuelta, deberá asumir una segunda sanción de igual monto. Estas multas aplican tanto a titulares como a suplentes y son independientes de la obligación de votar.
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Quienes tengan un impedimento válido pueden presentar una excusa ante la ONPE, aunque el plazo para hacerlo venció el 22 de mayo. Pasada esa fecha, el trámite disponible es la justificación o dispensa, que se presenta después del proceso electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con documentación que acredite el motivo. Las causas aceptadas incluyen problemas de salud graves, discapacidad, embarazo, lactancia, viaje al extranjero o residencia fuera del país.
El no pago de las multas electorales genera restricciones para realizar trámites notariales, renovar el DNI, obtener brevete, salir del país o acceder a cargos públicos.
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