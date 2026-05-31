Suheyn Cipriani y la gran ayuda que tuvo de Jessica Newton cuando ella no tenía dinero para pagar el parto de su hija. YouTube: Aquí entre nos.

Suheyn Cipriani reveló que Jessica Newton la ayudó cuando no tenía dinero para pagar el parto de su hija, durante un momento crítico en pandemia. La modelo contó que, tras la quiebra de los negocios de la familia del padre de su hija, se quedó sin recursos. En ese contexto, aseguró que recibió una llamada inesperada de la directora del Miss Perú con una propuesta concreta para que pueda cubrir los gastos médicos.

“En pandemia, quebraron los negocios de la familia del papá de mi hijo y nos quedamos en la calle. No tenía cómo pagar el parto, nada”, relató Cipriani. “Y de la nada recibí una llamada de Jessica ofreciéndome las redes del Miss Perú para pagar mi parto”, añadió.

La confesión apareció en una conversación en la que Cipriani también habló de su vínculo de años con Newton y de cómo entiende el funcionamiento del certamen: como un trabajo conjunto donde la organización apoya en la medida en que la candidata también se compromete.

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Suheyn Cipriani y la gran ayuda que tuvo de Jessica Newton cuando no tenía dinero para pagar el parto de su hija. YouTube: Aquí entre nos.

Suheyn: “Con Jessica llevo siete años”

Cipriani explicó que su relación con Newton no se limita al rol institucional de directora del Miss Perú. “Yo con Jessica llevo siete años de mi vida”, dijo, al describirla como alguien cercana.

“No mi mánager como tal, pero sí una persona que… yo no la veo como la directora del Miss Perú, sino la veo como parte de una líder, o sea, como familia. El Miss Perú es una familia”, sostuvo.

Esa manera de nombrar el vínculo —familia y liderazgo— es la base desde la que justifica el gesto que, según su relato, Newton tuvo cuando ella atravesaba una crisis económica y emocional.

La reina de belleza detalló cómo fue el ofrecimiento que recibió. Según dijo, Newton la llamó para darle herramientas concretas, no solo palabras de ánimo. “Me dijo: arma un paquete de publicidad para que lo ofrezcas y puedas pagar tu parto, porque sé que estás pasando un mal momento”, contó.

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Además, explicó que la directora del Miss Perú le propuso activar una lista de necesidades y tocar puertas con auspiciadores. “Haz una lista de cosas que necesitas, mándale a los auspiciadores para que te lo regalen”, afirmó, al describir un plan de apoyo que se basaba en gestión de marcas y recursos.

Para Cipriani, lo más importante de la historia es que ella no lo pidió. “Yo nunca se lo pedí, simplemente ella supo que yo estaba mal y lo hizo por mí”, remarcó.

Jessica Newton confió en Suheyn Cipriani para ir al Miss Grand Internatonal All Star.

“Detrás del glamour hay trabajo”: su reflexión sobre cómo funciona el Miss Perú

En el mismo relato, Cipriani aprovechó para romper una idea frecuente sobre los certámenes: que todo es maquillaje, vestidos y producción “entregada”. “Ves el glamour, los tacos, el maquillaje, las producciones y dices guau, ¿no? Qué lindo. Pero detrás de eso hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación”, explicó.

También señaló que, según su experiencia, el éxito dentro del Miss Perú depende de la combinación entre la organización y la disciplina personal. “La organización trabaja tanto como tú te propongas trabajar también”, dijo.

La frase con la que resumió su punto fue directa: “Si tú corres, la organización corre contigo, pero si tú gateas, la organización no va a poder caminar ni hacerte correr”.

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La modelo contó que Newton le propuso usar las redes del Miss Perú para armar un paquete publicitario y cubrir el gasto. YouTube: Aquí entre nos.

Del apuro personal al reconocimiento público: “Hay mucha gente que no sabe”

Suheyn sostuvo que el gesto de Newton es solo un ejemplo de apoyos que —según ella— no se conocen. “Ella ha hecho muchas cosas por mí que hay mucha gente que no sabe”, afirmó, antes de contar el episodio del parto.

La confesión también instala un contraste: mientras para el público Newton aparece como la figura más visible de la organización, para Cipriani es una persona que intervino cuando ella estaba fuera del foco, en un momento de necesidad que no era “parte del show”.

Un relato que humaniza la historia detrás de una candidata

El testimonio de Cipriani llega en un momento en el que su figura está más expuesta por su participación internacional. Sin embargo, esta historia no se centra en pasarela ni en corona, sino en una etapa personal: maternidad, crisis económica y una ayuda que, según su versión, llegó sin que ella la solicite.

En su relato, Newton aparece como alguien que no solo dirige un certamen, sino que también mueve recursos cuando una candidata atraviesa dificultades reales. Y Cipriani lo resumió con una idea simple, pero contundente: “No tenía cómo pagar el parto… y de la nada me llamó”.

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Suheyn Cipriani desfiló en traje de gala.