Piero Quispe abrió la puerta a un retorno a Universitario para el Torneo Clausura: “En cualquier momento” habrá novedades

(Universitario de Deportes)

La posibilidad de que Piero Quispe vuelva a vestir la camiseta de Universitario de Deportes tomó fuerza tras una serie de declaraciones del mediocampista, quien evitó dar certezas, aunque dejó abierta una ventana para el Torneo Clausura.

El futbolista, de 24 años, se encuentra en un periodo de definición profesional después de cerrar su préstamo en el Sydney FC de Australia, equipo con el que alcanzó el subcampeonato, y deberá reincorporarse a Pumas de México, propietario de sus derechos deportivos.

Su presencia en el Estadio Monumental, donde observó el triunfo crema por 2-1 sobre Sport Huancayo, reactivó el interés de la hinchada y de los medios por un eventual regreso al club con el que fue campeón en 2023.

Un regreso que Quispe no descartó y una frase que instaló el tema

(Sydney FC)

Quispe asistió al Monumental en una visita a Lima que coincidió con el cierre del Torneo Apertura para Universitario. El resultado, una victoria por 2-1 ante Sport Huancayo, hizo de marco para el reencuentro del volante con el entorno que lo acompañó antes de su salida al exterior.

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Al final del partido, el futbolista atendió consultas sobre su futuro y sobre la chance de volver al cuadro de Ate para disputar el Clausura. En declaraciones al programa Fútbol en América, Quispe eligió la cautela, aunque dejó una frase que alimentó la expectativa: “Todavía. Ahí vamos a hablar. En cualquier momento va a haber noticias. Para el Clausura puede ser”.

El mediocampista también puso en palabras el vínculo emocional que mantiene con Universitario. Sin presentar una negociación como cerrada, ni confirmar gestiones, sostuvo que el club ocupa un lugar especial en su carrera y que su vuelta sería una alternativa a considerar mientras define el próximo paso.

En ese mismo intercambio, Quispe explicitó una preferencia que convive con la apertura a otras opciones. “¿Quién no quisiera volver al club donde eres feliz? Quisiera seguir en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie”, afirmó, al explicar que su intención pasa por continuar fuera del país, sin descartar un retorno.

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La situación contractual: fin de cesión, regreso a Pumas y un escenario por resolver

El presente de Quispe está marcado por un punto administrativo claro: concluyó su préstamo en el Sydney FC y, en principio, debe volver a Pumas de México, club dueño de su pase. Según la información disponible, el volante tiene contrato hasta diciembre de 2026 con la institución mexicana.

En ese marco, el futbolista atraviesa semanas de definición sobre su próximo destino. Las versiones en torno a su continuidad en México abrieron un abanico de alternativas, con la posibilidad de que se evalúe un nuevo préstamo.

El interés de Universitario aparece vinculado a esa coyuntura, en un momento en el que el club planifica el Torneo Clausura y el mercado de pases concentra la atención del hincha. En el entorno crema, el nombre de Quispe volvió a instalarse como una opción por su conocimiento del equipo y por el antecedente inmediato: fue una de las piezas más recordadas del plantel campeón de 2023.

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En paralelo, el equipo transita un contexto deportivo que elevó la exigencia del público. El desempeño del vigente tricampeón en el Torneo Apertura dejó críticas entre sectores de la hinchada, que pidió incorporaciones de cara al segundo certamen del año. A esa lectura se sumó el impacto de la eliminación en la Copa Libertadores, un golpe que también se coló en las consultas que recibió Quispe durante su visita.

En ese contexto, el mediocampista eligió no asociar su futuro a una urgencia puntual, pero sí remarcó que su decisión se tomará con todas las alternativas sobre la mesa, sin clausurar escenarios de antemano.

El reencuentro en el Monumental y el mensaje directo a la hinchada crema

(Sydney FC)

Más allá de las preguntas por el mercado, el paso de Quispe por el Monumental tuvo un componente personal. El futbolista contó que regresó al estadio después de un periodo prolongado y describió el impacto de reencontrarse con el ambiente de la tribuna y con antiguos compañeros.

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“Vuelvo luego de casi más de un año, muy feliz de vivir esto con la hinchada, con mis excompañeros. Estoy muy contento que haya ganado hoy y espero que les siga yendo muy bien”, señaló, al referirse al triunfo ante Sport Huancayo y al momento que atraviesa el equipo.

También dejó un mensaje dirigido a los seguidores del club, con una consigna vinculada al respaldo en los tramos complejos de la temporada. “A la hinchada decirle que apoyen en las buenas y en las malas, eso es lo que significa este club, a mí me apoyaron siempre, me trataron de lo mejor”, expresó.

El vínculo entre el mediocampista y la institución quedó reflejado en sus propias palabras: por un lado, la intención de sostener una carrera en el exterior; por otro, la disposición a conversar y la admisión de que el Clausura podría abrir una puerta. Con Quispe de regreso en el país y con su situación contractual en etapa de definición, la posibilidad de un retorno a Universitario quedó instalada a la espera de conversaciones y decisiones en las próximas semanas.

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