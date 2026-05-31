Suheyn Cipriani agradece el apoyo tras la final del MGI All Stars: “Jamás imaginé tanto cariño”

Suheyn Cipriani irradia alegría y gratitud al reflexionar sobre el apoyo recibido tras su participación en la final de MGI All Stars.

La noche del 30 de mayo en Bangkok, Suheyn Cipriani cerró su participación en el Miss Grand International All Stars 2026 entre las diez mejores concursantes, luego de una jornada que reunió a candidatas de 56 países. El resultado, ampliamente comentado por seguidores y especialistas, reflejó tanto el respaldo del público como la expectativa generada en torno a la representante peruana durante las etapas previas del certamen.

Al finalizar la competencia, Cipriani utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes la acompañaron durante el proceso. En un video difundido desde el escenario, la joven destacó el apoyo recibido y la importancia de la experiencia vivida.

“Quiero agradecerles de todo corazón por cada amanecida, por cada seguido, por cada voto, por haber competido conmigo. De verdad, jamás me imaginé tanto cariño y siento que es una bendición el haber recibido todo este apoyo. Créanme que mi destino no ha acabado aquí, yo seguiré luchando por mis sueños y nada, los amo muchísimo”, expresó la peruana.

La representante peruana se mostró feliz de su logro en la primera edición de esta competencia internacional | Instagram

Añadió que haber regresado a competir y portar la banda nacional significó cumplir un sueño personal: “Fue un sueño hecho realidad volver a competir, volver a ser Miss Perú, los amo, atentamente Su primer Miss Grand All-Stars Perú”.

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El mensaje circuló rápidamente en plataformas digitales, donde la comunidad resaltó el desempeño y la actitud positiva de Cipriani tras la final. Numerosos comentarios reconocieron tanto el esfuerzo como la dedicación mostrada durante las diferentes etapas de la competencia internacional.

Suheyn Cipriani expresa su profunda gratitud por el apoyo masivo recibido tras su participación en la final del MGI All Stars, destacando el cariño inesperado del público.

El paso de Suheyn Cipriani en la Final del MGI All Stars

La participación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 marcó un momento relevante para la representación de Perú en los concursos de belleza a nivel internacional. El evento se inició con el tradicional desfile inaugural, en el que las 56 participantes recorrieron la pasarela ante un jurado de figuras reconocidas como Osmel Sousa, Jojo Bragais, Abena Akuaba e Isabella Menin.

En la primera selección, el jurado eligió a 18 semifinalistas entre quienes se incluyó a la representante peruana. La siguiente etapa consistió en la pasarela en traje de baño, donde Cipriani lució un bikini azul eléctrico satinado con detalles dorados. El dominio escénico y la seguridad que proyectó en esta instancia la ubicaron entre las diez mejores del certamen.

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Con seguridad y una impactante presencia escénica, Suheyn Cipriani deslumbró en la pasarela del MGI All Star 2026 y continúa firme en su camino hacia el Top 10 del certamen internacional. Miss Grand TV

El desfile en traje de gala se convirtió en uno de los momentos centrales de la noche. Suheyn Cipriani eligió un vestido largo de corte sirena en tono nude, con aplicaciones de pedrería azul zafiro y detalles plateados. El diseño, con escote profundo, transparencias y hombros bordados, fue uno de los más comentados tanto por el público como por especialistas en moda y concursos.

La actuación de Cipriani fue evaluada con puntuaciones de 8, 10, 8.5, 9, 10, 9.7, 8.5 y 10. Estas calificaciones reflejaron su solidez sobre el escenario, aunque la sumatoria no alcanzó para avanzar al grupo de las cinco finalistas. El Top 5 quedó conformado por representantes de Vietnam, República Dominicana, Ghana, Colombia y Filipinas.

Suheyn Cipriani desfiló en traje de gala.

A pesar de no haber ingresado a la ronda final, el paso de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars fue ampliamente valorado tanto por la audiencia como por expertos. El respaldo de sus seguidores, manifestado en mensajes y muestras de apoyo tras la competencia, consolidó su posición como referente de la belleza peruana en el ámbito internacional.

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