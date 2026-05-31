Qatar participará en la Copa del Mundo 2026 con un importante contingente legionario con el que buscará elevar el nivel competitivo

Qatar se apoyará en un contingente extranjero para trascender en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Qatar no quiere ser una simple comparsa en la Copa del Mundo 2026. El objetivo prioritario es dar pelea en la Fase de Grupos con un fútbol práctico, pero eficaz. Para ello, el entrenador Julen Lopetegui ha perfilado a una oncena competitiva que se ha reforzado con material extranjero.

Dentro de la nómina qatarí aparecen algunos rostros que no están propiamente vinculados a la historia del país, pero sí han cumplido con un arduo proceso de naturalización para representar a la selección en la gran cita. El primero de ellos es Edmilson Junior, quien tras más de un lustro representando a Al-Duhail SC se le presentó la ocasión para nacionalizarse.

Boualem Khoukhi ofrece equilibrio en el centro del campo de Qatar. - Crédito: AFP

Su verticalidad e intensidad en los últimos metros de la zona ofensiva son cualidades que hacían falta en Qatar y que fueron aprobadas por el DT Lopetegui. Otro nombre que no pasa desapercibido es el de Karim Boudiaf, mediocentro francés que representó las categorías menores de Argelia.

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Aunque tuvo una identificación con el territorio africano, Boudiaf pronto se dio cuenta que podía empezar una nueva historia con la selección de Qatar. Por más de 15 años a representado a Al-Duhail y eso le permitió obtener su carta de naturalización, con la que pudo disputar el Mundial 2022 y ahora reeditará una nueva participación mundialista.

Pedro Miguel, conocido popularmente en el continente asiático como Ro-Ro, también se une a esta contingente legionario. Nacido en Portugal, vistió la camiseta de Cabo Verde en una etapa juvenil y después hizo una línea de carrera en el certamen qatarí, lo que le abrió la puerta para nacionalizarse y establecerse como uno de los pilares en defensa. También va por su segunda presencial al hilo en la cita planetaria.

Con Lucas Mendes se cierra la armada extranjera que se enfundará la indumentaria de la selección de Qatar. Su fiabilidad en defensa y voz de mando sobre el campo será de una enorme utilidad en una configuración que buscará desquitarse tras su tempranera descalificación en la Copa del Mundo de la que fue sede hace cuatro años.

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Lucas Mendes, zaguero fiable en Qatar. - Crédito: AFP

Nueva participación

Qatar logró su clasificación al Mundial 2026 tras superar un proceso de Eliminatorias Asiáticas desafiante. El equipo inició en la segunda ronda, donde lideró su grupo con cinco victorias y un empate, destacando una goleada 8-1 sobre Afganistán. En la tercera ronda, las derrotas ante Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Kirguistán relegaron a Qatar al cuarto puesto de su grupo, lo que lo obligó a afrontar una ronda adicional.

En esa fase, Qatar disputó un mini grupo contra Emiratos Árabes Unidos y Omán. Tras empatar 0-0 con Omán, necesitaba ganar el último partido ante Emiratos para asegurar su boleto. Un triunfo 2-1, con actuaciones clave de Akram Afif, selló la clasificación qatarí. Así, el equipo dirigido por Julen Lopetegui obtuvo su pase a la Copa del Mundo por primera vez mediante el proceso clasificatorio y no como anfitrión.

El objetivo más realista de la selección de Qatar en la Copa del Mundo 2026 es superar la primera fase o lograr una victoria convincente en el grupo. El país respalda estas aspiraciones con inversión económica y un desarrollo gradual en el fútbol. Sin embargo, aún carece de futbolistas capaces de marcar diferencias individuales y los antecedentes internacionales resultan poco destacados, lo que limita sus expectativas en el torneo.

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