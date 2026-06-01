¿A qué hora se conocerán este domingo 7 de junio los primeros resultados de la ONPE de la segunda vuelta?

Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú monitorean y discuten los resultados de las elecciones regionales proyectados en un gran mapa del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta electoral de 2026, entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), se esperan pasada las 11 de la noche del mismo domingo 7 de junio, según los antecedentes de procesos electorales previos.

Ese día, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta del Perú. Aunque hasta el momento la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el horario de publicación de los primeros resultados, la experiencia de la primera vuelta y de las elecciones generales de 2021 permite anticipar los tiempos de procesamiento.

Durante la primera vuelta celebrada el pasado 12 de abril, la ONPE publicó los primeros resultados oficiales después de las 11 de la noche, un patrón que se repitió en las elecciones generales de 2021.

Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentan los resultados de las elecciones en Perú en un monitor que muestra un mapa regional y datos electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad electoral mantuvo estos tiempos, priorizando la transparencia y la confiabilidad del proceso. La institución suele informar los primeros cómputos con un porcentaje representativo de actas procesadas, lo que genera gran expectativa entre la ciudadanía y los actores políticos.

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Factores que agilizan

El proceso de conteo en esta segunda vuelta presenta diferencias sustanciales comparado con la primera ronda electoral. Según declaraciones de Omar Awapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, recogidas por RPP Noticias, la dinámica se agiliza debido a que solo participan dos candidatos presidenciales.

“Esta vez el conteo va a ser mucho más rápido. Se trata solamente de dos candidatos, a diferencia de la vez pasada”, explicó Awapara, quien recalcó que el procesamiento de las cédulas será más sencillo.

En la primera vuelta, los equipos de conteo enfrentaron el reto de procesar una boleta con hasta treinta y seis opciones, lo que extendió los tiempos de consolidación. En contraste, la simplicidad de la cédula en la segunda vuelta favorecerá el avance más veloz de los resultados preliminares.

Funcionarios de la ONPE monitorean el conteo oficial de votos de las Elecciones Presidenciales Perú 2024 en su centro de cómputo, con pantallas mostrando resultados y avances de candidatos presidenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Históricamente, los primeros reportes que difunde la ONPE corresponden a las actas procedentes de Lima y Callao. Estas jurisdicciones, por su cercanía a los centros de procesamiento y la infraestructura disponible, permiten un cómputo más rápido. Las actas provenientes de las regiones del interior del país suelen incorporarse de manera progresiva durante la madrugada y avanzan conforme llegan al centro de cómputo central con el pasar de los días.

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El conteo rápido

Antes de la publicación de los resultados oficiales de la ONPE, la ciudadanía podrá conocer las primeras tendencias a través del conteo rápido realizado por la Asociación Civil Transparencia en alianza con Ipsos.

De acuerdo con Omar Awapara, se prevé que este conteo no oficial esté listo entre las ocho y nueve de la noche del domingo 7 de junio. “Calculamos que el conteo va a culminar en menos de dos horas, probablemente, más lo que nosotros nos tome procesar esa información y que nuestra muestra se estabilice”, indicó Awapara en diálogo con RPP Noticias.

La publicación de estos resultados se realizará con un margen de error conservador, similar al que se aplicó en la primera vuelta, y su precisión dependerá del comportamiento de la muestra seleccionada por la organización.

Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

Expectativa nacional

El momento exacto en que la ONPE difundirá los primeros resultados oficiales dependerá del avance del procesamiento de actas y de la validación de los datos recibidos. Debe quedar claro que son tiempos estimados.

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Las experiencias recientes apuntan a que el primer reporte oficial se conocerá después de las 11 de la noche, cuando ya se haya consolidado una muestra significativa de las actas urbanas, especialmente de Lima y Callao. La ciudadanía y los actores políticos permanecen atentos a estos informes, que marcan el inicio del cierre de una jornada decisiva para el país.