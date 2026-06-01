Perú celebra en Roland Garros Junior 2026: Nicolás Baena clasificó a octavos de final tras una sólida victoria

Nicolás Baena clasificó a octavos de final del Roland Garros Junior 2026. Crédito: Instagram

El tenis peruano vuelve a ilusionarse en uno de los escenarios más prestigiosos del circuito mundial. Nicolás Baena está firmando una sobresaliente actuación en el Roland Garros Junior 2026 y este lunes 1 de junio dio un nuevo paso en su destacada campaña al clasificar a los octavos de final, luego de imponerse al francés Ferdinand Livet Novkirichka en la segunda ronda del cuadro masculino.

El tenista nacional, de 18 años y sembrado número 16 del torneo, mostró personalidad y solidez para imponerse por 7-6(4) y 6-4 en un encuentro exigente disputado sobre la arcilla parisina. Gracias a este resultado, se instaló entre los 16 mejores jugadores de la competencia juvenil y mantiene vivo el sueño de pelear por el título.

El partido fue más complicado de lo que reflejan los parciales. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron un desarrollo parejo y ninguno logró marcar diferencias significativas con su servicio. La igualdad se prolongó hasta el ‘tie-break’, donde Baena mostró mayor precisión en los puntos decisivos para quedarse con el parcial por 7-6(4).

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Con la ventaja a su favor, el peruano afrontó el segundo set con mayor confianza. Aunque el francés intentó reaccionar apoyado por el público local, Baena supo manejar los momentos de presión y encontró las oportunidades necesarias para cerrar el encuentro por 6-4, asegurando así su presencia en los octavos de final del Grand Slam juvenil.

Nicolás Baena supo lidiar con la presión del público en contra. Crédito: Daniel Rejas

Confirma su gran momento en París

La clasificación de Baena no es producto de la casualidad. El peruano ya había dejado una grata impresión en su debut, cuando protagonizó una notable remontada frente al eslovaco Leon Sloboda.

En aquella oportunidad, el nacional se recuperó tras perder el primer set y terminó imponiéndose por 4-6, 7-6 (7-3) y 6-3 luego de poco más de dos horas de juego. Esa victoria evidenció su fortaleza mental y capacidad para responder en situaciones adversas, características que volvió a mostrar en la segunda ronda.

Con dos triunfos consecutivos, Baena se consolida como una de las revelaciones del cuadro juvenil y mantiene intactas sus aspiraciones de seguir avanzando en uno de los torneos más prestigiosos del circuito mundial.

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Un resultado que tiene valor para el tenis peruano

El pase a la tercera ronda adquiere una relevancia especial si se revisan los antecedentes recientes del tenis peruano en Roland Garros Junior. En la edición de 2022, Ignacio Buse -la primera raqueta del país en la actualidad- alcanzó la segunda ronda, mientras que Gonzalo Bueno quedó eliminado en el debut tanto en 2021 como en 2022.

Si bien Buse y Bueno lograron una destacada actuación en dobles al llegar a la final del Grand Slam parisino y quedarse con el subcampeonato, la campaña de Baena sobresale por tratarse de un recorrido individual que ya lo ubica entre los 16 mejores del torneo.

Para encontrar una actuación peruana más profunda en el cuadro individual juvenil de Roland Garros hay que remontarse al 2010, cuando Duilio Beretta alcanzó las semifinales del certamen, una de las mejores participaciones nacionales en la historia reciente de la competencia.

Nicolás Baena es promesa del tenis peruano. Crédito: Instagram

Su próximo rival

Ahora, Baena esperará al ganador del encuentro entre el brasileño Luis Guto Miguel y el estadounidense Ryan Cozad para conocer a su próximo rival en los octavos de final, que se jugará el miércoles 3 de junio.

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Con la confianza en alza y mostrando un tenis cada vez más sólido sobre la arcilla francesa, el peruano buscará seguir avanzando en París y prolongar una campaña que ya ilusiona a todo el deporte nacional.